Medya
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Bülent Şakrak Gassal 4. Sezon kadrosuna katıldı! Başarılı oyuncu “Maşallah” karakteriyle şaşırtacak!

“Gönül Dağı” dizisinde Taylan Kaya karakteriyle izleyici karşısına çıkan Şakrak, Birsen Altuntaş’ın haberine göre Gassal’ın yeni sezon çekimlerine başladı. Ünlü oyuncunun konuk rolü, dizinin hayranları arasında kısa sürede büyük heyecan oluşturdu. Komedi ve sürprizlerle dolu Gassal 4. sezon, hem senaryosu hem de güçlü kadrosuyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 21:47
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 21:52

Gönül Dağı dizisinde Taylan karakteriyle büyük beğeni toplayan Bülent Şakrak, Gassal dizisinin üçüncü sezon kadrosuna katıldı. Şakrak, dizide “Maşallah” isimli yeni karakteriyle ekrana gelecek ve izleyiciyi sürprizlerle karşılayacak. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan gelişme, Gassal hayranları arasında büyük heyecan oluşturdu. Gassal yeni sezonda, hem hikâyesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekerken, Bülent Şakrak’ın performansı dizinin seyrine yeni bir dinamizm kazandıracak gibi görünüyor. İzleyiciler, Maşallah karakterinin dizideki etkisini merakla bekliyor.

BÜLENT ŞAKRAK GASSAL 4. SEZONDA

TRT tabii’nin Ahmet Kural’lı fenomen komedi dizisi Gassal, 4. sezon çekimlerine başladı. Her sezon birbirinden ünlü konuk oyuncularıyla gündem olan diziye bu sezon başarılı aktör Bülent Şakrak da katılıyor. “Gönül Dağı” dizisinde Taylan Kaya karakteriyle izleyici karşısına çıkan Şakrak, Birsen Altuntaş’ın haberine göre Gassal’ın yeni sezon çekimlerine başladı. Ünlü oyuncunun konuk rolü, dizinin hayranları arasında kısa sürede büyük heyecan oluşturdu. Komedi ve sürprizlerle dolu Gassal 4. sezon, hem senaryosu hem de güçlü kadrosuyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Her sezon konuk oyuncularıyla konuşulan Gassal dizisinin 4. Sezon yeni bölümlerinde Bülent Şakrak’ın performansı ve karakteri merakla bekleniyor. Sosyal medyada şimdiden gündem olan gelişme, dizinin 4. sezonunu sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler için heyecanı artırdı. TRT tabii’nin başarılı prodüksiyonu, hem yeni hikâyeleri hem de ünlü konuklarıyla yine adından söz ettirecek gibi görünüyor.

BÜLENT ŞAKRAK “MAŞALLAH ROLÜNDE!

Başarılı oyuncu Bülent Şakrak, Zera Medya imzalı Gassal dizisinde “Maşallah” karakterine hayat veriyor. Şakrak’ın performansı, dizinin hayranları tarafından şimdiden merakla bekleniyor. Yeni sezonda izleyiciyi sürprizlerle buluşturacak karakter, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Bülent Şakrak, farklı karakterlerdeki performansıyla her projede izleyiciyi şaşırtmayı başarıyor.

Gassal’daki “Maşallah” rolü ile komedi yeteneğini bir kez daha ortaya koyacak olan oyuncu, Netflix projesiyle de geniş bir kitleye ulaşacak. Şakrak’ın bu yaz hem televizyon hem de dijital platformlarda çok konuşulması bekleniyor. Şakrak, sinema cephesinde de yoğun bir yaz geçirecek. Cem Yılmaz’ın Netflix için çekeceği ve büyük bir merakla beklenen “G.O.R.A. 4 G.O.R.A.” projesinde de rol alacak. Şakrak’ın hem dizi hem de sinema projelerinde yer alması, oyuncunun kariyerindeki yükselişi bir kez daha gözler önüne seriyor.

BÜLENT ŞAKRAK CANBAZ OYUNUYLA DA İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKACAK

Bülent Şakrak, sahne performansıyla tiyatro dünyasında adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Bülent Şakrak, kendisinin yazıp yönettiği yeni tek kişilik tiyatro oyunu “Canbaz” ile sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Ali Yapım imzası taşıyan oyun, ilk olarak üç günlük bir Avrupa turnesiyle izleyiciyle buluşacak. Şakrak, tiyatroseverler için heyecan verici bir deneyim vaat ediyor.

Kendi tasarladığı afişte, Gemlik’teki çocukluk günlerinden bir görsel kullanan Şakrak, oyunun temasını da izleyiciye aktardı. “Hayat bir ip… Kimimiz düşmemek için dengede durmaya çalışır, kimimiz de düşe kalka cambazlık öğrenir. Canbaz hayatın saçmalıkları arasında ayakta kalmaya çalışan insanların hikâyesi. Biraz denge, biraz cesaret, bolca da ‘şimdi ne olacak?’ duygusu… Kısacası: Hepimiz biraz canbazız. Ama bazılarımızın ipi biraz daha ince!” sözleriyle oyunun felsefesini özetliyor.

