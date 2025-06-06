Anıl Altan ile Oscar ödüllü oyuncu aynı karede

Pelin Akil ile boşanma aşamasında olan Anıl Altan çıktığı yurtdışı tatillerinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşıyor. Tek başına tatilde olan Anıl Altan, Oscar ödüllü oyuncu Eddie Redmayne ile karşılaştı.

Uzun süredir Pelin Akil ile boşanacağı haberleriyle gündemde olan Anıl Altan, tek başına Paris'e tatile gitti. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isim, Paris'te Oscar ödüllü oyuncu Eddie Redmayne ile karşılaştı.

ANIL ALTAN İLE EDDIE REDMAYNE YAN YANA

Bir süredir eşi Pelin Akil ile boşanacağı iddiasıyla gündeme gelen Anıl Altan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. 35 yaşındaki oyuncu, Paris'te Oscar ödüllü oyuncu Eddie Redmayne ile karşılaştı. Altan o anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. İngiliz aktör, Danimarkalı kız (2015) fimiyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı.

Öte yandan Pelin Akil geçtiğimiz günlerde boşanma iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Karı - koca yollarımızı ayırdık." demişti. Pelin Akil, geçtiğimiz Nisan ayında New York'ta bir restoranda James Bond filmleriyle tanınan İrlandalı oyuncu Pierce Brosnan ile karşılaştı.