Medya
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Cennetin Çocukları dizisi kadrosuna Muharrem Türkseven’i dahil etti! Başarılı oyuncu Sezer rolüyle geliyor!

Cennetin Çocukları dizisi, kadrosuna flaş bir transfer yaptı. Başarılı oyuncu Muharrem Türkseven, Sezer karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümlerde Cennetin Çocukları dizisinde önemli bir rol üstlenecek olan Türkseven’in performansı şimdiden merak konusu oldu. Dizinin yenilenen kadrosu ve yeni hikâyesiyle birlikte, izleyiciler Sezer karakteriyle ilgili gelişmeleri heyecanla bekliyor.

Cennetin Çocukları dizisi kadrosuna Muharrem Türkseven'i dahil etti! Başarılı oyuncu Sezer rolüyle geliyor!
Fatimatüzzehra Maslak
11.03.2026
22:48
11.03.2026
22:56

Başarılı oyuncu Muharrem Türkseven, Cennetin Çocukları dizisinin kadrosuna dahil oldu. Türkseven, dizide Şeref’in oğlunu oynayacak ve hikâyede önemli bir rol üstlenecek. Dizinin yeni bölümleri, yenilenen kadro ve güncellenen hikâye ile izleyici karşısına çıkarken, Sezer karakteri şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Muharrem Türkseven’in performansı ve karakterin hikâyeye katacağı dinamizm, diziyi takip eden izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

CENNETİN ÇOCUKLARI’NA MUHARREM TÜRKSEVEN GELİYOR

Star Tv’de yayınlanan Ömer dizisiyle geniş kitleler tarafından Muharrem Türkseven, yeni bir diziyle izleyici karşısına çıkacak. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Cennetin Çocukları ekibi yenilenen kadrosu ve hikâyesiyle yeni bölüm çekimlerine başladı.

Cennetin Çocukları dizisi kadrosuna Muharrem Türkseven’i dahil etti! Başarılı oyuncu Sezer rolüyle geliyor!

Ayvalık’ta çekilen Motto Yapım imzalı dizinin kadrosuna Burak Serdar Şanal, Buse Meral, Deniz Hamzaoğlu’nun ardından flaş bir transfer daha yapıldı. Sezer karakteriyle Cennetin Çocukları dizisine Muharrem Türkseven katıldı.

Cennetin Çocukları dizisi kadrosuna Muharrem Türkseven’i dahil etti! Başarılı oyuncu Sezer rolüyle geliyor!

CENNETİN ÇOCUKLARI SEZER’İ KİM?

Cennetin Çocuklar dizisinin kadrosuna yeni katılan Muharrem Türkseven, Sezer karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Sezer, dizide Şeref’in (Zafer Algöz) oğlu olarak hikâyede önemli bir rol üstlenecek. Karakterin dizide nasıl bir yol izleyeceği ve aile içindeki ilişkilerde hangi sürprizleri beraberinde getireceği şimdiden merak konusu oldu.

Cennetin Çocukları dizisi kadrosuna Muharrem Türkseven’i dahil etti! Başarılı oyuncu Sezer rolüyle geliyor!

Cennetin Çocukları yeni bölümleriyle birlikte dizinin hikâyesine katılacak Sezer’in, izleyiciyi ekran başına kilitleyecek sürprizleri ve çatışmaları beraberinde getirmesi bekleniyor. Muharrem Türkseven’in etkili oyunculuğu sayesinde Sezer karakteri kısa sürede dizinin öne çıkan isimlerinden biri haline gelmeye aday.

Cennetin Çocukları dizisi kadrosuna Muharrem Türkseven’i dahil etti! Başarılı oyuncu Sezer rolüyle geliyor!

CENNETİN ÇOCUKLARI MUHARREM TÜRKSEVEN KİMDİR?

26 Mayıs 1989, Çanakkale doğumlu olan Muharrem Türkseven 36 yaşındadır. Lise eğitiminden sonra İstanbul'a gelerek İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünden mezun olmuştu. Başarılı oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi gördü. Birçok tiyatro oyunu, sinema ve dizi filmde oyundu.

Cennetin Çocukları dizisi kadrosuna Muharrem Türkseven’i dahil etti! Başarılı oyuncu Sezer rolüyle geliyor!

Muharrem Türkseven, ilk olarak 2008 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol almıştı. Sonraki yıllarda İstanbullu Gelin, Benim Adım Melek, Mahkum, Aile, Bursa Bülbülü gibi birçok film ve dizide rol aldı Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

#Medya
