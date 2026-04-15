Medya
Avatar
Editor
 Canan Okur

Birkan Sokullu ve Yasemin Allen partner oldu! Palas Pandıras kadrosu netleşiyor

Birkan Sokullu ve Yasemin Allen Netflix'in dev projesi Palas Pandıras dizisinde partner oldu. Ödüllü yönetmen Selman Nacar'ın merakla beklenen dizisi Palas Pandıras oyuncu kadrosunda yaşanan bu gelişmeyle izleyicinin heyecanını daha da artırırken, diziye dair detaylar da yavaş yavaş netleşiyor. Peki Birkan Sokullu'nun partneri olarak Netflix dizisi Palas Pandıras'a katılan Yasemin Allen'in rolü ne? İşte merak edilenler...

Birkan Sokullu ve Yasemin Allen partner oldu! Palas Pandıras kadrosu netleşiyor
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 20:07
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 20:07

Dijital yayın platformu 'in yerli içerik atağı tüm hızıyla devam etmekte. İstanbul Ansiklopedisi ile büyük beğeni toplayan ünlü yönetmen Selman Nacar, bu defa basketbol dünyasını merkezine alan etkileyici bir hikayeyle izleyici karşısına çıkacak. Kuyu Film imzası taşıyan ve hazırlık aşaması son sürat devam eden Palas Pandıras dizisinin başrolleri sonunda netleşti. 'nun partneri ise güzel oyuncu Yasemin Allen oldu. Yasemin Allen hikayede Özge rolüyle sevenlerinin karşısına çıkacak. İşte detaylar...

HABERİN ÖZETİ

Birkan Sokullu ve Yasemin Allen partner oldu! Palas Pandıras kadrosu netleşiyor

Netflix'in yeni basketbol temalı dizisi Palas Pandıras'ın başrolleri Birkan Sokullu ve Yasemin Allen olarak netleşti.
Netflix'in yerli içerik atağı kapsamında Selman Nacar'ın yönettiği 'Palas Pandıras' dizisi hazırlanıyor.
Dizide, sakatlığı nedeniyle kariyerini sonlandırmak zorunda kalan eski basketbolcu Levent'i Birkan Sokullu canlandıracak.
Levent'in partneri Özge rolü için Yasemin Allen kadroya dahil oldu.
Dizinin diğer oyuncuları arasında Kaan Mirac Sezen (Mete) ve Emir Berke Zincidi (Osi) bulunuyor.
Toplam 8 bölümden oluşacak dizinin çekimleri Mayıs ayında başlayacak.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

BİRKAN SOKULLU VE YASEMİN KAY ALLEN PARTNER OLDU!

Netflix'in şimdiden büyük ses getiren dizisi Palas Pandıras, kadrosuna bomba bir transfer gerçekleştirdi. Birkan Sokullu'nun başrolde olduğu dizide kadın başrol uzun zamandan beri aranıyordu.

Birkan Sokullu ve Yasemin Allen partner oldu! Palas Pandıras kadrosu netleşiyor

Dizinin kadın başrol oyuncusu, Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgiye göre Yasemin Allen oldu. Palas Pandıras'ta Levent'in partneri Özge'yi oynayacak olan Allen, şimdiden diziyi bekleyenler için heyecanı ikiye katladı.

Birkan Sokullu ve Yasemin Allen partner oldu! Palas Pandıras kadrosu netleşiyor

PALAS PANDIRAS KADROSU NETLEŞİYOR

Netflix'in iddialı dizileri arasında yerini alan Palas Pandıras dizisinde sakatlık nedeniyle kariyerini sonlandırmak zorunda kalan eski basketbolcu ve bir lise takımının başında olan Levent karakterini ünlü oyuncu Birkan Sokullu oynayacak. Sokullu'nun dizideki partneri Özge için de Yasemin Kay Allen kadroya dahil oldu.

Birkan Sokullu ve Yasemin Allen partner oldu! Palas Pandıras kadrosu netleşiyor

Palas Pandıras dizisi kadrosunda ayrıca Kaan Mirac Sezen, Mete karakteriyle bulunurken Emir Berke Zincidi'de Osi rolünde dev yapımda rol alacak.

Birkan Sokullu ve Yasemin Allen partner oldu! Palas Pandıras kadrosu netleşiyor

ÇEKİMLER MAYIS AYINDA BAŞLIYOR

Palas Pandıras dizisi toplam 8 bölümden oluşacak. Şu anda dizi oyuncuları rollerine yoğun bir şekilde çalışmakta. Basketbol antrenmanları yaptıkları öğrenilen oyuncuları yoğun bir prova sürecinden geçiyor.

Birkan Sokullu ve Yasemin Allen partner oldu! Palas Pandıras kadrosu netleşiyor

YASEMİN KAY ALLEN KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Yasemin Kay Allen 10 Temmuz 1989 yılında Londra'da doğmuştur. İngiliz ve Türk bir aileden gelen Allen, ünlü oyuncu ve şarkıcı Suna Yıldızoğlu ve Dudley Allen'ın kızıdır. Yasemin Allen, Avustralya'da sinema ve televizyon eğitimi de almış daha sonra 2008 yılında Türkiye'ye gelmiştir. İşte Yasemin Kay Allen'ın rol aldığı başlıca diziler...

Birkan Sokullu ve Yasemin Allen partner oldu! Palas Pandıras kadrosu netleşiyor
Dizi/Film AdıYılKarakter
Ayrılık da Sevdaya Dahil2025Netflix
Bahar2024Dora Ersoy
The Turkish Detective (Türk Dedektif)2023Ayşe Farsakoğlu
Dokuz Oğuz2023Albay Tomris Toprak
Erkek Severse2022Yelda Ramasloğlu
Olağan Şüpheliler2021Zuhal Emirci
İyi Günde Kötü Günde2020Melisa Yalçınkaya
Strike Back2019-2020Katrina Zarkova
Fi / Çi2017Ece
46 Yok Olan2016Selin Acar
Şeref Meselesi2014Sibel Özer Kılıç
Muhteşem Yüzyıl2013-2014Defne Sultan
Merhamet2013-2014Irmak Tunalı
Hayat Devam Ediyor2011-2013Pelin Akça
Yerden Yüksek2010-2011Juliette (Juju)
Kavak Yelleri2009-2011Elena Karakuş
Elif2008elif doğan
