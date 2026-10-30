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Medya
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
haberler.com
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 00:05
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 00:05

Biyolojik babası için Müge Anlı'ya çıkan Hamit'ten olay sözler: "Programla işim bitti"

Ekranların sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te konu olan Hamit, biyolojik babasını bulmak için programa çıkmıştı. Bir anda tüm Türkiye'nin gündemine yerleşen Hamit'e büyük destek verilmişti. Tüm desteklerin ardından Hamit'ten olay sözler dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Biyolojik babası için Müge Anlı'ya çıkan Hamit'ten olay sözler:
KAYNAK:
haberler.com
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 00:05
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 00:05

ekranlarında yayınlanan ile Tatlı Sert'te yer alan Hamit'in programdan sonra söylediği sözler viral oldu. Biyolojik babasını bulmak için programa başvurmuştu.

BİYOLOJİK BABASI İÇİN MÜGE ANLI'YA ÇIKAN HAMİT'TEN OLAY SÖZLER

platformunda kendi hesabından canlı yayın açan Hamit, yapılan yorumlara sert tepkiler verirken program hakkında söyledikleri dikkat çekti. "Herkesin de haberi olsun programa çıkmıyorum, programla işim bitti."

Biyolojik babası için Müge Anlı'ya çıkan Hamit'ten olay sözler: "Programla işim bitti"

MÜGE ANLI'YA ÇIKAN HAMİT: "PROGRAMLA İŞİM BİTTİ"

Müge Anlı'ya biyolojik babasını bulmak için çıkan Hamit'e kısa sürede tüm Türkiye'den destek yağdı. Danilo Zanna'nın iş teklifi başta olmak üzere birçok kişi destekte bulundu. TikTok hesabında açtığı canlı yayında programla ilgili sorulan sorulara verdiği cevap ise şoke etti.

Biyolojik babası için Müge Anlı'ya çıkan Hamit'ten olay sözler: "Programla işim bitti"

"Herkesin de haberi olsun programa çıkmıyorum, programla işim bitti. Tamam mı? Kimin yüreği varsa İzmir Torbalı'dayım bekliyorum." sözleri ile sert tepki gösterdi.

Biyolojik babası için Müge Anlı'ya çıkan Hamit'ten olay sözler: "Programla işim bitti"

MÜGE ANLI'YA ÇIKAN HAMİT'İN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konu olan Hamit, biyolojik babasını bulmak için yardım istemişti. Kısa sürede tüm Türkiye'nin gündemine yerleşen olay sonrasında genç isme destekler artmıştı. TikTok hesabında canlı yayında "Programla işim bitti" sözleri ise sosyal medyada tepki çekti.

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#tiktok
#Müge Anlı
#ATV
#İzmir Torbalı
#Hamit
#Medya
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