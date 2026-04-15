Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Editor
Editor
 | Ezgi Sezer

Zerrin Tekindor Yeraltı dizisine mi katılacak? Zerrin Tekindor Yeraltı dizisiyle ekranlara dönüş mü yapıyor?

Türk televizyon ve sinema dünyasının en saygın isimlerinden biri olan Zerrin Tekindor, yeni sezonun merakla beklenen projeleri arasında gösterilen Yeraltı dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Uzun süredir projelerini titizlikle seçen usta oyuncunun bu dönüşü, hem sektör profesyonelleri hem de izleyici kitlesi tarafından büyük bir ilgi ve heyecanla karşılandı. Peki Zerrin Tekindor Yeraltı dizisine mi katılacak? Zerrin Tekindor “Yeraltı” dizisiyle ekranlara dönüş mü yapıyor?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 18:15
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 18:24

Başarılı oyuncu , yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından Yeraltı dizisiyle ekranlara geri dönüyor. Uzun süredir projeler konusunda seçici davranan başarılı oyuncunun bu dönüşü, hem sektör içinde hem de izleyici tarafında büyük heyecana neden oldu.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Başarılı oyuncu Zerrin Tekindor, yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından “Yeraltı” dizisiyle ekranlara dönüyor.
Zerrin Tekindor, “Yeraltı” dizisinde hikâyede önemli bir kırılma noktasına neden olan güçlü bir kadın karakteri canlandıracak.
Tekindor'un karakteri, dizinin genç başrollerinden Ceylan'ın (Devrim Özkan) halası olarak hikâyeye dahil olacak.
Bu aile bağı ve iki karakter arasındaki geçmiş hesaplaşmaların dizinin çatışmalarını güçlendirmesi bekleniyor.
Zerrin Tekindor'un uzun bir aradan sonra televizyon projesiyle geri dönmesi izleyicilerin beklentisini artırdı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

ZERRİN TEKİNDOR YERALTI DİZİSİNE Mİ KATILACAK?

Usta oyuncu Zerrin Tekindor’un dizide oynayacağı karakter dikkat çekici detaylara sahip. Tekindor’un, hikâyede önemli bir kırılma noktasına neden olan güçlü bir kadın karakteri oynayacağı ve olayların gidişatını doğrudan etkileyeceği belirtiliyor.

Oyuncunun projeye dahil olması, dizinin dramatik ağırlığını daha da artırırken, hayranları tarafından “geri dönüş rolü” olarak nitelendiriliyor.

ZERRİN TEKİNDOR “YERALTI” DİZİSİYLE EKRANLARA DÖNÜŞ MÜ YAPIYOR?

Dizinin genç başrol karakterlerinden “Ceylan”ı üstlenen ’ın hikâyesi de dikkat çekiyor. Senaryoya göre Zerrin Tekindor’un oynayacağı karakter, Devrim Özkan’ın oynadığı Ceylan’ın halası olarak hikâyeye dahil olacak. Bu aile bağı, dizinin temel çatışmalarını daha da güçlendirecek unsurlardan biri olarak görülüyor.

Özellikle iki karakter arasındaki geçmiş hesaplaşmaların ve duygusal gerilimlerin, dizinin en vurucu sahnelerini oluşturması bekleniyor.

İZLEYİCİLERDEN BÜYÜK BEKLENTİ

“Yeraltı” dizisi, henüz yayınlanmadan sosyal medyada geniş bir yankı uyandırmıştı. Özellikle Zerrin Tekindor’un uzun bir aradan sonra televizyon projesiyle geri dönmesi, izleyicilerin beklentisini artırmış durumda.

ZERRİN TEKİNDOR KİMDİR?

Zerrin Tekindor, Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının öne çıkan isimlerinden biridir. 1964 yılında doğan Tekindor, kariyerine tiyatro sahnelerinde başlamış, güçlü oyunculuk performansı ve sahne hakimiyetiyle kısa sürede dikkat çekmiştir.

Hem devlet tiyatrolarında hem de özel tiyatro projelerinde yer alan sanatçı, daha sonra televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de önemli rollerde yer alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Oyunculuğunun yanı sıra resim sanatıyla da ilgilenen Tekindor, çok yönlü sanat kimliğiyle Türkiye’de saygın bir sanatçı profili oluşturmuştur.


YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.