Ali Sürmeli, yeni sezonun iddialı projelerinden Eşref Rüya dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Televizyon ve sinema dünyasının usta isimlerinden biri olan Sürmeli, dizide “Celo Ağa” karakterini oynayacak. Sert ve karizmatik rolleriyle tanınan oyuncunun yeni karakteri, dizinin hikâyesine farklı bir derinlik katması açısından şimdiden merak uyandırdı. Yapım ekibinin bu transferi sürpriz bir hamle olarak değerlendirilirken, izleyiciler sosyal medyada gelişmeye yoğun ilgi gösterdi.

HABERİN ÖZETİ Ali Sürmeli Eşref Rüya kadrosuna katıldı! Usta oyuncu Celo Ağa karakteri geliyor Usta oyuncu Ali Sürmeli, yeni sezonda Kanal D'nin 'Eşref Rüya' dizisine 'Celo Ağa' karakteriyle dahil oldu. Ali Sürmeli, 'Eşref Rüya' dizisinde 'Celo Ağa' karakterini canlandıracak. Ali Sürmeli, diziye sezon sonuna kadar konuk oyuncu olarak katılıyor. 'Celo Ağa' karakterinin diziye yeni bir kötü olarak dahil olacağı ve dizide yeni bir hapishane aksının açılacağı belirtiliyor. Ali Sürmeli daha önce 'Deli Yürek', 'Kurtlar Vadisi Pusu', 'Çarpışma', 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ve 'Kuruluş Osman' gibi yapımlarda rol almıştır.

ALİ SÜRMELİ EŞREF RÜYA KADROSUNDA

Eşref Rüya dizisi ihtiyar’dan sonra yerine usta bir isim geldi. Tiyatro ve sinema dünyasının sevilen oyuncularından Ali Sürmeli Eşref Rüya dizisinin kadrosuna katıldı. Eşref Rüya 2 sezon finaline haftalar kala yeni bir oyuncunun katılması hikayenin seyrinin nasıl son bulacağına dair kafaları daha da karıştırdı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Kanal D’nin fenomen dizisi “Eşref Rüya”, 10 Haziran Çarşamba akşamı sezon finali yapacak. Yaz sonuna kadar tatile çıkacak olan ekibe çok değerli bir aktör katılıyor. Ali Sürmeli TimsBi imzalı diziye sezon sonuna kadar konuk oluyor.

ALİ SÜRMELİ CELO AĞA ROLÜNDE

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kuruluş Osman gibi dizilerde yer alan Ali Sürmeli kısa bir aranın ardından yeniden ekranlara geri dönüş yaptı. Eşref Rüya dizisinde Celo Ağa karakteriyle seyircilerinin karşısına çıkacak. Altuntaş’ın yayınladığı bilgilere göre Uluç Bayraktar’ın yönettiği diziye yeni bir kötü geleceği konuşuluyordu. Kulislerden sızan bilgilere göre bu rolü “Celo Ağa” rolüyle Ali Sürmeli canlandıracak. Dizide yeni bir hapishane aksı açılacak.

EŞREF RÜYA’NIN CELO AĞA’SI ALİ SÜRMELİ KİMDİR?

7 Nisan 1959'da Bingöl'ün Solhan ilçesinde Zaza kökenli bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Aslen Muş'un Varto ilçesine bağlı Onpınar köyündendir. Babası Anadolu'da birçok şehirde görev yapmış bir postacıydı. Babasının görevleri nedeni ile Solhan, Karlıova, Elazığ, Palu, Kovancılar, Diyarbakır ve Bursa da bulundu. 2022 yılında annesi Akçe Sürmeli intihar etmiştir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun (1985) olan Sürmeli, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Sinema filmleri ve dizilerde oynadı. İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Zaza Dayı karakterini oynadı. Daha sonra, Çarpışma adlı dizide Cansız rolüyle izleyici karşısına çıktı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Doğan Baba karakteriyle rol aldı. Son olarak ise, 2024 yılında ATV'de yayımlanan Kuruluş Osman dizisinde yer aldı.