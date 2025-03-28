Başak Gümülcinelioğlu “Muhabir” dizisinin Duygu’su oldu

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU KİMDİR?

Başak Gümülcinelioğlu Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur. 22 Ekim 1991 yılında Almanya’da dünyaya geldi. İlk olarak Kalbim Yangın Yeri isimli dizide oynadı. Daha sonra Erkenci Kuş, 8. Gün, Sen Çal Kapımı, Yargı gibi reyting rekortmeni dizilerde yer aldı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Gümülcinelioğlu mimarlık mezunu. 2022 yılında kendisi gibi oyuncu Çağrı Çıtanak ile dünyaevine girdi.