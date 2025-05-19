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 | Dilek Ulusan

Ayşen Gruda'yı oynayacak isim belli oldu

Adile Naşit'in hayatının anlatıldığı film için oyuncu kadrosu netleşmeye başladı. Filmde rol alacak Ayşen Gruda'yı oynayacak isim ise netleşti.

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Ayşen Gruda'yı oynayacak isim belli oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 10:35
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 10:35

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Adile Naşit'in hayatının anlatılacağı filmin senaryosunu Nermin Yıldırım üstleniyor. Adile Naşit'i Meltem Kaplan oynarken, usta oyuncu Ayşen Gruda'yı ise Elif Nur Kerkük oynayacak..

AYŞEN GRUDA'YI OYNAYACAK İSİM BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Adile filminde 23 Ocak 2019 tarihinde hayatını kaybeden Ayşen Gruda'yı Elif Nur Kerkük oynayacak. Lohusa filmiyle adından söz ettiren oyuncu Elif Nur Kerkük'ün performansı şimdiden merak konusu oldu.

Ayşen Gruda'yı oynayacak isim belli oldu

Adile” filminde Cumhuriyet döneminde sahneye çıkan ilk kadın oyunculardan ve bir dönemin yıldız ismi Şevkiye May’ı ise ödüllü oyuncu Tülin Özen oynayacak. Şevkiye May’in Adile Naşit’i başta hor görüp ‘Ben senin ablan sayılırım Adileciğim. Sana bir nasihat. Bu çarpık bacakların ve bücür boyunla tiyatroda asla başarılı olamazsın. Yol yakınken dön” diye uyardıktan kısa zaman sonra Düttürü Leyla tiplemesindeki performansını izledikten sonra özür dilediği bilinir.

Ayşen Gruda'yı oynayacak isim belli oldu

Sıkça Sorulan Sorular

ELİF NUR KERKÜK KİMDİR?
1 Şubat 1986'da Ankara'da doğdu. Marmara Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünden mezun oldu. Daha sonra oyunculuk dersleri aldı. Asi, Gece Gündüz, Çıplak Gerçek, Bir Yusuf Masalı, Yol Arkadaşım, Gece Gündüz dizilerinde, reklamlarda rol aldı.
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