Medya
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Afra’nın milyonlarca dinlenen şarkısının hikayesi şaşırttı

Türk pop ve alternatif müziğin genç temsilcilerinden Elif Afra Kılıç (sahne adıyla Afra) katıldığı TEDxYouth etkinliğinde müzik kariyeri yaşadıkları ile ilgi anılarını paylaştı.

Afra'nın milyonlarca dinlenen şarkısının hikayesi şaşırttı
Son dönemi dikkat çeken ve sevilen genç sanatçısı Afra, TEDxYouth kapsamında Süleyman Seba Kültür Merkezi sahnesinde gençlerle buluştu. Şarkıcı olarak değil konuşmacı olarak sahneye çıkan genç sanatçı, kariyer yolculuğunda yaşadığı kırılma anlarını ve gördüğü muameleyi anlattı. "One Spark Away" temasıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Afra, müziğe başlama sürecini, yaşadığı kırılma anlarını ve şarkı üretme motivasyonunu anlattı.

Genç sanatçı Afra, TEDxYouth etkinliğinde kariyer yolculuğunu, müzik başlangıcını ve yaşadığı kırılma anlarını anlatarak dinleyicilerle buluştu.
Afra, şarkıcı olarak değil konuşmacı olarak sahneye çıktı.
'Yasemen' şarkısının ilk zamanlarda ciddiye alınmadığını ve 'Bu şarkılar çok arabesk, hiçbir zaman tutmaz' dendiğini paylaştı.
Mitolojik hikayesi olan şarkısını anlatırken karşısındakinin bilgisayar oyunu oynadığını ve 'Gol!' diye bağırdığını belirtti.
Yakın zamanda yeni bir albümünün çıkacağını duyurdu.
'Yaralarımı iyileştirmedim, onları müziğe dönüştürdüm' sözleriyle uzun süre alkışlandı.
Motivasyon konuşması yapmak istemediğini ve 'Belki de en önemli şey kimsenin motivasyonunu kırmamak' dediğini ifade etti.
Milyonlarca dinlenen ‘Yasemen’ şarkısının ilk zamanlarda ciddiye alınmadığını söyleyen genç şarkıcı, şarkısını heyecanla dinletmeye çalışırken karşısındaki kişinin bilgisayar oyunu oynadığını belirterek, şöyle konuştu: "Mitolojik hikâyesi olan bir şarkı anlattım, o sırada ‘Gol!’ diye bağırıyordu. Sonra bana; Bu şarkılar çok arabesk, hiçbir zaman tutmaz’ dedi."

Yeni müzik projeleri üzerinde çalıştığını belirten Afra, yakın zamanda yeni bir albümünün çıkacağının belirten Afra, "Yaralarımı iyileştirmedim, onları müziğe dönüştürdüm" sözleriyle uzun süre alkışlandı. Afra, motivasyon konuşması yapmak istemediğini vurgulayarak, "Belki de en önemli şey kimsenin motivasyonunu kırmamak" dedi.

