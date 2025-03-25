Birce Akalay Aşk dizisiyle geliyor! Kerem Bürsin'e teklif gitti

Son olarak mezarlık dizisinde rol alan Birce Akalay, yeni projeye de imza attı. Aşk filmiyle dijital platformda yer alacak Birce Akalay'ın partneri olması için ise Kerem Bürsin'e teklif gitti.

Asi, Yer Gök Aşk, Böyle Bitmesin, Küçük Ağa ve Siyah Beyaz Aşk gibi projelerde yer alan Birce Akalay, yeni projeyle sevenlerinin karşısına çıkıyor. Aşk filmiyle anlaşma sağlayan Birce Akalay, geçen yıl gerçekleşen teklifi bu yıl kabul edebildi.

BİRCE AKALAY AŞK DİZİSİYLE DÖNÜYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Aşk” dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Dizinin başrol kadın yıldızı belli oldu. Banu Kiremitçi Bozkurt’un yazdığı dizinin başrol kadın oyuncusu Birce Akalay oldu. Dizinin Aylin’i Birce Akalay oldu. Rol geçen yıl ilk olarak Akalay’a teklif edilmişti.

KEREM BÜRSİN'E TEKLİF GÖTÜRÜLDÜ

ABD'de saçlarını kazıtmış halde görüntülenen Kerem Bürsin, yeni projeler okumaya başladı. Burak Müjdeci’nin yöneteceği Aşk filminde varlıklı ve çok başarılı bir iş kadını olan Aylin’in hikâyesini konu alıyor. Madrid sahneleriyle açılacak dizinin başrol karakteri Karan için de Kerem Bürsin’in adı geçiyor.