Alişan'dan yıllar sonra gelen Cennet Mahallesi itirafı! Çağla Şıkel çok sinirlenecek

Bir döneme damgasını vuran Cennet Mahallesi dizisinde Ferhat karakterini oynayan Alişan aynı dizide Sultan karakteriyle yer alan Çağla Şıkel hakkında yıllar sonra bir itirafta bulundu.

11 Haziran 2004 ile 9 Haziran 2007 tarihleri arasında yayınlanan Cennet Mahallesi dizisi yayınlandığı döneme damga vurdu. Tekrarları zaman zaman yayınlanan dizisinde rol alan Alişan'dan yıllar sonra itirafta bulundu. Geçtiğimiz günlerde dizi hakkında konuşan ünlü şarkıcı ve oyuncu Alişan, 18 yıl önceye giderek ilk kez bir itirafta bulundu.

ALİŞAN'DAN CENNET MAHALESİ İTİRAFI

Alişan önceki gün Güngören'de, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen iftara katıldı. Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden 'Cennet Mahallesi'nde Çağla Şıkel ile oynayan sanatçı, kavga sahnelerini anlatarak itirafta bulundu.

Alişan Cennet Mahallesi hakkında konuşurken, "Biz gerçekten birbirimize vuruyorduk, Çağla'nın eli çok ağırdır. Zayıf göründüğüne bakmayın, gerçekten güçlüdür. Bir sahnede de Çağla'yı taşımam gerekiyordu ama taşıyamadım, üç kişi taşıdı" diyerek yakın arkadaşı Çağla Şıkel'e takılmadan geçemedi.