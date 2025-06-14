Ali Atay ile Hazal Kaya ilk kez aynı projede

25 Film ve Normal Film’in imza attığı Sekizinci Aile dizisi dünyanın en zengin 8. ailesi olan Basmacıgil'lerin iç işlerinde yaşanan çatışmaları trajikomik bir dille anlatıyor.

Disney Plus’ın “Sekizinci Aile” dizisi güçlü kadrosu ve eğlenceli hikâyesiyle merakla beklenen yapımlar arasında yer alıyor. Melisa Döngel ile Haluk Bilginer gibi isimlerin yer aldığı diziye Hazal Kaya ile Ali Atay dahil oldu.

ALİ ATAY İLE HAZAL AYNI PROJEDE

Dizi, dünyanın en zengin 8. ailesi olan Basmacıgil’lerin iç işlerinde yaşanan çatışmaları trajikomik bir dille anlatıyor. Merakla beklenen Sekizinci Aile dizisinin çekimleri tamamlandı. Dizide evli bir çifti oynayan Haluk Bilginer ile Melis Döngel'den ilk kare geldi. Sekizinci Aile dizisinde Haluk Bilginer, Hazal Kaya ve Çağlar Çorumlu gibi isimler rol alıyor.

Dizinin bir özelliği de Ali Atay’ın Hazal Kaya’yla ilk kez aynı projede bir araya gelmesi… Ali Atay daha önce Birsen Altuntaş’ın youtube kanalına verdiği röportajda “Birlikte çalışabilir miyiz bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Çalışamayız anlamında da bir şey söylemiyorum. Onun bakış açısı farklı, benimki farklı…Onun yaptıklarını ben çok beğeniyorum. Benimkileri o çok beğeniyor. Bir araya gelince ne olur, gerçekten bilmiyorum. Ya çok iyi bir şey çıkarırız ya da kanlı bıçaklı bir hale geliriz” esprisini yapmıştı.