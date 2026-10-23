Cem Yiğit Üzümoğlu’nun Kazım filminden ilk fragman geldi! Rolü için 19 kilo verdi!

Cem Yiğit Üzümoğlu'nun başrolünde yer aldığı, hazırlıkları tamamlanan ve büyük bir merakla beklenen Kazım: Yarım Kalan filminden ilk fragman geldi. Başarılı ve genç oyuncunun Kazım Koyuncu'yu oynayacağı filmden yayınlanan ilk görüntüler izleyicide heyecan oluşturdu. Kazım Koyuncu'nun hayatını konu alan iddialı film için geri sayım başladı. Cem Yiğit Üzümoğlu'nun rolü için tam 19 kilo verdiği ortaya çıktı. Büyük bir heyecanla beklenen filmin tanıtımı ise seyircide merak uyandırdı. Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Kazım Koyuncu'yu oynayacağı filmin fragmanı büyük ilgi görürken, ünlü oyuncunun değişimi de dikkatlerden kaçmadı.

KAZIM: YARIM KALAN FİLMİNDEN İLK FRAGMAN YAYINLANDI!

Karadeniz müziğinin unutulmaz sesi Kazım Koyuncu'nun hayatını konu alan Kazım: Yarım Kalan filminden ilk fragman geldi. Usta şarkıcının hayatını anlatacak olan filmin fragmanı izleyicide büyük bir heyecan oluşturdu. Seyircilerin merakla beklediği film, Kazım Koyuncu'nun kendi sesini bulma arayışını, dünyayı daha iyi bir yer yapma sevdasını, müziğini, mücadelesini ve ilham veren hikayesini izleyiciyle buluşturacak.

'Şair Ceketli Çocuk' lakabıyla hafızalara kazınan Kazım Koyuncu, vefatından yıllar geçmesine rağmen büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ederken, Kazım: Yarım Kalan adlı filmiyle bu kez beyaz perdede adından söz ettirmeye geliyor. Henüz 33 yaşındayken hayata gözlerini yuman Kazım Koyuncu'nun anısına hayata geçirilen bu film, henüz yayınlanmadan seyirciden büyük ilgi görüyor.

25 Haziran 2005 tarihinde kansere yenik düşerek vefat eden ünlü şarkıcı, Türkiye'nin ve Karadeniz müziğinin en özlenen sanatçılarından biri oluyor. Şarkılarıyla hala Karadeniz'in en çok sevilen sanatçılarından biri olan Kazım Koyuncu'nun hayatının beyaz perdeye taşınıyor.

Kazım: Yarım Kalan adlı sinemaseverlerin beğenisine sunulacak iddialı proje için geri sayım başlıyor. Ödüllü yönetmen Özcan Alper'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, 1 Ocak’ta sinemalarda gösterimde yer almaya hazırlanıyor.

CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU ROLÜ İÇİN 19 KİLO VERDİ!

Uzun bir süredir üzerine çalışılan Kazım: Yarım Kalan filminin başrolünde Cem Yiğit Üzümoğlu yer alıyor. İddialı ve merak uyandıran projenin güçlü oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Özellikle genç ve başarılı oyuncu Üzümoğlu'nun 'Kazım' rolü için verdiği kilolar gözlerden kaçmıyor. Murat Uyurkulak, Erman Bostan ve Özcan Alper’in kaleme aldığı filmin fragmanında Üzümoğlu'nun verdiği kilolar sosyal medyada gündem oluyor.

Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Kazım Koyuncu'yu oynayacağı film için 19 kilo verdiği söyleniyor. Rolüne hazırlık sürecinde ciddi bir kilo kaybı yaşayan Üzümoğlu, Kazım: Yarım Kalan filminin fragmanına damga vuruyor. Sosyal medyada hızla yayılan fragman izleyiciler tarafından da büyük ilgi görüyor.

Filmin ilk tanıtımda, Üzümoğlu’nun üstlendiği Kazım karakteri, yarı karanlık bir odada, açık pencerenin önünde elinde gitarıyla 'Gelavera Deresi' şarkısının giriş melodisini çalıyor.

Akustik gitar tınılarının eşlik ettiği bu ilk görüntüler, kendi sesini bulma arayışından hiç vazgeçmeyen bir Kazım Koyuncu'nun dünyasına kapı aralıyor.

Büyük bir merakla beklenen filmde Cem Yiğit Üzümoğlu'na; Ayça Bingöl, Fikret Kuşkan, Taner Birsel, Şifanur Gül, Serra Arıtürk, Aslıhan Kapanşahin, Ozan Çelik, İlker Sami Kılıç, Onur Durmaz, Baran Bölükbaşı, Celal Öztürk, Ozan Taylan Elver ve Erdem Akın gibi isimler eşlik ediyor. Aynı zamanda Şevval Sam'da filmde konuk oyuncular arasında yer alıyor.