Aldığı nefes sayesinde ranzanın altında yakalandı! "Faruk ne yapıyorsun, nasılsın?"

04 Eylül 2024 11:49 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 11:58

CHP'de yine 'eş-dost' ataması! Erdal Beşikçioğlu'ndan aralarında rol arkadaşının da olduğu 5 atama

CHP'de yine 'eş-dost' ataması! Erdal Beşikçioğlu'ndan aralarında rol arkadaşının da olduğu 5 atama

Bursa'da hakkında 30 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin yakalanma görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Ranzanın altına saklanan şüpheli, yapılan operasyonda kıskıvrak yakalandı.

Ranzanın altında heyecandan nefes nefese kalan kişiyi aldığı nefesler ele verdi.

GÖZALTI ANLARI KAMERADA

Hemen orada gözaltına alınan şüphelinin kelepçelenerek sorgusu yapıldı. Yapılan incelemede şüphelinin 39 suç kaydı bulunan Faruk P. (25) olduğu, bu kişinin "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçundan hakkında 30 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi.

Şüphelinin ranzanın altında yakalanma anları cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

Faruk P.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.