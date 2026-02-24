Akasya Durağı dizisinde 'Rıza Baba' sürprizi! Akasya Durağı'nın senaristi İbrahim Ethem Aşkın bombayı patlattı

Televizyon ekranlarının efsane dizisi 'Akasya Durağı'nın uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara geleceği izleyicileri heyecanlandırdı. Orijinal kemik kadrosunun olabildiğince korunmaya çalışıldığı Akasya Durağı'nın oyuncu kadrosu için görüşmeler devam ederken dizinin senaristi İbrahim Ethem Aşkın'ın diziye yönelik verdiği spoiler duyanları şaşırttı.

AKASYA DURAĞI'NIN SENARİSTİ İBRAHİM ETHEM AŞKIN'DAN 'ZAFER ERGİN' SÜRPRİZİ!

Yeniden çekilmesi planlanan Akasya Durağı dizisi için hazırlıklar son sürat devam ediyor iken dizinin senaristliğini yapan İbrahim Ethem Aşkın, sosyal medya hesabından müjdeli haberi duyurdu.

TV ekranlarında 174 bölüm izleyici karşısına çıkan Akasya Durağı dizisinin yeniden çekileceğini duyuran senarist İbrahim Ethem Aşkın, şimdi de sürpriz konuk oyuncuyu açıkladı.

Aktif kullandığı Instagram hesabında yeni Akasya Durağı dizisi için usta isim Zafer Ergin'in dizide konuk oyuncu olarak ekrana geleceğini bildirdi.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN RIZA BABASI ZAFER ERGİN, AKASYA DURAĞINDA!

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı 83 yaşındaki Zafer Ergin için Akasya Durağı'nın senaristi İbrahim Ethem Aşkın şöyle bir paylaşımda bulundu:

"Bir büyük sürprizi daha sizinle paylaşmak isterim. Üstelik bu habere çok değer verdiğim için profilimde kalmasını istiyorum.Ustamız, duayen sanatçı; kardeş dizimiz #ArkaSokaklar’ın, Türker Bey'in dediği ile Erler Film ofisinin onuru; unutulmaz efsane karakter, yılların eskitemediği “Rıza Baba”… İnşallah her şey yolunda giderse, Akasya Durağı “Yeniden” dizimizin, tıpkı bundan 18 yıl önce 14 Temmuz 2008 günü olduğu gibi 1. bölümüne kendisini konuk misafir oyuncu olarak almayı düşünüyoruz. Zaten senaryoda da bunu kurguladık. Sevgili @kadim_yasar beyefendinin hayat vereceği “Gazi Hasan” karakteri ile yolları kesişecek. Çok güzel olacak. Zafer Ergin Bey’in bize uğur getireceğinden hiç şüphem yok.🧿

Allah sizi daha uzun yıllar aramızda görmeyi nasip etsin efsane aktör. Sizi seviyoruz :)🇹🇷🌷

Bambaşka bir şehir var, bu sefer bu durakta… 🎵"