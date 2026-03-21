Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Özgür Ozan'dan Arka Sokaklar çıkışı: "Devam eder mi bilmiyorum ama etmesin" dedi.

Arka Sokaklar dizisinin ilk bölümünden itibaren yapımda yer alan Özgür Ozan son verdiği röportajda hayranlarını şaşırttı. 20 yıldır Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakteriyle yer alan Özgür Ozan, "Devam eder mi bilmiyorum ama etmesin" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.03.2026
saat ikonu 17:13
|
GÜNCELLEME:
21.03.2026
saat ikonu 17:33

İlk bölümü 2006 tarihinde yayınlanan dizisinin ilk bölümünden itibaren yer alan Özgür Ozan, son röportajında Arka Sokaklar çıkışıyla dikkat çekti. Özgür Ozan, "Arka Sokaklar'a başladığımda 40 yaşındaydım, şimdi 60 yaşındayım." dedi.

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Oyuncu Özgür Ozan, Arka Sokaklar dizisindeki 20 yıllık rolü boyunca yaşının 40'tan 60'a çıktığını belirtip dizinin uzun ömrü hakkında yorum yaparken, Çocuklar Duymasın'dan rol arkadaşı Alperen Khamis ile yıllar sonra bir araya geldi.
Özgür Ozan, Arka Sokaklar'a başladığında 40, şimdi ise 60 yaşında olduğunu belirtti.
Oyuncu, Arka Sokaklar'ın uzun süredir devam etmesinden bahsederken "Etmesin daha" sözleriyle dikkat çekti.
5 Ocak 1966 doğumlu Özgür Ozan, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur.
Çocuklar Duymasın dizisinden rol arkadaşı Alperen Khamis ile yıllar sonra buluştu.
ÖZGÜR OZAN'DAN ARKA SOKAKLAR ÇIKIŞI

Özgür Ozan "Bi 20 yıl daha devam eder mi bilmiyorum. Etmesin daha. 10 seneden sonra ben saymayı bıraktım. Ondan sonra kendi kendine gitmeye başladı. Çünkü ben 'Bu sene bitecek bu sene bitecek' derken ben başladığımda 40 yaşındaydım şimdi 60 yaşındayım. Nasıl geçtiğini anlamadık hala izleniyor. Seyircimiz çok seviyor" sözleriyle dikkat çekti.

ÖZGÜR OZAN KAÇ YAŞINDA?

5 Ocak 1966 doğumlu Özgür Ozan, Türk sinema, tiyatro ve oyuncusudur. İlk, orta ve liseyi Ankara Cumhuriyet Lisesinde tamamladı. Mezun olduktan sonra amatör tiyatrolarda çalıştı.

ÇOCUKLAR DUYMASIN OYUNCULARI 20 YIL SONRA BULUŞTU

dizisinde baba ve oğul olarak hafızalara kazınan Özgür Ozan ve Alperen Khamis, yıllar sonra yeniden buluştu. Paylaşılan kareye sosyal medyadan yorum ve beğeni yağarken, dizinin izleyicileri de unutulmaz sahneleri yeniden hatırladı.

Özgür Ozan ve Alperen Khamis'in yıllar sonra buluştuğu kareye hayranlardan da yoğun ilgi oluştu. Dizinin bölümlerini yeniden paylaşıma açan takipçiler, karakterlerin yıllar içerisinde nasıl değiştiğine dair pek çok karşılaştırma yaptılar.

ETİKETLER
#oyuncu
#dizi
#arka sokaklar
#özgür özan
#çocuklar duymasın
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.