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 | Dilek Ulusan

Burçin Terzioğlu ve Gökçe Eyüboğlu'lu Güzelkoy'a 2 yeni oyuncu

Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan Güzelkoy'un başrolünde Burçin Terzioğlu ve Gökçe Eyüboğlu yer alıyor. Çekimleri Urla'da yapılacak diziye 2 oyuncu daha katıldı.

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Burçin Terzioğlu ve Gökçe Eyüboğlu'lu Güzelkoy'a 2 yeni oyuncu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 11:26

Yeni sezonun iddialı dizilerinden biri olan Güzelkoy'un kadrosu oluşmaya başladı. Temmuz sonu ağustos başı gibi sete çıkması planlanan dizide Burçin Terzioğlu “Leman”, Gökçe Eyüboğlu “Suzan” rolleriyle yer alacak. Diziye son katılan iki oyuncu da ses getirdi.

GÜZELKOY DİZİSİNE 2 OYUNCU BİRDEN

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeni sezonun merakla beklenen dizilerinin başında “Güzelkoy” geliyor. Mehmet Yigit Alp‘in yapımcılığın üstlendiği dizinin iki başrol oyuncusu Burçin Terzioğlu (Leman) ile Gökçe Eyüboğlu (Suzi) ile geçen hafta el sıkışılmıştı. NOW’da ekrana gelecek dizinin 2 yeni oyuncusu daha belli oldu.

Burçin Terzioğlu ve Gökçe Eyüboğlu'lu Güzelkoy'a 2 yeni oyuncu

Dizinin kadrosuna çok değerli bir oyuncu katıldı. Şebnem Sönmez dizide Leman’ın (Burçin Terzioğlu) annesi Meryem’i oynayacak. “Güzelkoy”da Suzan’ın oğlu Can’ı da yetenekli oyuncu Durukan Çelikkaya oynayacak. Gelecek vadeden Çelikkaya son olarak “Annem Ankara“da seyirci karşısına çıkmıştı.

Burçin Terzioğlu ve Gökçe Eyüboğlu'lu Güzelkoy'a 2 yeni oyuncu

Eylül ayında yayında olması planlanan dizi Urla ve Seferihisar bölgesinde çekilecek. Leman, Şahika, Mine ve Suzi adlı dört kadının hikâyesini etkileyici bir dille anlatan dizide olaylar Güzelkoy kasabasında geçiyor. Öğretmen Leman geçmişiyle hesaplaşmak için kasabaya geri döner.

Burçin Terzioğlu ve Gökçe Eyüboğlu'lu Güzelkoy'a 2 yeni oyuncu
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ETİKETLER
#Türk Dizileri
#Güzelkoy
#Burçin Terzioğlu
#Gökçe Eyüboğlu
#Şebnem Sönmez
#Durukan Çelikkaya
#Yeni Sezon Dizileri
#Medya
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