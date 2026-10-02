Bugün hangi diziler var 2 Ekim Cuma? Cuma günü bu akşam hangi dizi var? Bu akşamın dizi yayın akışı

Ekranların sevilen dizileri yeni bölümleri ile ekranlara gelmeye başladı. Birbirinden güzel diziler izleyici ile buluşurken, ekran başındakiler 2 Ekim Cuma bu akşam hangi diziler var araştırmasına başladı.

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 2 EKİM CUMA?

Kanal D, TRT 1, Now TV, Show TV, Star TV, ATV ve Tv8 kanallarında bu akşam yayınlanacak olan diziler belli oldu. Bu akşamın yayın akışına göre cuma gününün dizileri:

KANAL D

07:00 | İkizler Memo - Can

09:00 | Neler Oluyor Hayatta?

11:00 | Yaprak Dökümü

13:45 | Gelinim Mutfakta

16:45 | Daha 17

18:30 | Kanal D Ana Haber

20:00 | Uzak Şehir

23:15 | Haysiyet

02:00 | Gelinim Mutfakta

04:00 | Siyah Beyaz Aşk

ATV

07:00 | Kahvaltı Haberleri

08:30 | Nihat Hatipoğlu Sorularını Cevaplıyor

10:00 | Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 | ATV Gün Ortası

14:00 | Güneşin Doğduğu Yer

16:00 | Esra Erol’da

19:00 | ATV Ana Haber

20:00 | Mercan Köşk

20:45 | Milli Maça Doğru

21:45 | Belçika - Türkiye

00:15 | Güneşin Doğduğu Yer

03:00 | Altı Üstü İstanbul

05:30 | Gözleri Karadeniz

CUMA GÜNÜ BU AKŞAM HANGİ DİZİ VAR?

Ekranların sevilen dizileri kış sezonunun başlamasıyla beraber yeni bölümlerini yayınlamaya başladı. Cuma günleri yayınlanan dizilerin takvimini sizler için derledik.

SHOW TV

07:00 | Siyah Kalp

09:00 | Muhtemel Aşk

12:30 | Buse Varol ile Gelin Evi

15:00 | Sevdan Bir Ateş

18:25 | Show Ana Haber

20:00 | Kızılcık Şerbeti

00:15 | Sevdan Bir Ateş

02:45 | Kızılcık Şerbeti

05:00 | Çiçek

STAR TV

07:00 | Aramızda Kalsın

09:30 | Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:45 | Fazilet Hanım ve Kızları

15:00 | Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

19:00 | Star Haber

20:00 | Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

22:30 | Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

00:30 | Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

03:00 | Fazilet Hanım ve Kızları

05:00 | İki Aile

TRT 1

05:43 | İstiklal Marşı

05:45 | Hayallerinin Peşinde

06:30 | Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

07:30 | Kalk Gidelim

10:30 | Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 | Seksenler

14:10 | Alparslan: Büyük Selçuklu

17:15 | Lingo Türkiye

19:00 | TRT 1 Ana Haber

19:55 | İddiaların Aksine

20:00 | Taşacak Bu Deniz

02:55 | Seksenler

03:55 | Alparslan: Büyük Selçuklu

NOW

07:15 | Zafer Söken ile İlk Bakış

08:00 | İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 | Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 | Şevkat Yerimdar

13:30 | En Hamarat Benim

16:30 | Ömür Usta

19:00 | Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber

20:00 | Anne Yarısı

22:30 | Ömür Usta

01:00 | Halef: Köklerin Çağrısı

03:30 | İnadına Aşk

04:45 | Yasak Elma

06:00 | Son Yaz

TV8

06:30 | Tuzak

07:15 | Ebru ile 8’de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 | Oynat Bakalım

09:00 | Doktor Aksoy / Yeni Bölüm

11:30 | MasterChef Türkiye

16:00 | Zuhal Topal’la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 | MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 | MasterChef Türkiye

02:30 | Doktor Aksoy

04:30 | Gazete

BUGÜNÜN DİZİ YAYIN AKIŞI VE TAKVİMİ 2 EKİM CUMA

Kanal D | 20:00 Uzak Şehir

ATV | 20:00 Mercan Köşk

Show TV | 20:00 Kızılcık Şerbeti

Star TV | 20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

TRT 1 | 20:00 Taşacak Bu Deniz

NOW | 20:00 Anne Yarısı

TV8 | 20:00 MasterChef Türkiye