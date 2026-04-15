Birkan Sokullu ve Yasemin Allen partner oldu! Palas Pandıras kadrosu netleşiyor

Dijital yayın platformu Netflix'in yerli içerik atağı tüm hızıyla devam etmekte. İstanbul Ansiklopedisi ile büyük beğeni toplayan ünlü yönetmen Selman Nacar, bu defa basketbol dünyasını merkezine alan etkileyici bir hikayeyle izleyici karşısına çıkacak. Kuyu Film imzası taşıyan ve hazırlık aşaması son sürat devam eden Palas Pandıras dizisinin başrolleri sonunda netleşti. Birkan Sokullu'nun partneri ise güzel oyuncu Yasemin Allen oldu. Yasemin Allen hikayede Özge rolüyle sevenlerinin karşısına çıkacak. İşte detaylar...
Netflix'in şimdiden büyük ses getiren dizisi Palas Pandıras, kadrosuna bomba bir transfer gerçekleştirdi. Birkan Sokullu'nun başrolde olduğu dizide kadın başrol uzun zamandan beri aranıyordu.
Dizinin kadın başrol oyuncusu, Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgiye göre Yasemin Allen oldu. Palas Pandıras'ta Levent'in partneri Özge'yi oynayacak olan Allen, şimdiden diziyi bekleyenler için heyecanı ikiye katladı.
Netflix'in iddialı dizileri arasında yerini alan Palas Pandıras dizisinde sakatlık nedeniyle kariyerini sonlandırmak zorunda kalan eski basketbolcu ve bir lise takımının başında olan Levent karakterini ünlü oyuncu Birkan Sokullu oynayacak. Sokullu'nun dizideki partneri Özge için de Yasemin Kay Allen kadroya dahil oldu.
Palas Pandıras dizisi kadrosunda ayrıca Kaan Mirac Sezen, Mete karakteriyle bulunurken Emir Berke Zincidi'de Osi rolünde dev yapımda rol alacak.
Palas Pandıras dizisi toplam 8 bölümden oluşacak. Şu anda dizi oyuncuları rollerine yoğun bir şekilde çalışmakta. Basketbol antrenmanları yaptıkları öğrenilen oyuncuları yoğun bir prova sürecinden geçiyor.
Yasemin Kay Allen 10 Temmuz 1989 yılında Londra'da doğmuştur. İngiliz ve Türk bir aileden gelen Allen, ünlü oyuncu ve şarkıcı Suna Yıldızoğlu ve Dudley Allen'ın kızıdır. Yasemin Allen, Avustralya'da sinema ve televizyon eğitimi de almış daha sonra 2008 yılında Türkiye'ye gelmiştir. İşte Yasemin Kay Allen'ın rol aldığı başlıca diziler...
|Dizi/Film Adı
|Yıl
|Karakter
|Ayrılık da Sevdaya Dahil
|2025
|Netflix
|Bahar
|2024
|Dora Ersoy
|The Turkish Detective (Türk Dedektif)
|2023
|Ayşe Farsakoğlu
|Dokuz Oğuz
|2023
|Albay Tomris Toprak
|Erkek Severse
|2022
|Yelda Ramasloğlu
|Olağan Şüpheliler
|2021
|Zuhal Emirci
|İyi Günde Kötü Günde
|2020
|Melisa Yalçınkaya
|Strike Back
|2019-2020
|Katrina Zarkova
|Fi / Çi
|2017
|Ece
|46 Yok Olan
|2016
|Selin Acar
|Şeref Meselesi
|2014
|Sibel Özer Kılıç
|Muhteşem Yüzyıl
|2013-2014
|Defne Sultan
|Merhamet
|2013-2014
|Irmak Tunalı
|Hayat Devam Ediyor
|2011-2013
|Pelin Akça
|Yerden Yüksek
|2010-2011
|Juliette (Juju)
|Kavak Yelleri
|2009-2011
|Elena Karakuş
|Elif
|2008
|elif doğan