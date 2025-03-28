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 | Dilek Ulusan

Başak Gümülcinelioğlu “Muhabir” dizisinin Duygu’su oldu

Muhabir dizisinin oyuncu kadrosu oluşmaya başladı. Son olarak Kül Masalı dizisinde rol alan Başak Gümülcinelioğlu Muhabir dizisinin kadrosuna dahil oldu.

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Başak Gümülcinelioğlu “Muhabir” dizisinin Duygu’su oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 10:03

Proje tasarımı, senaryosu ve yönetmenliğine Emrah Aguş’un imza attığı Muhabir dizisi sete çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncunun kadrosunun büyük bir titizlikle belirlendiği Muhabir dizisinin editör Duygu'su da belli oldu.

MUHABİR DİZİSİNİN KADROSUNA BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU KATILIYOR

Tabii için hazırladığı “Muhabir” dizisinin çekimleri 1 Nisan’da başlayacak. Proje tasarımı, senaryosu ve yönetmenliğine Emrah Aguş’un imza atacağı dizide Ahmet Kürşat Öçalan “Uğur Candemir”e, Furkan Andıç “Bekir Çolak”a, Cem Özer “Halim Çiftçi”ye, Yılmaz Bayraktar “Eray Yılmaz karakteriyle ekranda olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bir kanalda yaşanan olayları konu alan 10 bölümlük “Muhabir” dizisinin editör Duygu Bilgin uzun arayışlar sonunda belli oldu. Rolü başarılı oyuncu Başak Gümülcinelioğlu oynayacak. Gümülcinelioğlu, geçen günlerde kısa kestirdiği yeni saçlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU KİMDİR?
Başak Gümülcinelioğlu Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur. 22 Ekim 1991 yılında Almanya’da dünyaya geldi. İlk olarak Kalbim Yangın Yeri isimli dizide oynadı. Daha sonra Erkenci Kuş, 8. Gün, Sen Çal Kapımı, Yargı gibi reyting rekortmeni dizilerde yer aldı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Gümülcinelioğlu mimarlık mezunu. 2022 yılında kendisi gibi oyuncu Çağrı Çıtanak ile dünyaevine girdi.
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