Cennetin Çocukları’nda sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Dizinin sevilen isimlerinden İsmail Hacıoğlu’nun yakın zamanda projeden ayrılmasına karşın bu akşam ki bölümde yer alması kafaları karıştırdı. İzleyiciler, Hacıoğlu’nun oynadığı karakterin ölüp ölmeyeceğini merak ederken, sosyal medyada bu konu yoğun şekilde tartışılıyor. Yapım ekibi resmi açıklama yapmasa da, dizinin yeni bölümlerinde karakterin hikâyede ne kadar süre kalacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Cennetin Çocukları dizisinde İsmail Hacıoğlu ölecek mi? İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları dizisinden ne zaman ayrılacak?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNDE İSMAİL HACIOĞLU ÖLECEK Mİ?

Cennetin Çocukları dizisinin başrol oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun ayrılmasının netleşmesiyle gözler yapım ekibine çevrilmişti. Geçtiğimiz günlerde Cennetin Çocukları dizisinin yeni başrol oyuncu seçimleri tamamlanmıştı. Buse Maral ve Burak Serdar Şanal Cennetin Çocukları dizisinin başrol oyuncuları oldu.

Cennetin Çocukları 24. Bölümü ile TRT1 kanalında 9 Mart 2026 Pazartesi akşamı ekranlara geldi. Yayınlanan yeni bölümde İsmail Hacıoğlu’nun olması kafaları biraz karıştırdı. İzleyiciler İsmail Hacıoğlu’nun Cennetin Çocukları dizisinden nasıl ayrılacağını merak ediyor. Peki, İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları’ndan ölerek mi ayrılacak?

İSMAİL HACIOĞLU CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNDEN NE ZAMAN AYRILACAK?

Cennetin Çocukları dizisinde İskender ve Kadir rollerini oynayan İsmail Hacıoğlu, ikiz kardeşinin yerine geçerek, bambaşka bir hikaye ile ekranlara gelmişti. İsmail Hacıoğlu’nun diziden ayrılmasının ardından İskender’in öldüğü düşünülen kardeşi Kamil’in ( Burak Serdar Şanal) yeniden hayata döneceği bambaşka bir karakterle ekranlara gelecek.

İsmail Hacıoğlu, Cennetin Çocukları 25. Bölümlerinde ekranlarda olmayacak. Yapım şirketinin açıkladığı tarihe bakıldığında Buse Maral ve Burak Serdar Şanal’ın olduğu sahneler 16 Mart 2026 Pazartesi günü TRT 1 kanalında Cennetin Çocukları 25. Bölümde izleyicisiyle buluşacak.

CENNETİN ÇOCUKLARI 24. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzenlerin her biri kendi dertleriyle boğuşmaktadır. Dertlerinin çaresi ise tek bir kişidedir. Kuzenler bu sürpriz komşularıyla dertlerini çözebilecek midir? Ayşe, okuldaki oyuna alınmadığı için çok üzgündür. Gönül’ün aklına Ayşe’ye bir tiyatro oyunu yapma fikri gelir. Bu oyun için kuzenlerin hepsi toplanır.

Kuzenler Ayşe’yi mutlu edebilecek midir? Oyunun altından başarıyla kalkabilecekler midir? Herkes tiyatro oyunu için uğraşırken geçmişten bir düşman gelir. Kasaba bu düşmanla nasıl mücadele edecektir?