Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Bahar dizisinde ayrılık! Senaryo tamamen değişiyor

Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisinin yeni sezonunda önemli değişiklikler yaşanacak. Ayrılıkların olacağı dizide, yeni senaristler de belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bahar dizisinde ayrılık! Senaryo tamamen değişiyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 17:12
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 17:12

Bahar dizisi dün akşam ekrana gelen 48. bölümle sezon finali yaptı. Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda oturduğu dizide, üçüncü sezon hazırlıkları şimdiden başladı.

BAHAR DİZİSİNİN YENİ SENARİSTLERİ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bahar dizisinin senaryo ekibi de değişti. İkinci sezonda “Bahar”ın yazarlığını Ayça Üzüm’den devralan başarılı yazar Deniz Akçay’ın ardından yeni sezonda Demet Evgar’lı projeyi dizi ve film sektörünün önde gelen iki yazarı Rana Mamatlıoğlu ile Bekir Baran Sıtkı kaleme alacak

Bahar dizisinde ayrılık! Senaryo tamamen değişiyor

MEHMET YILMAZ AK DİZİDEN AYRILIYOR

Yayınlanan tanıtımın ardından “Mehmet Yılmaz Ak’ın projeye veda mı etti?” sorusu sosyal medyada dolaşmaya başladı. Kulislerden sızan bilgilere göre başarılı oyuncu veda etmek için yapım şirketiyle karşılıklı anlaştı. Yeni sezonda senaryo ekibi değişecek olan dizide Timur karakterinin öyküsünün nasıl şekilleneceği ise merak konusu oldu.

Bahar dizisinde ayrılık! Senaryo tamamen değişiyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Harika Avcı'nın ev sahibi her şeyi anlattı! Akrabalarının yaptıkları ağızları açık bıraktı
ETİKETLER
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.