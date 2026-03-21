Özgür Ozan'dan Arka Sokaklar çıkışı: "Devam eder mi bilmiyorum ama etmesin" dedi.

İlk bölümü 2006 tarihinde yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin ilk bölümünden itibaren yer alan Özgür Ozan, son röportajında Arka Sokaklar çıkışıyla dikkat çekti. Özgür Ozan, "Arka Sokaklar'a başladığımda 40 yaşındaydım, şimdi 60 yaşındayım." dedi.
Oyuncu Özgür Ozan "Bi 20 yıl daha devam eder mi bilmiyorum. Etmesin daha. 10 seneden sonra ben saymayı bıraktım. Ondan sonra kendi kendine gitmeye başladı. Çünkü ben 'Bu sene bitecek bu sene bitecek' derken ben başladığımda 40 yaşındaydım şimdi 60 yaşındayım. Nasıl geçtiğini anlamadık hala izleniyor. Seyircimiz çok seviyor" sözleriyle dikkat çekti.
5 Ocak 1966 doğumlu Özgür Ozan, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur. İlk, orta ve liseyi Ankara Cumhuriyet Lisesinde tamamladı. Mezun olduktan sonra amatör tiyatrolarda çalıştı.
Çocuklar Duymasın dizisinde baba ve oğul olarak hafızalara kazınan Özgür Ozan ve Alperen Khamis, yıllar sonra yeniden buluştu. Paylaşılan kareye sosyal medyadan yorum ve beğeni yağarken, dizinin izleyicileri de unutulmaz sahneleri yeniden hatırladı.
Özgür Ozan ve Alperen Khamis'in yıllar sonra buluştuğu kareye hayranlardan da yoğun ilgi oluştu. Dizinin bölümlerini yeniden paylaşıma açan takipçiler, karakterlerin yıllar içerisinde nasıl değiştiğine dair pek çok karşılaştırma yaptılar.