Kıskanmak’ta dengeler değişti! Cemil yıkıldı, Nüzhet konuştu

Başrollerinde Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Bülent İnal ve Ayda Aksel’in yer aldığı Kıskanmak, 24. bölümüyle dün akşam NOW ekranlarında seyirci karşısına çıktı. Tempoyu her sahnede biraz daha yükselten bölümde gizli kalan sırlar bir bir ortaya dökülürken, ilişkiler ve dengeler sarsıcı biçimde değişti.

KISKANMAK’TA DENGELER DEĞİŞTİ



Nalan’ın intiharı, herkesin hayatında derin bir kırılma oluşturdu. Bu sarsıcı gelişme, aile içindeki tüm dengeleri geri dönülmez biçimde değiştirdi.

Halit, Mükerrem’in bebeğinin babasının kim olduğunu öğrenmek için harekete geçerken, şüpheleri onu tehlikeli bir arayışa sürükledi.

Seniha ise Yasemin’i evlat edinebilmek için “güvenli” bir aile ortamı oluşturması gerektiği gerçeğiyle yüzleşti. Bu sırada Cihan’dan gelen evlilik teklifi, onun için yeni bir dönemin kapısını araladı.

Cemil cephesinde ise fırtına koptu. Şükran’ın kendisini aldattığını ve çocuğu aldırdığını öğrenen Cemil, öfkesine hakim olamayarak onu evden kovdu.

Halit ile Cemil arasında yapılan anlaşma, ilk bakışta bir çıkış yolu gibi görünse de Cemil yaklaşan sonun farkında değildi.

Mediha, oğlunu Kızılbağ ailesiyle karşı karşıya getirmemek adına son kozunu oynadı.

Bölümün finalinde ise Halit, Mükerrem’i belirsizlik içinde bırakırken, Nüzhet’ten gelen itiraf her şeyi değiştirdi. Gerçeklerin açığa çıkmasıyla birlikte artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.



KISKANMAK DİZİSİ KONUSU

Zonguldak’ın kasvetli sokaklarında geçen hikâye, toplumdan dışlanmış ve yalnız bir kadın olan Seniha’nın gözünden kıskançlık, bastırılmış öfke ve aile içi çatışmaları gözler önüne seriyor. Abisi Halit, genç ve güzel nişanlısı Mükerrem’e duyduğu yoğun kıskançlıkla olayların fitilini ateşliyor. Mükerrem’in başka birine âşık olmasıyla birlikte işler iyice karmaşık bir hâl alıyor ve herkesin hayatı geri dönülmez bir şekilde değişiyor.

KISKANMAK DİZİSİ KİMİN ESERİ?

Kıskanmak, edebiyat dünyasının önde gelen isimlerinden Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. İlk olarak 1946’da yayımlanan kitap, kıskançlığın insan psikolojisindeki etkilerini derinlemesine inceler. Zonguldak’ta geçen dönem romanı, bastırılmış duygular, toplumsal baskılar ve kadın kimliği gibi evrensel temaları ustalıkla işler. Dizi ise bu güçlü edebi mirası ekranlara taşımayı başarıyor.

KISKANMAK DİZİSİ OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ

Dizinin başrolünde, uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Özgü Namal, Seniha karakterini üstleniyor. Abisi Halit rolünde Mehmet Günsür’ü izlerken, Halit’in genç ve güzel nişanlısı Mükerrem’i Hafsanur Sancaktutan oynuyor. Mükerrem’in yasak aşk yaşadığı Nüzhet karakterini ise Selahattin Paşalı oynuyor. Kadroda ayrıca Hande Doğandemir, Ayda Aksel, Beril Pozam, Dilara Aksüyek ve İpek Tuzcuoğlu gibi güçlü isimler de yer alıyor.

