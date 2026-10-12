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Medya
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 19:36
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 19:36

Bugün hangi dizi var? 12 Ekim yayın akışına göre bu akşam hangi diziler var? Pazartesi günü dizi akışı

Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, Tv8 ve Now TV'de bu akşam hangi diziler yayınlanacak belli oldu. 12 Ekim Pazartesi gününün dizilerinin saati ve kanalı da duyuruldu.

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Editor
 Gonca Işık
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Bugün hangi dizi var? 12 Ekim yayın akışına göre bu akşam hangi diziler var? Pazartesi günü dizi akışı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 19:36
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 19:36

Bu akşamın dizileri ve kanalları belli oldu. 12 Ekim Pazartesi yayın akışına göre bugünün dizilerini kaçırmayın. Sizler için bu akşamın dizi yayın akışını derledik.

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 12 EKİM?

Bu akşam ekranlara gelecek olan dizilerin akışı belli oldu.

YAYIN AKIŞI
07:00 - Küçük Ağa
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
13:45 - Gelinim Mutfakta
16:45 - Güller ve Günahlar
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Uzak Şehir
00:15 - Daha 17
03:00 - Gelinim Mutfakta
06:00 - Üç Kız Kardeş

Bugün hangi dizi var? 12 Ekim yayın akışına göre bu akşam hangi diziler var? Pazartesi günü dizi akışı


YAYIN AKIŞI
05:43 - İstiklal Marşı
05:45 - Hayallerinin Peşinde
06:30 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
07:30 - Kalk Gidelim
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 - Seksenler
14:15 - Alparslan: Büyük Selçuklu
17:30 - Lingo Türkiye
19:00 - Ana Haber
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Evlilik Güzeldir
00:15 - Gönül Dağı
02:30 - Seksenler
03:20 - Alparslan: Büyük Selçuklu

Bugün hangi dizi var? 12 Ekim yayın akışına göre bu akşam hangi diziler var? Pazartesi günü dizi akışı


YAYIN AKIŞI
06:00 - Siyah Kalp
09:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 - Buse Varol ile Gelin Evi
15:00 - Bahar
18:25 - Show Ana Haber
20:00 - Güldür Güldür Show
00:15 - Gece Hattı
01:15 - Sevdan Bir Ateş
03:45 - Bahar

Bugün hangi dizi var? 12 Ekim yayın akışına göre bu akşam hangi diziler var? Pazartesi günü dizi akışı


YAYIN AKIŞI
07:00 - Aramızda Kalsın
08:30 - Cansu Canan ile Bugün
10:00 - Fazilet Hanım ve Kızları
11:30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer
14:45 - Songül ve Uğur ile Sana Değer
15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19:00 - Star Haber
20:00 - Neşeli Günler
22:00 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
00:30 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
03:00 - Fazilet Hanım ve Kızları
05:00 - Baba Ocağı

Bugün hangi dizi var? 12 Ekim yayın akışına göre bu akşam hangi diziler var? Pazartesi günü dizi akışı


YAYIN AKIŞI
08:00 - Kahvaltı Haberleri
10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 - atv Gün Ortası
14:00 - Altı Üstü İstanbul
16:00 - Esra Erol'da
19:00 - atv Ana Haber
20:00 - Altı Üstü İstanbul
00:20 - Güneşin Doğduğu Yer
03:00 - A.B.İ.
05:30 - Hercai
 

Bugün hangi dizi var? 12 Ekim yayın akışına göre bu akşam hangi diziler var? Pazartesi günü dizi akışı

PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 - Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 - Oynat Bakalım
09:00 - Doktor Aksoy / Yeni Bölüm
11:30 - MasterChef Türkiye
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 - Doktor Aksoy
04:30 - Oynat Bakalım

Bugün hangi dizi var? 12 Ekim yayın akışına göre bu akşam hangi diziler var? Pazartesi günü dizi akışı

NOW TV YAYIN AKIŞI
07:15 - Zafer Söken ile İlk Bakış
08:00 - İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 - Yeraltı
13:30 - En Hamarat Benim
16:30 - Ömür Usta
17:30 - Ali İhsan Varol ile Kumbara
19:00 - Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber
20:00 - Sevdam Karadeniz
22:45 - Sevdam Karadeniz
01:45 - Sevdam Karadeniz
04:15 - Şevkat Yerimdar
05:15 - Yasak Elma
06:00 - Son Yaz

Bugün hangi dizi var? 12 Ekim yayın akışına göre bu akşam hangi diziler var? Pazartesi günü dizi akışı

BU AKŞAM NE DİZİSİ VAR?

Kanal D - Uzak Şehir
TRT 1 - Evlilik Güzeldir
Show TV - Güldür Güldür Show
Star TV - Neşeli Günler
ATV - Altı Üstü İstanbul
TV8 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
NOW TV - Sevdam Karadeniz

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#TRT 1
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#ATV
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