Bugün hangi diziler var 2 Ekim Cuma? Cuma günü bu akşam hangi dizi var? Bu akşamın dizi yayın akışı

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Ekranların sevilen dizileri yeni bölümleri ile ekranlara gelmeye başladı. Birbirinden güzel diziler izleyici ile buluşurken, ekran başındakiler 2 Ekim Cuma bu akşam hangi diziler var araştırmasına başladı.
Kanal D, TRT 1, Now TV, Show TV, Star TV, ATV ve Tv8 kanallarında bu akşam yayınlanacak olan diziler belli oldu. Bu akşamın yayın akışına göre cuma gününün dizileri:
KANAL D
07:00 | İkizler Memo - Can
09:00 | Neler Oluyor Hayatta?
11:00 | Yaprak Dökümü
13:45 | Gelinim Mutfakta
16:45 | Daha 17
18:30 | Kanal D Ana Haber
20:00 | Uzak Şehir
23:15 | Haysiyet
02:00 | Gelinim Mutfakta
04:00 | Siyah Beyaz Aşk
ATV
07:00 | Kahvaltı Haberleri
08:30 | Nihat Hatipoğlu Sorularını Cevaplıyor
10:00 | Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 | ATV Gün Ortası
14:00 | Güneşin Doğduğu Yer
16:00 | Esra Erol’da
19:00 | ATV Ana Haber
20:00 | Mercan Köşk
20:45 | Milli Maça Doğru
21:45 | Belçika - Türkiye
00:15 | Güneşin Doğduğu Yer
03:00 | Altı Üstü İstanbul
05:30 | Gözleri Karadeniz
Ekranların sevilen dizileri kış sezonunun başlamasıyla beraber yeni bölümlerini yayınlamaya başladı. Cuma günleri yayınlanan dizilerin takvimini sizler için derledik.
SHOW TV
07:00 | Siyah Kalp
09:00 | Muhtemel Aşk
12:30 | Buse Varol ile Gelin Evi
15:00 | Sevdan Bir Ateş
18:25 | Show Ana Haber
20:00 | Kızılcık Şerbeti
00:15 | Sevdan Bir Ateş
02:45 | Kızılcık Şerbeti
05:00 | Çiçek
STAR TV
07:00 | Aramızda Kalsın
09:30 | Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:45 | Fazilet Hanım ve Kızları
15:00 | Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19:00 | Star Haber
20:00 | Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
22:30 | Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
00:30 | Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
03:00 | Fazilet Hanım ve Kızları
05:00 | İki Aile
TRT 1
05:43 | İstiklal Marşı
05:45 | Hayallerinin Peşinde
06:30 | Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
07:30 | Kalk Gidelim
10:30 | Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 | Seksenler
14:10 | Alparslan: Büyük Selçuklu
17:15 | Lingo Türkiye
19:00 | TRT 1 Ana Haber
19:55 | İddiaların Aksine
20:00 | Taşacak Bu Deniz
02:55 | Seksenler
03:55 | Alparslan: Büyük Selçuklu
NOW
07:15 | Zafer Söken ile İlk Bakış
08:00 | İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 | Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 | Şevkat Yerimdar
13:30 | En Hamarat Benim
16:30 | Ömür Usta
19:00 | Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber
20:00 | Anne Yarısı
22:30 | Ömür Usta
01:00 | Halef: Köklerin Çağrısı
03:30 | İnadına Aşk
04:45 | Yasak Elma
06:00 | Son Yaz
TV8
06:30 | Tuzak
07:15 | Ebru ile 8’de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 | Oynat Bakalım
09:00 | Doktor Aksoy / Yeni Bölüm
11:30 | MasterChef Türkiye
16:00 | Zuhal Topal’la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 | MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 | MasterChef Türkiye
02:30 | Doktor Aksoy
04:30 | Gazete
Kanal D | 20:00 Uzak Şehir
ATV | 20:00 Mercan Köşk
Show TV | 20:00 Kızılcık Şerbeti
Star TV | 20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
TRT 1 | 20:00 Taşacak Bu Deniz
NOW | 20:00 Anne Yarısı
TV8 | 20:00 MasterChef Türkiye