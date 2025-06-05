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 | Dilek Ulusan

Çarli İş Başında'nın oyuncusu Mine Çağlar Kondu değişen hayatını paylaştı! Yeni mesleğini böyle duyurdu

Bir dönemin fenomen dizisi Çarli İş Başında'da oynadığı Cilvenaz karakteriyle beğeni toplayan Mine Çağlar, uzun bir aranın ardından ortaya çıktı. Oyunculuğu bırakan Mine Çağlar, yeni mesleğini sosyal medyadan açıkladı.

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Çarli İş Başında'nın oyuncusu Mine Çağlar Kondu değişen hayatını paylaştı! Yeni mesleğini böyle duyurdu
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
05.06.2025
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
05.06.2025
saat ikonu 17:03

Bir döneme damga vuran 'Çarli İş Başında' dizisinde Cilvenaz karakteriyle yer alan Mine Çağlar Kondu, ekranları bırakıp bambaşka bir alanda kariyer yaptı. Yıllar sonra ortaya çıkan oyuncunun seçtiği yeni meslek ise, sosyal medyada ortaya çıktı.

MİNE ÇAĞLAR'IN YENİ MESLEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Bir döneme damga vuran çocuk dizisi 'Çarli İş Başında'da saf Cilvenaz karakteriyle hafızalara kazınan Mine Çağlar Kondu, oyunculuğu bıraktı ve bambaşka hayat kurdu. 2000'li yıllara karakteriyle damga vuran oyuncu, yeni paylaşımlarıyla sosyal medya gündem olmayı başardı.

Çarli İş Başında'nın oyuncusu Mine Çağlar Kondu değişen hayatını paylaştı! Yeni mesleğini böyle duyurdu

47 yaşında olan Mine Çağlar Kondu, oyunculuğu bırakarak yaşamına bambaşka bir yön verdi. İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi mezunu olan Kondu, yıllar önce eğitimini aldığı mesleğine geri dönerek veteriner hekimlik yapmaya başladı.

Çarli İş Başında'nın oyuncusu Mine Çağlar Kondu değişen hayatını paylaştı! Yeni mesleğini böyle duyurdu

Yeni mesleğiyle ilgili konuşan Mine Çağlar Kondu, "2006 yılından beri Vetelite adında bir kliniğim var. Benim dışında başka ekip arkadaşlarım da çalışıyor. Ben değişik alanlarda cerrahi eğitimleri aldığım için daha çok ameliyat yapıyorum. Haftanın yüzde 90'ı hayvan ameliyatı ile geçiyor. Yumuşak doku cerrahi uzmanıyım. Avrupa'da da yapıyorum bunu. Amerika'da da denklik üzerine bir eğitim aldım. Hayvanlarda fizik tedavi uzmanlığım var. Oyunculuktan çok iyi para kazanıyordum. Mezun olup doktor olunca daha düşük fiyatlara istediğim işi yaptım. Veteriner hekimlik de şimdinin popüler mesleği." dedi.

Çarli İş Başında'nın oyuncusu Mine Çağlar Kondu değişen hayatını paylaştı! Yeni mesleğini böyle duyurdu
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