Bahar dizisinde ayrılık! Senaryo tamamen değişiyor

Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisinin yeni sezonunda önemli değişiklikler yaşanacak. Ayrılıkların olacağı dizide, yeni senaristler de belli oldu.

Bahar dizisi dün akşam ekrana gelen 48. bölümle sezon finali yaptı. Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda oturduğu dizide, üçüncü sezon hazırlıkları şimdiden başladı.

BAHAR DİZİSİNİN YENİ SENARİSTLERİ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bahar dizisinin senaryo ekibi de değişti. İkinci sezonda “Bahar”ın yazarlığını Ayça Üzüm’den devralan başarılı yazar Deniz Akçay’ın ardından yeni sezonda Demet Evgar’lı projeyi dizi ve film sektörünün önde gelen iki yazarı Rana Mamatlıoğlu ile Bekir Baran Sıtkı kaleme alacak

MEHMET YILMAZ AK DİZİDEN AYRILIYOR

Yayınlanan tanıtımın ardından “Mehmet Yılmaz Ak’ın projeye veda mı etti?” sorusu sosyal medyada dolaşmaya başladı. Kulislerden sızan bilgilere göre başarılı oyuncu veda etmek için yapım şirketiyle karşılıklı anlaştı. Yeni sezonda senaryo ekibi değişecek olan dizide Timur karakterinin öyküsünün nasıl şekilleneceği ise merak konusu oldu.