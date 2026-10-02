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Medya
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 18:34
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 18:34

Bugün hangi diziler var 2 Ekim Cuma? Cuma günü bu akşam hangi dizi var? Bu akşamın dizi yayın akışı

Kış sezonunun başlamasıyla beraber yeni diziler ve eski dizilerin yeni sezonları izleyici ile buluşmaya başladı. Seyirciler ise bugün hangi diziler var, bu akşam hangi dizi var araştırmasına başladı. 2 Ekim Cuma dizi yayın akışı ve takvimi...

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Bugün hangi diziler var 2 Ekim Cuma? Cuma günü bu akşam hangi dizi var? Bu akşamın dizi yayın akışı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 18:34
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 18:34

Ekranların sevilen dizileri yeni bölümleri ile ekranlara gelmeye başladı. Birbirinden güzel diziler izleyici ile buluşurken, ekran başındakiler 2 Ekim Cuma bu akşam hangi diziler var araştırmasına başladı.

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 2 EKİM CUMA?

, , Now TV, , , ve Tv8 kanallarında bu akşam yayınlanacak olan diziler belli oldu. Bu akşamın yayın akışına göre cuma gününün dizileri:

KANAL D

07:00 | İkizler Memo - Can
09:00 | Neler Oluyor Hayatta?
11:00 | Yaprak Dökümü
13:45 | Gelinim Mutfakta
16:45 | Daha 17
18:30 | Kanal D Ana Haber
20:00 | Uzak Şehir
23:15 | Haysiyet
02:00 | Gelinim Mutfakta
04:00 | Siyah Beyaz Aşk

Bugün hangi diziler var 2 Ekim Cuma? Cuma günü bu akşam hangi dizi var? Bu akşamın dizi yayın akışı

ATV

07:00 | Kahvaltı Haberleri
08:30 | Nihat Hatipoğlu Sorularını Cevaplıyor
10:00 | Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 | ATV Gün Ortası
14:00 | Güneşin Doğduğu Yer
16:00 | Esra Erol’da
19:00 | ATV Ana Haber
20:00 | Mercan Köşk
20:45 | Milli Maça Doğru
21:45 | Belçika - Türkiye
00:15 | Güneşin Doğduğu Yer
03:00 | Altı Üstü İstanbul
05:30 | Gözleri Karadeniz

Bugün hangi diziler var 2 Ekim Cuma? Cuma günü bu akşam hangi dizi var? Bu akşamın dizi yayın akışı

CUMA GÜNÜ BU AKŞAM HANGİ DİZİ VAR?

Ekranların sevilen dizileri kış sezonunun başlamasıyla beraber yeni bölümlerini yayınlamaya başladı. Cuma günleri yayınlanan dizilerin takvimini sizler için derledik.

SHOW TV

07:00 | Siyah Kalp
09:00 | Muhtemel Aşk
12:30 | Buse Varol ile Gelin Evi
15:00 | Sevdan Bir Ateş
18:25 | Show Ana Haber
20:00 | Kızılcık Şerbeti
00:15 | Sevdan Bir Ateş
02:45 | Kızılcık Şerbeti
05:00 | Çiçek

Bugün hangi diziler var 2 Ekim Cuma? Cuma günü bu akşam hangi dizi var? Bu akşamın dizi yayın akışı

STAR TV

07:00 | Aramızda Kalsın
09:30 | Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:45 | Fazilet Hanım ve Kızları
15:00 | Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19:00 | Star Haber
20:00 | Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
22:30 | Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
00:30 | Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
03:00 | Fazilet Hanım ve Kızları
05:00 | İki Aile

Bugün hangi diziler var 2 Ekim Cuma? Cuma günü bu akşam hangi dizi var? Bu akşamın dizi yayın akışı

TRT 1

05:43 | İstiklal Marşı
05:45 | Hayallerinin Peşinde
06:30 | Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
07:30 | Kalk Gidelim
10:30 | Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 | Seksenler
14:10 | Alparslan: Büyük Selçuklu
17:15 | Lingo Türkiye
19:00 | TRT 1 Ana Haber
19:55 | İddiaların Aksine
20:00 | Taşacak Bu Deniz
02:55 | Seksenler
03:55 | Alparslan: Büyük Selçuklu

Bugün hangi diziler var 2 Ekim Cuma? Cuma günü bu akşam hangi dizi var? Bu akşamın dizi yayın akışı

NOW

07:15 | Zafer Söken ile İlk Bakış
08:00 | İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 | Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 | Şevkat Yerimdar
13:30 | En Hamarat Benim
16:30 | Ömür Usta
19:00 | Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber
20:00 | Anne Yarısı
22:30 | Ömür Usta
01:00 | Halef: Köklerin Çağrısı
03:30 | İnadına Aşk
04:45 | Yasak Elma
06:00 | Son Yaz

Bugün hangi diziler var 2 Ekim Cuma? Cuma günü bu akşam hangi dizi var? Bu akşamın dizi yayın akışı

TV8

06:30 | Tuzak
07:15 | Ebru ile 8’de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 | Oynat Bakalım
09:00 | Doktor Aksoy / Yeni Bölüm
11:30 | MasterChef Türkiye
16:00 | Zuhal Topal’la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 | MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 | MasterChef Türkiye
02:30 | Doktor Aksoy
04:30 | Gazete

Bugün hangi diziler var 2 Ekim Cuma? Cuma günü bu akşam hangi dizi var? Bu akşamın dizi yayın akışı

BUGÜNÜN DİZİ YAYIN AKIŞI VE TAKVİMİ 2 EKİM CUMA

Kanal D | 20:00 Uzak Şehir
ATV | 20:00 Mercan Köşk
Show TV | 20:00 Kızılcık Şerbeti
Star TV | 20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
TRT 1 | 20:00 Taşacak Bu Deniz
NOW | 20:00 Anne Yarısı
TV8 | 20:00 MasterChef Türkiye

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#show tv
#TRT 1
#Star TV
#ATV
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