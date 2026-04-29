Medya
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Aslıhan Karalar Delikanlı dizisi kadrosunda! Best Model birincisi Gonca rolüyle konuşuluyor

Show TV'nin OGM Pictures imzalı dizisi Delikanlı Pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Mert Ramazan Demir ve Melis Sezen'in başrol oynadığı dizinin kadrosuna sürpriz bir isim daha dahil oldu. Best Model birincisi Aslıhan Karalar, Delikanlı dizisinde Gonca rolünü üstlenecek. İşte detaylar...

Pazartesi akşamları Show TV ekranlarında fırtına gibi başlayan ve kısa sürede kendi izleyici kitlesini oluşturan , dev kadrosunu yeni oyuncularla güçlendirmeye devam ediyor. OGM Pictures imzası taşıyan dizinin, yönetmen koltuğunda ise usta isimler Zeynep Günay ve Recai Karagöz oturuyor. Sadece hikayesiyle değil, kadrosuyla da adından söz ettiren Delikanlı'ya son olarak Aslıhan Karalar'da dahil oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgiye göre Karalar, Delikanlı dizisinin Gonca'sı oldu. Detaylar ise haberimizde...

Pazartesi akşamları Show TV'de yayınlanan Delikanlı dizisinin kadrosuna Best Model birincisi Aslıhan Karalar dahil oldu.
Aslıhan Karalar, dizide Dila Kızılhan'ın büyük kızı ve Şengül'ün sağ kolu olan Gonca karakterini canlandıracak.
Gonca karakterinin, özellikle Sarp'ın (Salih Bademci) hayatındaki dengeleri sarsacağı belirtiliyor.
Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 Ankara doğumlu olup, 2017'de Best Model of Turkey ve Best Model of the World birincisi olmuştur.
Karalar'ın oyunculuk kariyeri Şahin Tepesi, Kuruluş Osman, Camdaki Kız ve Alparslan Büyük Selçuklu gibi dizilerle devam etmiştir.
ASLIHAN KARALAR DELİKANLI DİZİSİ KADROSUNDA!

Rakip yapımlar karşısında reyting savaşını kızıştıran Delikanlı, özellikle Uzak Şehir dizisiyle olan kıyasıya rekabetiyle konuşuluyor. Son olarak kadroya dahil olan Aslıhan Karalar sektörde büyük ses getirdi.

, Melis Sezen, Mina Demirtaş ve Salih Bademci gibi dev isimlerin başrollerini paylaştığı dizide sular durulmak bilmiyor. Birsen Altuntaş’ın kulislerden sızdırdığı bilgilere göre, dizinin tüm dengelerini değiştirecek olan yeni karakter için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Başarılı performanslarıyla her hafta sosyal medyanın zirvesine oturan oyuncu kadrosuna, Aslıhan Karalar’ın katılması, izleyicide şimdiden büyük bir merak uyandırdı.

BEST MODEL BİRİNCİSİ GONCA ROLÜYLE KONUŞULUYOR

Delikanlı dizisi kadrosuna son olarak tecrübeli oyuncu Uğur Aslan dahil olmuştu. Dizinin ekibine katılan yeni isim ise eski Best Model Türkiye ve Dünya birincisi Aslıhan Karalar oldu. Karalar’ın diziye dahil olması, Kızılhan ailesinin malikanesinde tüm dengeleri de altüst edecek gibi görünüyor.

Genç oyuncu, Delikanlı dizisine kilit bir rolle dahil oldu. Aslıhan Karalar, dizide Dila Kızılhan’ın en büyük yardımcısı ve sağ kolu olan Şengül’ün büyük kızı Gonca karakterini oynayacak. Annesinin yanına, yani Kızılhanlar’ın evine çalışmak için geri dönen Gonca, sıradan bir yardımcı olmayacak.

Gonca'nın özellikle Salih Bademci’nin oynadığı ve dizinin kilit karakterlerinden biri olan Sarp’ın hayatındaki tüm dengeleri sarsacağı konuşuluyor. Sarp ve Gonca arasında yaşanacaklar, dizinin gerilim dozunu artırması bekleniyor.

ASLIHAN KARALAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 Ankara doğumludur. 1.78 boyunda olan Karalar, 2017 yılında Best Model of Turkey birincisi olmuştur. Daha sonra da aynı yıl Paris'te gerçekleşen Best Model of the World yarışmasında dünya birincisi olarak kraliçe tacını takmaya hak kazanmıştır.

Aslıhan Karalar'ın ilk oyunculuk deneyimi ise Şahin Tepesi dizisidir. Daha sonra Karalar, Kuruluş Osman, Camdaki Kız ve Alparslan Büyük Selçuklu dizilerinde boy göstererek, performansıyla tam not almıştır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
27 Nisan Pazartesi reyting sonuçları 2026: Uzak Şehir, Delikanlı, Cennetin Çocukları…Dün en çok ne izlendi?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Delikanlı dizisinde Fırat Tanış’ın yerine gelen isim belli oldu! Uğur Aslan Miran karakteriyle ekranlara gelecek
ETİKETLER
#mert ramazan demir
#Aslıhan Karalar
#Gonca Köksal
#Sarp Akkaya
#Delikanlı Dizisi
#Medya
