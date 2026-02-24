Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Akasya Durağı dizisinde 'Rıza Baba' sürprizi! Akasya Durağı'nın senaristi İbrahim Ethem Aşkın bombayı patlattı

Akasya Durağı dizisinin senaristi İbrahim Ethem Aşkın, usta oyuncu Zafer Ergin'in Akasya durağında konuk oyuncu olarak yer alacağını açıkladı. Arka Sokaklar dizisinin Rıza Baba'sı Akaya Durağı'nda oynayacak!

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Akasya Durağı dizisinde 'Rıza Baba' sürprizi! Akasya Durağı'nın senaristi İbrahim Ethem Aşkın bombayı patlattı
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 00:32
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 01:09

Televizyon ekranlarının efsane dizisi 'Akasya Durağı'nın uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara geleceği izleyicileri heyecanlandırdı. Orijinal kemik kadrosunun olabildiğince korunmaya çalışıldığı Akasya Durağı'nın oyuncu kadrosu için görüşmeler devam ederken dizinin senaristi İbrahim Ethem Aşkın'ın diziye yönelik verdiği spoiler duyanları şaşırttı.

AKASYA DURAĞI'NIN SENARİSTİ İBRAHİM ETHEM AŞKIN'DAN 'ZAFER ERGİN' SÜRPRİZİ!

Yeniden çekilmesi planlanan Akasya Durağı dizisi için hazırlıklar son sürat devam ediyor iken dizinin senaristliğini yapan İbrahim Ethem Aşkın, sosyal medya hesabından müjdeli haberi duyurdu.

Akasya Durağı dizisinde 'Rıza Baba' sürprizi! Akasya Durağı'nın senaristi İbrahim Ethem Aşkın bombayı patlattı

TV ekranlarında 174 bölüm izleyici karşısına çıkan Akasya Durağı dizisinin yeniden çekileceğini duyuran senarist İbrahim Ethem Aşkın, şimdi de sürpriz konuk oyuncuyu açıkladı.

Akasya Durağı dizisinde 'Rıza Baba' sürprizi! Akasya Durağı'nın senaristi İbrahim Ethem Aşkın bombayı patlattı

Aktif kullandığı Instagram hesabında yeni Akasya Durağı dizisi için usta isim 'in dizide konuk oyuncu olarak ekrana geleceğini bildirdi.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN RIZA BABASI ZAFER ERGİN, AKASYA DURAĞINDA!

'ın Rıza Baba'sı 83 yaşındaki Zafer Ergin için Akasya Durağı'nın senaristi İbrahim Ethem Aşkın şöyle bir paylaşımda bulundu:

Akasya Durağı dizisinde 'Rıza Baba' sürprizi! Akasya Durağı'nın senaristi İbrahim Ethem Aşkın bombayı patlattı

"Bir büyük sürprizi daha sizinle paylaşmak isterim. Üstelik bu habere çok değer verdiğim için profilimde kalmasını istiyorum.Ustamız, duayen sanatçı; kardeş dizimiz #ArkaSokaklar’ın, Türker Bey'in dediği ile Erler Film ofisinin onuru; unutulmaz efsane karakter, yılların eskitemediği “Rıza Baba”… İnşallah her şey yolunda giderse, Akasya Durağı “Yeniden” dizimizin, tıpkı bundan 18 yıl önce 14 Temmuz 2008 günü olduğu gibi 1. bölümüne kendisini konuk misafir oyuncu olarak almayı düşünüyoruz. Zaten senaryoda da bunu kurguladık. Sevgili @kadim_yasar beyefendinin hayat vereceği “Gazi Hasan” karakteri ile yolları kesişecek. Çok güzel olacak. Zafer Ergin Bey’in bize uğur getireceğinden hiç şüphem yok.🧿
Allah sizi daha uzun yıllar aramızda görmeyi nasip etsin efsane aktör. Sizi seviyoruz :)🇹🇷🌷
Bambaşka bir şehir var, bu sefer bu durakta… 🎵"

ETİKETLER
#arka sokaklar
#zafer ergin
#Dizi Haberleri
#Rıza Baba
#Akasya Durağı
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.