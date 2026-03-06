Cennetin Çocukları dizisi yeni başrol oyuncusu kim? Burak Serdar Şanal, Cennetin Çocukları'nda kimi oynayacak?

Günlerdir sosyal medyada konuşulan Cennetin Çocukları dizisi başrol oyuncusu için merak giderek artarken, başrol krizinin nihayet çözüme kavuştuğu bilgisi geldi. İsmail Hacıoğlu'nın yasaklı madde itirafı sonrası, yeni başrol için Alperen Duymaz'la görüşülmüştü. Ancak Duymaz'ın zamanlama sorunu nedeniyle ekibe katılamadı. Dizinin yapım ekibi gece gündüz demeden yaptığı maraton görüşmeleri sonrasında, Cennetin Çocukları başrol oyuncusu da sonunda seçilmiş oldu. Peki Cennetin Çocukları yeni başrolü kim? Burak Serdar Şanal yeni başrol mü, karakteri ne olacak? İşte Cennetin Çocukları dizisi için merak edilen son gelişmeler...

CENNETİN ÇOCUKLARI YENİ BAŞROL OYUNCUSU KİM?

TRT 1 cephesinde günlerdir devam eden sessizlik sonrası, Cennetin Çocukları dizisi yapım ekibinden merakla beklenen başrol açıklaması geldi.

Hikayenin yeni başrolünü oynayacak oyuncu Burak Serdar Şanal oldu. Yeşil Deniz ve Avrupa Avrupa gibi dikkat çeken dizilerde boy gösteren Şanal, yeni dizisiyle şimdiden heyecanı katlamış durumda.

İsmail Hacıoğlu sonrası yapım ekibinin Alperen Duymaz ile görüştüğü ve yeni başrol için anlaşma sağlandığı konuşuluyordu. Ünlü oyuncu son dakika yoğun iş temposu nedeniyle projeden çekilme kararı alınca, başrol krizi yeniden ortaya çıkmıştı. Dizi ekibinin yeniden isim arayışı girdiği süreçte, başarılı oyuncu Burak Serdar Şanal ile anlaşıldığı öğrenildi.

BURAK SERDAR ŞANAL CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNDE KİMİ OYNAYACAK?

Cennetin Çocukları dizisinde çözüme kavuşturulan başrol krizi sonrası gözler Burak Serdar Şanal'a çevrildi. Başrol oyuncu olarak hikayeye dahil olan Şanal'ın Kamil rolünde olacağı bilgisi geldi.

Cennetin Çocukları dizisine Kamil rolüyle giriş yapa Burak Serdar Şanal'ın olayların seyrini değiştirecek bir karakterle hikayeye dahil olduğu söyleniyor. Yeni bölümler için heyecan doruktayken, Şanal'ın Cennetin Çocukları dizisinde performansı da merak edilen detaylar arasında yer alıyor.

BURAK SERDAR ŞANAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Burak Serdar Şanal 28 Ağustos 1988 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aslen Kastamonulu olan genç yetenek, 1. 88 metre boyunda ve Başak burcudur. Tut Sözünü, Mucize, Deniz ve Güneş gibi filmlerde rol alan Şanal, ekranlarda da birçok başarılı dizide oynamıştır.

Avrupa Avrupa, Rüzgarın Kalbi, İkisini de Sevdim, Kimse Bilmez, Aynasız Halık, Yeşil Deniz, Küçük Kadınlar, Dinle Sevgili gibi dizilerde rol alan Şanal'ın ismi şimdilerde Cennetin Çocukları dizisiyle gündemdeki yerini koruyor.