Arka Sokaklar bu akşam neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?

Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’ın bu akşam yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Dizinin neden ekrana gelmediği ve yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merak konusu olurken, sosyal medyada da konuyla ilgili birçok yorum yapıldı. Peki, Arka Sokaklar bu akşam neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?

GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 22:01
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 22:08

Arka Sokaklar’ın yeni bölümünün bu akşam yayınlanmaması, dizinin takipçilerini şaşırttı. Her hafta düzenli olarak ekranlara gelen yapımın yayın akışında yer almaması sonrası izleyiciler “Arka Sokaklar neden yok?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yayın tarihindeki değişikliğin nedeni henüz netlik kazanmazken, yeni bölümün ne zaman izleyiciyle buluşacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Arka Sokaklar ne zaman?

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanmaması, izleyicilerin neden yayınlanmadığını araştırmasına neden oldu.
Dizinin yeni bölüm maliyetini karşılayacak yeterli reklam gelirinin toplanamaması nedeniyle yayına girmediği belirtildi.
Sosyal medyada izleyiciler hayal kırıklıklarını paylaştı ve tepki gösterdi.
Yeni bölümün ne zaman izleyiciyle buluşacağına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.
Ali'nin Yağız cinayetiyle ilgili gözaltına alınmasıyla başlayacak sorgu süreci ve Yağız'ın dayısı Fevzi'nin olaya dahil olması gibi gelişmelerin 744. bölümde yer alacağı belirtildi.
ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM NEDEN YOK?

’nin 20 yıldır ekranlarda olan ve cuma akşamları izleyiciyi ekran başına toplayan , bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmedi. Dizinin yeni bölümü merakla bekleyen seyirciler, yayın akışında yer almamasına tepki gösterdi. Sosyal medyada dizinin neden yayınlanmadığını soran izleyiciler, hayal kırıklıklarını paylaştı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Arka Sokaklar’ın yayınlanmama sebebi dizinin yeni bölüm maliyetini karşılayacak yeterli reklam gelirinin toplanamaması olarak açıklandı. Son yıllarda toplumsal konuları ustalıkla ekrana taşıyan fenomen dizinin, zaman zaman reklam gelirlerinin yetersizliği nedeniyle son anda ekrandan çekilebildiği belirtildi.

Yayınlanmayan bölüm sonrası Kanal D’nin izleyicilere yeni bölümün tarihini duyurması bekleniyor. Hayranlar, sevilen dizinin kısa sürede ekranlara dönmesini umut ediyor ve sosyal medyada konuyu yoğun şekilde tartışıyor.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Cuma akşamları izleyiciyi ekran başına toplayan Arka Sokaklar, bu akşam yayınlanmadı. Yeni bölümü merakla bekleyen seyirciler, dizinin ekranda olmamasına sosyal medyada tepki gösterdi. Henüz Kanal D’den resmi bir açıklama gelmemesi, izleyiciler arasında “Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?” sorusunu gündeme taşıdı.

Arka Sokaklar’ın yeni bölüm tarihine dair net bir bilgi henüz bulunmamaktadır. Dizinin sevenleri ise sosyal medyada dizinin yayın tarihinin açıklanması için yoğun bir şekilde araştırma yapıyor.

ARKA SOKAKLAR 744. BÖLÜM NELER OLACAK?

Ali’nin Yağız cinayetiyle ilgili gözaltına alınmasıyla sorgu süreci başlar. Tüm deliller cinayeti onun işlediği yönündedir. Ekibimizin önünde iki seçenek vardır. Ya Ali sahiden Yağız’ı öldürmüştür, ya da bir tuzağın içine çekilmiştir. Yağız’ın ölümünden sonra ortaya çıkan dayısı Fevzi ise nüfuzlu biridir ve tüm dengeleri değiştirecektir.

