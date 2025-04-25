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 | Dilek Ulusan

Barış Manço filminin neden iptal edildiği belli oldu! Ekin Koç tek tek anlattı

Film galasında basının sorularını cevaplayan Ekin Koç, Türk müziğinin önemli ismi Barış Manço'nun hayatının anlatılacağı filmin neden iptal edildiğini açıkladı.

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Barış Manço filminin neden iptal edildiği belli oldu! Ekin Koç tek tek anlattı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.04.2025
saat ikonu 11:38
|
GÜNCELLEME:
25.04.2025
saat ikonu 11:38

Gülpembe, Dağlar Dağlar, Dönence gibi şarkılarla hafızalara kazınan Barış Manço'nun hayatının film olacağı gündeme geldi. Beyazperdeye taşınacak Barış Manço filminde Ekin Koç rol alacaktı ancak projenin iptal edildiği ortaya çıktı.

EKİN KOÇ: AÇIKCASI BEN ÇOK ŞAŞIRMADIM

Filmin ertelenmesiyle ilgili Ekin Koç "Açıkçası ben çok şaşırmadım, çok maliyetli bir projeydi. Barış Manço'nun 1960, 1970, 1980, 1990'lı yıllarını kapsayan prodüksiyon anlamında çok zorlayıcı, mekan anlamında çok zorlayıcı. Belçika, Fransa ayağının olması çok zorlayıcıydı. Özellikle o risk alınabilecek risk değildi. Yapmak için ortaya çıkmak bile yeterince çılgıncaydı bence. Ben yine rafa kalktı diye düşünüyorum. Belki daha iyi koşullarda tekrar bir araya gelinebilir neden olmasın?" dedi.

Barış Manço filminin neden iptal edildiği belli oldu! Ekin Koç tek tek anlattı

Ekin Koç, daha önce de Barış Manço'nun hayatının anlatıldığı projeyle ilgili "Büyük bir iş olacak. Heyecanlıyım, çok da beklenti var. o yüzden birazcık korkuyorum açıkçası. Beklenti her zaman çok olumlu bir şey değil. Kolay hayal kırıklığı yaratabiliyor. Ben elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Barış Manço filminin neden iptal edildiği belli oldu! Ekin Koç tek tek anlattı
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Sıkça Sorulan Sorular

BARIŞ MANÇO NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Barış Manço, 31 Ocak 1999 gece saat 23.30 civarında İstanbul'un Moda semtindeki evinde kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı Siyami Ersek Göğüs-Kalp-Damar Cerrahisi Hastanesi'nde aynı gece saat 01.30'da hayatını kaybetti.
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