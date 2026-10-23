Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Medya
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 14:02
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 14:02

Cem Yiğit Üzümoğlu’nun Kazım filminden ilk fragman geldi! Rolü için 19 kilo verdi!

Başrolünde Cem Yiğit Üzümoğlu'nun yer aldığı Kazım: Yarım Kalan filminden ilk fragman yayınlandı. Başarılı genç oyuncunun rolü için tam 19 kilo verdiği ortaya çıktı. Büyük bir heyecanla beklenen filmin tanıtımı seyircide merak uyandırdı. Filmin yayınlanan tanıtımına beğeni yağarken, Cem Yiğit Üzümoğlu'nun değişimi dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Cem Yiğit Üzümoğlu’nun Kazım filminden ilk fragman geldi! Rolü için 19 kilo verdi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 14:02
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 14:02

'nun başrolünde yer aldığı, hazırlıkları tamamlanan ve büyük bir merakla beklenen Kazım: Yarım Kalan filminden ilk fragman geldi. Başarılı ve genç oyuncunun Kazım Koyuncu'yu oynayacağı filmden yayınlanan ilk görüntüler izleyicide heyecan oluşturdu. Kazım Koyuncu'nun hayatını konu alan iddialı film için geri sayım başladı. Cem Yiğit Üzümoğlu'nun rolü için tam 19 kilo verdiği ortaya çıktı. Büyük bir heyecanla beklenen filmin tanıtımı ise seyircide merak uyandırdı. Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Kazım Koyuncu'yu oynayacağı filmin fragmanı büyük ilgi görürken, ünlü oyuncunun değişimi de dikkatlerden kaçmadı.

KAZIM: YARIM KALAN FİLMİNDEN İLK FRAGMAN YAYINLANDI!

Karadeniz müziğinin unutulmaz sesi Kazım Koyuncu'nun hayatını konu alan Kazım: Yarım Kalan filminden ilk fragman geldi. Usta şarkıcının hayatını anlatacak olan filmin fragmanı izleyicide büyük bir heyecan oluşturdu. Seyircilerin merakla beklediği film, Kazım Koyuncu'nun kendi sesini bulma arayışını, dünyayı daha iyi bir yer yapma sevdasını, müziğini, mücadelesini ve ilham veren hikayesini izleyiciyle buluşturacak.

Cem Yiğit Üzümoğlu’nun Kazım filminden ilk fragman geldi! Rolü için 19 kilo verdi!

'Şair Ceketli Çocuk' lakabıyla hafızalara kazınan Kazım Koyuncu, vefatından yıllar geçmesine rağmen büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ederken, Kazım: Yarım Kalan adlı filmiyle bu kez beyaz perdede adından söz ettirmeye geliyor. Henüz 33 yaşındayken hayata gözlerini yuman Kazım Koyuncu'nun anısına hayata geçirilen bu film, henüz yayınlanmadan seyirciden büyük ilgi görüyor.

Cem Yiğit Üzümoğlu’nun Kazım filminden ilk fragman geldi! Rolü için 19 kilo verdi!

25 Haziran 2005 tarihinde kansere yenik düşerek vefat eden ünlü şarkıcı, Türkiye'nin ve Karadeniz müziğinin en özlenen sanatçılarından biri oluyor. Şarkılarıyla hala Karadeniz'in en çok sevilen sanatçılarından biri olan Kazım Koyuncu'nun hayatının beyaz perdeye taşınıyor. 

Kazım: Yarım Kalan adlı sinemaseverlerin beğenisine sunulacak iddialı proje için geri sayım başlıyor. Ödüllü yönetmen Özcan Alper'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, 1 Ocak’ta sinemalarda gösterimde yer almaya hazırlanıyor.

Cem Yiğit Üzümoğlu’nun Kazım filminden ilk fragman geldi! Rolü için 19 kilo verdi!

CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU ROLÜ İÇİN 19 KİLO VERDİ!

Uzun bir süredir üzerine çalışılan Kazım: Yarım Kalan filminin başrolünde Cem Yiğit Üzümoğlu yer alıyor. İddialı ve merak uyandıran projenin güçlü oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Özellikle genç ve başarılı oyuncu Üzümoğlu'nun 'Kazım' rolü için verdiği kilolar gözlerden kaçmıyor. Murat Uyurkulak, Erman Bostan ve Özcan Alper’in kaleme aldığı filmin fragmanında Üzümoğlu'nun verdiği kilolar sosyal medyada gündem oluyor.

Cem Yiğit Üzümoğlu’nun Kazım filminden ilk fragman geldi! Rolü için 19 kilo verdi!

Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Kazım Koyuncu'yu oynayacağı film için 19 kilo verdiği söyleniyor. Rolüne hazırlık sürecinde ciddi bir kilo kaybı yaşayan Üzümoğlu, Kazım: Yarım Kalan filminin fragmanına damga vuruyor. Sosyal medyada hızla yayılan fragman izleyiciler tarafından da büyük ilgi görüyor. 

Filmin ilk tanıtımda, Üzümoğlu’nun üstlendiği Kazım karakteri, yarı karanlık bir odada, açık pencerenin önünde elinde gitarıyla 'Gelavera Deresi' şarkısının giriş melodisini çalıyor.

Cem Yiğit Üzümoğlu’nun Kazım filminden ilk fragman geldi! Rolü için 19 kilo verdi!

Akustik gitar tınılarının eşlik ettiği bu ilk görüntüler, kendi sesini bulma arayışından hiç vazgeçmeyen bir Kazım Koyuncu'nun dünyasına kapı aralıyor. 

Büyük bir merakla beklenen filmde Cem Yiğit Üzümoğlu'na; , Fikret Kuşkan, Taner Birsel, Şifanur Gül, Serra Arıtürk, Aslıhan Kapanşahin, Ozan Çelik, İlker Sami Kılıç, Onur Durmaz, Baran Bölükbaşı, Celal Öztürk, Ozan Taylan Elver ve Erdem Akın gibi isimler eşlik ediyor. Aynı zamanda Şevval Sam'da filmde konuk oyuncular arasında yer alıyor. 

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kazım filmde Cem Yiğit Üzümoğlu’nun partneri Şifanur Gül oldu! Kazım Koyuncu’nun nişanlısı Gönül Bozoğlu karakterini Şifanur Gül oynayacak!
Clayface filmi konusu ne? Clayface 2026 ne zaman? Clayface 2026 oyuncuları kim?
ETİKETLER
#Cem Yiğit Üzümoğlu
#ayça bingöl
#Kazım Koyuncu
#Özcan Alper
#Kazım Yarım Kalan
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.