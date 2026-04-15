Başarılı oyuncu Zerrin Tekindor, yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından Yeraltı dizisiyle ekranlara geri dönüyor. Uzun süredir projeler konusunda seçici davranan başarılı oyuncunun bu dönüşü, hem sektör içinde hem de izleyici tarafında büyük heyecana neden oldu.



HABERİN ÖZETİ Zerrin Tekindor Yeraltı dizisine mi katılacak? Zerrin Tekindor Yeraltı dizisiyle ekranlara dönüş mü yapıyor? Başarılı oyuncu Zerrin Tekindor, yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından “Yeraltı” dizisiyle ekranlara dönüyor. Zerrin Tekindor, “Yeraltı” dizisinde hikâyede önemli bir kırılma noktasına neden olan güçlü bir kadın karakteri canlandıracak. Tekindor'un karakteri, dizinin genç başrollerinden Ceylan'ın (Devrim Özkan) halası olarak hikâyeye dahil olacak. Bu aile bağı ve iki karakter arasındaki geçmiş hesaplaşmaların dizinin çatışmalarını güçlendirmesi bekleniyor. Zerrin Tekindor'un uzun bir aradan sonra televizyon projesiyle geri dönmesi izleyicilerin beklentisini artırdı.

ZERRİN TEKİNDOR YERALTI DİZİSİNE Mİ KATILACAK?



Usta oyuncu Zerrin Tekindor’un dizide oynayacağı karakter dikkat çekici detaylara sahip. Tekindor’un, hikâyede önemli bir kırılma noktasına neden olan güçlü bir kadın karakteri oynayacağı ve olayların gidişatını doğrudan etkileyeceği belirtiliyor.

Oyuncunun projeye dahil olması, dizinin dramatik ağırlığını daha da artırırken, hayranları tarafından “geri dönüş rolü” olarak nitelendiriliyor.



ZERRİN TEKİNDOR “YERALTI” DİZİSİYLE EKRANLARA DÖNÜŞ MÜ YAPIYOR?



Dizinin genç başrol karakterlerinden “Ceylan”ı üstlenen Devrim Özkan’ın hikâyesi de dikkat çekiyor. Senaryoya göre Zerrin Tekindor’un oynayacağı karakter, Devrim Özkan’ın oynadığı Ceylan’ın halası olarak hikâyeye dahil olacak. Bu aile bağı, dizinin temel çatışmalarını daha da güçlendirecek unsurlardan biri olarak görülüyor.

Özellikle iki karakter arasındaki geçmiş hesaplaşmaların ve duygusal gerilimlerin, dizinin en vurucu sahnelerini oluşturması bekleniyor.

İZLEYİCİLERDEN BÜYÜK BEKLENTİ



“Yeraltı” dizisi, henüz yayınlanmadan sosyal medyada geniş bir yankı uyandırmıştı. Özellikle Zerrin Tekindor’un uzun bir aradan sonra televizyon projesiyle geri dönmesi, izleyicilerin beklentisini artırmış durumda.

ZERRİN TEKİNDOR KİMDİR?

Zerrin Tekindor, Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının öne çıkan isimlerinden biridir. 1964 yılında doğan Tekindor, kariyerine tiyatro sahnelerinde başlamış, güçlü oyunculuk performansı ve sahne hakimiyetiyle kısa sürede dikkat çekmiştir.

Hem devlet tiyatrolarında hem de özel tiyatro projelerinde yer alan sanatçı, daha sonra televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de önemli rollerde yer alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Oyunculuğunun yanı sıra resim sanatıyla da ilgilenen Tekindor, çok yönlü sanat kimliğiyle Türkiye’de saygın bir sanatçı profili oluşturmuştur.





