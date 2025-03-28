Başak Gümülcinelioğlu “Muhabir” dizisinin Duygu’su oldu

Muhabir dizisinin oyuncu kadrosu oluşmaya başladı. Son olarak Kül Masalı dizisinde rol alan Başak Gümülcinelioğlu Muhabir dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Proje tasarımı, senaryosu ve yönetmenliğine Emrah Aguş’un imza attığı Muhabir dizisi sete çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncunun kadrosunun büyük bir titizlikle belirlendiği Muhabir dizisinin editör Duygu'su da belli oldu.
Tabii için hazırladığı “Muhabir” dizisinin çekimleri 1 Nisan’da başlayacak. Proje tasarımı, senaryosu ve yönetmenliğine Emrah Aguş’un imza atacağı dizide Ahmet Kürşat Öçalan “Uğur Candemir”e, Furkan Andıç “Bekir Çolak”a, Cem Özer “Halim Çiftçi”ye, Yılmaz Bayraktar “Eray Yılmaz karakteriyle ekranda olacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bir kanalda yaşanan olayları konu alan 10 bölümlük “Muhabir” dizisinin editör Duygu Bilgin uzun arayışlar sonunda belli oldu. Rolü başarılı oyuncu Başak Gümülcinelioğlu oynayacak. Gümülcinelioğlu, geçen günlerde kısa kestirdiği yeni saçlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti.