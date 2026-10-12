Bugün hangi dizi var? 12 Ekim yayın akışına göre bu akşam hangi diziler var? Pazartesi günü dizi akışı

Bu akşamın dizileri ve kanalları belli oldu. 12 Ekim Pazartesi yayın akışına göre bugünün dizilerini kaçırmayın. Sizler için bu akşamın dizi yayın akışını derledik.

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 12 EKİM?

Bu akşam ekranlara gelecek olan dizilerin akışı belli oldu.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - Küçük Ağa

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

13:45 - Gelinim Mutfakta

16:45 - Güller ve Günahlar

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Uzak Şehir

00:15 - Daha 17

03:00 - Gelinim Mutfakta

06:00 - Üç Kız Kardeş



TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:43 - İstiklal Marşı

05:45 - Hayallerinin Peşinde

06:30 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

07:30 - Kalk Gidelim

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - Seksenler

14:15 - Alparslan: Büyük Selçuklu

17:30 - Lingo Türkiye

19:00 - Ana Haber

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Evlilik Güzeldir

00:15 - Gönül Dağı

02:30 - Seksenler

03:20 - Alparslan: Büyük Selçuklu



SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 - Siyah Kalp

09:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 - Buse Varol ile Gelin Evi

15:00 - Bahar

18:25 - Show Ana Haber

20:00 - Güldür Güldür Show

00:15 - Gece Hattı

01:15 - Sevdan Bir Ateş

03:45 - Bahar



STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 - Aramızda Kalsın

08:30 - Cansu Canan ile Bugün

10:00 - Fazilet Hanım ve Kızları

11:30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer

14:45 - Songül ve Uğur ile Sana Değer

15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

19:00 - Star Haber

20:00 - Neşeli Günler

22:00 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

00:30 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

03:00 - Fazilet Hanım ve Kızları

05:00 - Baba Ocağı



ATV YAYIN AKIŞI

08:00 - Kahvaltı Haberleri

10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - atv Gün Ortası

14:00 - Altı Üstü İstanbul

16:00 - Esra Erol'da

19:00 - atv Ana Haber

20:00 - Altı Üstü İstanbul

00:20 - Güneşin Doğduğu Yer

03:00 - A.B.İ.

05:30 - Hercai



PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 - Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 - Oynat Bakalım

09:00 - Doktor Aksoy / Yeni Bölüm

11:30 - MasterChef Türkiye

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30 - Doktor Aksoy

04:30 - Oynat Bakalım

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:15 - Zafer Söken ile İlk Bakış

08:00 - İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - Yeraltı

13:30 - En Hamarat Benim

16:30 - Ömür Usta

17:30 - Ali İhsan Varol ile Kumbara

19:00 - Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber

20:00 - Sevdam Karadeniz

22:45 - Sevdam Karadeniz

01:45 - Sevdam Karadeniz

04:15 - Şevkat Yerimdar

05:15 - Yasak Elma

06:00 - Son Yaz

BU AKŞAM NE DİZİSİ VAR?

Kanal D - Uzak Şehir

TRT 1 - Evlilik Güzeldir

Show TV - Güldür Güldür Show

Star TV - Neşeli Günler

ATV - Altı Üstü İstanbul

TV8 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

NOW TV - Sevdam Karadeniz