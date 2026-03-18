Burak Çelik Yeraltı dizisinde tüm dengeleri bozacak! Yeraltı dizisindeki yeni karakter kim?

Oyunculuğu ile kendine hayran bıraktıran Burak Çelik, başarılı dizi Yeraltı’nın kadrosuna dahil oluyor. Oynadığı roller ile kendinde hayran bıraktıran Burak Çelik, yeni dizi de hangi karakterle rol alacağı merak edilerek araştırılıyor. Peki, Yeraltı dizisindeki yeni karakter kim? sorusunu sizin için araştırdık. İşte detaylar…

BURAK ÇELİK YERALTI DİZİSİNDE TÜM DENGELERİ BOZACAK!

Başarılı oyuncu Burak Çelik, adından söz ettirmeye devam ediyor. Oynadığı diziler ve karakterler ile dikkatleri üzerine çeken Burak Çelik, reytinglerde dikkatleri üzerine çeken Yeraltı dizisinin kadrosuna dahil oluyor.

Kuruluş Orhan, Senden Daha Güzel ve Hudutsuz Sevda gibi yapımlarla tanınan Burak Çelik, şimdilerde de yayınlandığı gibi dikkatleri üzerine çeken Yeraltı dizisine dahil oluyor. Birbirinden başarılı oyuncular Deniz Can Aktaş, Uraz Kaygılaroğlu ve Devrim Özkan’ın başrollerini paylaştıkları dizi Yeraltı’na katılacak olan yeni karakter merak ediliyor.

En son Hudutsuz Sevda dizisiyle ekranlara gelen Burak Çelik, Yeraltı dizisinin kadrosuna dahil olarak ekranlara geri dönüyor. Başarılı oyuncu dikkat çeken karakterler ile izleyicinin sevgisini kazanan kişiler arasında yer almaktadır. Şimdilerde ise Yeraltı dizisinde tüm dengeleri bozacak isim olarak geliyor.

YERALTI DİZİSİNDEKİ YENİ KARAKTER KİM?

Başarılı oyuncu Burak Çelik Yeraltı dizisine dahil olduktan sonra arama motorlarında yeni karakterin kim olduğu merak edilerek araştırılmaya başlandı. Yayınlandığı günden beri dikkat çeken Yeraltı güçlü oyuncularının yanı sıra başarılı konusuyla gündemdeki yerini almaya devam ediyor.

Burak Çelik, Yeraltı dizisine bu hafta yayınlanacak 8. bölümü itibariyle katılacak. Dizi de tüm dengeleri derinden sarsacak karakterlerden biri olan Burak Çelik’in oynayacağı karakter izleyicinin merakla beklediği isimlerden biri oluyor.

Yeraltı dünyasında dengeleri değiştirecek yeni isim Burak Çelik ‘Volkan’ karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Diziye dahil olan Volkan karakteri hikâyenin yeni bir gerilimi ve güç mücadelesi ekranlara getirecek.

İstanbul’un karanlık dünyasında kurulan dengelerin tekrardan şekillenmeye başlayacağı gelişmeler Volkan karakteriyle Bozo ve Haydar Ali arasındaki taşları yerinden oynatacak. Volkan’ın gelişi dizideki dinamiği daha da yükseklere çıkartacak.