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 | Dilek Ulusan

Arka Sokaklar, Deha ve Can Borcu dizilerinin yeni bölümleri yayınlanmayacak! Sebebi ortaya çıktı

Bayram tatili nedeniyle çoğu dizinin yeni bölümleri yayınlanmadı. Bayramın ardından da Arka Sokaklar, Deha, Şakir Paşa Ailesi ve Can Borcu gibi dizilerin ise yeni bölüm yayınları iptal edildi.

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Arka Sokaklar, Deha ve Can Borcu dizilerinin yeni bölümleri yayınlanmayacak! Sebebi ortaya çıktı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
05.04.2025
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
05.04.2025
saat ikonu 09:23

9 günlük bayram tatili nedeniyle dizilerin yeni bölüm fragmanlarının yayın tarihleri de farklı zamanlarda yayınlandı. Bu hafta bayram tatilinin ardından ilk bölümüyle Sustalı Ceylan yayınlandı. Bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlanırken, bazıları ise yayınlanmadı.

3 DİZİNİN YENİ BÖLÜMLERİ YAYINLANMAYACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dokuz günlük bayram tatilinde bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlandı, bazı dizilerin yeni bölümleri ise iptal edildi. Bu hafta bayramın ardından “Sustalı Ceylan”ın ilk bölümünü yayınlarken Kızılcık Şerbeti’nin, Bir Zamanlar İstanbul’un yeni bölümü ve Yalı Çapkını’nın finali ekrana geldi. Arka Sokaklar, Deha, Şakir Paşa Ailesi ve Can Borcu gibi dizilerin ise yeni bölüm yayınları iptal edildi.

Arka Sokaklar, Deha ve Can Borcu dizilerinin yeni bölümleri yayınlanmayacak! Sebebi ortaya çıktı

Bu durumun nedeni ise ortaya çıktı. Düşük reklam geliri nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Dizilerin yayın kuşağı boyunca bölüm maliyetlerini çıkabilecek kadar reklam toplayamaması nedeniyle tekrar yayın yapıldı. Hafta sonu sadece Piyasa dizisinin finali ve TRT’nin Gönül Dağı ile Teşkilat dizilerinin yeni bölümleri ekrana gelecek.

Arka Sokaklar, Deha ve Can Borcu dizilerinin yeni bölümleri yayınlanmayacak! Sebebi ortaya çıktı
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