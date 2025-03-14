Bahar dizisine Yıldırım geliyor! Dengeler alt üst olacak

Başrolünde Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı Bahar dizisine yeni bir karakter katılıyor. Salı günleri yayınlanan diziye Yıldırım karakteri gelecek ve dengeler bozulacak.

Son olarak 38. bölümü yayınlanan Bahar dizisi, hikayesi ve oyunculuklarıyla da konuşulmaya devam ediyor. Dizide ayrılıklar olurken, yeni gelen karakterler tüm dengeleri değiştirecek.

BAHAR'A YILDIRIM GELİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Bahar” dizisi ikinci sezonunda da salı günleri seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Ayrılıkların yaşandığı diziye yeni bir oyuncu katılacak. Dizinin kadrosuna Özgü Delikanlı katılacak. Delikanlı son olarak “Gelsin Hayat Bildiği Gibi” dizisinde Mert rolüyle izlyici karşısına çıktı.

Deniz Akçay’ın yazdığı, Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği “Bahar”da ise Özgü Delikanlı “Yıldırım” rolünü oynayacak ve 39. bölümden itibaren yeni asistan olarak hikâyeye hareket katacak.

BAHAR DA PEŞ PEŞE AYRILIKLAR YAŞANDI

Bahar dizisinde 'Uğur Aydın'ı karakterini oynayan Devrim Kabacaoğlu'nun ekibe veda etti. Son olarak diziye İrem Kahyaoğlu 'Ahu' karakteriyle dahil oldu. Kahyaoğlu, hastanede göreve başlayan denetmen olarak izleyicisinin karşısına çıktı.