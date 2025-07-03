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 | Dilek Ulusan

Çağatay Ulusoy'lu yeni filmde 2 partner adayı

Eşref Rüya ile gündemde düşmeyen Çağatay Ulusoy, Uykusuz Adam filmiyle de anlaşma sağladı. Çağatay Ulusoy'un yeni imajı takipçilerini ikiye bölerken, partner arayışında iki oyuncu ile görüşmeler hızlandı.

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Çağatay Ulusoy'lu yeni filmde 2 partner adayı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 15:28
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 15:28

Eşref Rüya dizisi kısa sürede fenomen olan bu yaz dinlenmek yerine film çekecek. İmajını yenileyen Çağatay Ulusoy, Uykusuz Adam filmiyle ay sonuna doğru çekimlere başlayacak.

ÇAĞATAY ULUSOY'A İKİ PARTNER ADAYI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Detayları şimdilik gizli tutulan filmde Çağatay Ulusoy’un partneri için düşünülen iki oyuncuya teklif gitti. Bu isimlerden biri genç kuşağın gözde yıldızlarından , diğeri ise bir süredir setlerden uzak olan oldu.

Çağatay Ulusoy'lu yeni filmde 2 partner adayı

Sezon boyunca kirli sakal kullanan Çağatay Ulusoy, Eşref Rüya'nın sezon finali yapmasıyla sakallarına veda etti. Yeni projesinin hazırlıklarına başlayan Çağatay Ulusoy'un bu yeni imajı için sosyal medyada, 'Çağatay Ulusoy resmen Eşref Rüya'ya veda etmiş' yorumları yapılmaya başlandı.

Çağatay Ulusoy'lu yeni filmde 2 partner adayı
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ETİKETLER
#çağatay ulusoy
#elçin sangu
#hafsanur sancaktutan
#Eşref Rüya
#Uykusuz Adam
#Yeni Proje
#İmaj Değişikliği
#Medya
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