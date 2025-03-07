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 | Dilek Ulusan

Çağatay Ulusoy'un yeni tutkusu! Eşref Rüya sözleşmesine de eklendi

Demet Özdemir ile başrolünde yer aldığı Eşref Rüya ile ekranlara geri dönen Çağatay Ulusoy'un yeni merakı da ortaya çıktı. Vakit buldukça doğaya kaçan Çağatay Ulusoy, bu tutkusunu daha da ilerletti.

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Çağatay Ulusoy'un yeni tutkusu! Eşref Rüya sözleşmesine de eklendi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 15:00

Haftanın 5 günü Eşref Rüya setinde olan Çağatay Ulusoy zamanının kalan kısmını ise yeni hobisine ayıracak. İşlerinden kalan zamanlarda kendini doğaya atan Çağatay Ulusoy, karavan yaptırmaya karar verdi.

ÇAĞATAY ULUSOY DA KARAVAN KERVANINA KATILDI

Eşref Rüya dizisinin başrolünde yer alacak olan oyuncu Çağatay Ulusoy, karavanlı ünlüler kervanına katılıyor. Bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Aslıhan Malbora'yla aşk yaşayan Ulusoy, deniz ve balık tutkusundan sonra karavan yaptırmaya karar verdi.

Bu tutkusu için 2019 yılında aldığı 1,5 milyon lira değerindeki aracını da feda edecek olan Çağatay Ulusoy, aracının dizaynıyla özel olarak ilgileniyor. Ulusoy, karavanının yapımı için 1 milyon lira harcadı.

EŞREF RÜYA SÖZLEŞMESİNE DE KARAVAN ETKİSİ

Çağatay Ulusoy yaz aylarında yaklaşık 15 gün Kelebek Vadisi, Köprülü Kanyon ve Bozburun gibi yerlerde doğayla iç içe zaman geçirmeyi planlıyor. Karavan sevdası Eşref Rüya sözleşmesine de girdi. Çağatay Ulusoy sözleşmesine 5 gün çalışma şartı da ekledi. Böylece hasta sonu yeni karavanıyla da seyahat edebilecek.

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