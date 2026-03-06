Menü Kapat
TGRT Haber
12°
Medya
Editor
 Canan Okur

Cennetin Çocukları dizisi yeni başrol oyuncusu kim? Burak Serdar Şanal, Cennetin Çocukları'nda kimi oynayacak?

TRT 1'in Pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Cennetin Çocukları'nda günlerdir yeni başrolün kimin olacağı merak ediliyordu. İsmail Hacıoğlu'nun an ayrılışı sonrası, yeni başrol oyuncu için düğmeye basan Cennetin Çocukları ekibinden flaş bir duyuru yapıldı. Hikayenin yeni başrolü için gözler Alperen Duymaz'a çevrilmişken, gelen haberle beraber kafalardaki karışıklık da giderilmiş oldu. Peki Cennetin Çocukları dizisinde yeni başrol belli oldu mu? Cennetin Çocukları yeni başrol oyuncusu kim olacak? Burak Serdar Şanal, Cennetin Çocuklarında mı oynayacak, hangi rolde? İşte detaylar...

Cennetin Çocukları dizisi yeni başrol oyuncusu kim? Burak Serdar Şanal, Cennetin Çocukları'nda kimi oynayacak?
Haber Merkezi
06.03.2026
19:49
06.03.2026
19:49

Günlerdir sosyal medyada konuşulan Cennetin Çocukları dizisi başrol oyuncusu için merak giderek artarken, başrol krizinin nihayet çözüme kavuştuğu bilgisi geldi. 'nın yasaklı madde itirafı sonrası, yeni başrol için 'la görüşülmüştü. Ancak Duymaz'ın zamanlama sorunu nedeniyle ekibe katılamadı. Dizinin yapım ekibi gece gündüz demeden yaptığı maraton görüşmeleri sonrasında, Cennetin Çocukları başrol oyuncusu da sonunda seçilmiş oldu. Peki Cennetin Çocukları yeni başrolü kim? Burak Serdar Şanal yeni başrol mü, karakteri ne olacak? İşte Cennetin Çocukları dizisi için merak edilen son gelişmeler...

CENNETİN ÇOCUKLARI YENİ BAŞROL OYUNCUSU KİM?

TRT 1 cephesinde günlerdir devam eden sessizlik sonrası, Cennetin Çocukları dizisi yapım ekibinden merakla beklenen başrol açıklaması geldi.

Cennetin Çocukları dizisi yeni başrol oyuncusu kim? Burak Serdar Şanal, Cennetin Çocukları'nda kimi oynayacak?

Hikayenin yeni başrolünü oynayacak oyuncu Burak Serdar Şanal oldu. Yeşil Deniz ve Avrupa Avrupa gibi dikkat çeken dizilerde boy gösteren Şanal, yeni dizisiyle şimdiden heyecanı katlamış durumda.

Cennetin Çocukları dizisi yeni başrol oyuncusu kim? Burak Serdar Şanal, Cennetin Çocukları'nda kimi oynayacak?

İsmail Hacıoğlu sonrası yapım ekibinin Alperen Duymaz ile görüştüğü ve yeni başrol için anlaşma sağlandığı konuşuluyordu. Ünlü oyuncu son dakika yoğun iş temposu nedeniyle projeden çekilme kararı alınca, başrol krizi yeniden ortaya çıkmıştı. Dizi ekibinin yeniden isim arayışı girdiği süreçte, başarılı oyuncu Burak Serdar Şanal ile anlaşıldığı öğrenildi.

Cennetin Çocukları dizisi yeni başrol oyuncusu kim? Burak Serdar Şanal, Cennetin Çocukları'nda kimi oynayacak?

BURAK SERDAR ŞANAL CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNDE KİMİ OYNAYACAK?

dizisinde çözüme kavuşturulan başrol krizi sonrası gözler Burak Serdar Şanal'a çevrildi. Başrol oyuncu olarak hikayeye dahil olan Şanal'ın Kamil rolünde olacağı bilgisi geldi.

Cennetin Çocukları dizisi yeni başrol oyuncusu kim? Burak Serdar Şanal, Cennetin Çocukları'nda kimi oynayacak?

Cennetin Çocukları dizisine Kamil rolüyle giriş yapa Burak Serdar Şanal'ın olayların seyrini değiştirecek bir karakterle hikayeye dahil olduğu söyleniyor. Yeni bölümler için heyecan doruktayken, Şanal'ın Cennetin Çocukları dizisinde performansı da merak edilen detaylar arasında yer alıyor.

Cennetin Çocukları dizisi yeni başrol oyuncusu kim? Burak Serdar Şanal, Cennetin Çocukları'nda kimi oynayacak?

BURAK SERDAR ŞANAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Burak Serdar Şanal 28 Ağustos 1988 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aslen Kastamonulu olan genç yetenek, 1. 88 metre boyunda ve Başak burcudur. Tut Sözünü, Mucize, Deniz ve Güneş gibi filmlerde rol alan Şanal, ekranlarda da birçok başarılı dizide oynamıştır.

Cennetin Çocukları dizisi yeni başrol oyuncusu kim? Burak Serdar Şanal, Cennetin Çocukları'nda kimi oynayacak?

Avrupa Avrupa, Rüzgarın Kalbi, İkisini de Sevdim, Kimse Bilmez, Aynasız Halık, Yeşil Deniz, Küçük Kadınlar, Dinle Sevgili gibi dizilerde rol alan Şanal'ın ismi şimdilerde Cennetin Çocukları dizisiyle gündemdeki yerini koruyor.

#Alperen Duymaz
#İsmail Hacıoğlu
#Kamile Kerem Yılmaz
#Cennetin Çocukları
#Burak Serdar Şanal
#Medya
