Arka Sokaklar dizisine Yasemin Kay Allen geliyor! Yeni sezon hazırlıkları başladı

Arka Sokaklar dizisi 19. sezonuyla izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezonda da ekranda olacak Arka Sokaklar dizisinin yeni sezonuna ise Yasemin Kay Allen katılıyor.

700 bölümü geride bırakarak bir televizyon efsanesi haline gelen Arka Sokaklar dizisi yeni seon hazırlıklarına başladı. Yeni sezonda yeni oyuncuları kadrosuna ekleyerek devam edecek diziye son olarak Bahar dizisinde rol alan Yasemin Kay Allen katılıyor.

ARKA SOKAKLAR 20. SEZONUNA GİDİYOR

Birsen Altuntaş, Arka Sokaklar'ın iyi reytingler almaya devam ederse 20. sezonuyla ekranlara geleceğini duyurdu. 700 bölümü geride bırakarak bir televizyon efsanesi haline gelen Arka Sokaklar'ın yeni sezon onayı almasıyla yeni oyuncular da kadroya eklenecek.

YASEMİN KAY ALLEN ARKA SOKAKLAR'DA

Yasemin Kay Allen Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda kadrosuna kattığı bir isim oldu. Allen, dizide bir polisi oynamaya hazırlanırken karakterinin ismi henüz duyurulmadı. Başarılı oyuncu Yasemin Kay Allen'ı son olarak Bahar dizisinde Dora Ersoy karakteriyle birkaç bölüm yer almıştı.