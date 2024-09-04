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Aldığı nefes sayesinde ranzanın altında yakalandı! "Faruk ne yapıyorsun, nasılsın?"

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Eylül 2024 11:49 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 11:58

Bursa'da hakkında 30 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, nefes alış verişi sayesinde yakalandı. Ekipler şüpheliyi ranzanın altında yakalayınca "Faruk ne yapıyorsun, nasılsın?" diye sordu.

Bursa'da hakkında 30 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin yakalanma görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Ranzanın altına saklanan şüpheli, yapılan operasyonda kıskıvrak yakalandı.

Ranzanın altında heyecandan nefes nefese kalan kişiyi aldığı nefesler ele verdi. 

GÖZALTI ANLARI KAMERADA 

 Hemen orada gözaltına alınan şüphelinin kelepçelenerek sorgusu yapıldı. Yapılan incelemede şüphelinin 39 suç kaydı bulunan Faruk P. (25) olduğu, bu kişinin "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçundan hakkında 30 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi.

Şüphelinin ranzanın altında yakalanma anları cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.
Faruk P.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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