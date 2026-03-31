Ekranların sevilen dizisi Cennetin Çocukları, ekranlara gelmeye devam ediyor. İzleyici tarafından yoğun ilgi ile takip edilen Cennetin Çocukları, çekim yerleriyle de merak uyandırdı. Özellikle de değişen senaryosu ve oyuncularıyla ekranlara gelen Cennetin Çocukları hakkında arama motorlarında çekim yerleri araştırılıyor. Peki, Cennetin Çocukları nerede çekildi? Cennetin Çocukları mekanları nerede? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

HABERİN ÖZETİ Cennetin Çocukları nerede çekildi? Cennetin Çocukları mekanları nerede? Ekranların sevilen dizisi Cennetin Çocukları, Balıkesir ve Ayvalık'ın doğal güzelliklerinde çekilmeye devam ediyor. Cennetin Çocukları dizisi, TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dizinin çekimleri çoğunlukla Balıkesir'de gerçekleştiriliyor. Özellikle Ayvalık'ın zeytin ağaçları, taş evleri, denize çıkan dar sokakları ve tarihi yapıları dizinin atmosferini oluşturuyor. Dizinin senaryosunu Ali Kara kaleme alırken, yönetmenliğini Soner Caner üstleniyor. Dizide kullanılan köy isimleri kurgudur ve çekimler Ayvalık, Balıkesir çevresinde yapılmaktadır.

CENNETİN ÇOCUKLARI NEREDE ÇEKİLDİ?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları, ekranlara gelmeye devam ediyor. Özellikle de değişen senaryo ve oyuncu ekibiyle dikkatleri üzerime çeken Cennetin Çocukları, çekim yerleriyle de oldukça merak ediliyor. Konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Cennetin Çocukları, çoğunlukla Balıkesir’de çekiliyor.

TRT 1 ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alan Cennetin Çocukları, 30 Mart 2026 Pazartesi Akşamı yeni bölümüyle ekranlara geldi. Burak Serdar Şanal ve Buse Meral’ın ilk sahneleri de izleyiciye sunulurken Cennetin Çocukları’nın çekim yerleri merak edildi.

Ali Kara’nı kaleme aldığı Cennetin Çocukları, Soner Caner’in yönetmenliğinde çekiliyor. Birbirinden farklı hayatlara sahip olan karakterlerin kesişen yollarını ve umut dolu bir ailenin hikayesi etrafında buluşuyor.

CENNETİN ÇOCUKLARI MEKANLARI NEREDE?

Ekranların sıcak ve güzel aile ortamını oluşturan Cennetin Çocukları dizisi, mekanlarıyla araştırılmaya başlandı. Arama motorlarında ‘Cennetin Çocukları mekanları nerede?’ sorusu araştırılmaya başlandı.

Sıcak aile ortamının izleyiciye aktarıldığı Cennetin Çocukları dizisi, zeytin ağaçları, taş evler, denize çıkan dar sokaklar ve tarihi yapılarıyla dikkatleri üzerine çeken Ayvalık’ın atmosferinde buluşuyor. Ayvalık’ın güzelliği insanı kendine çekiyor.

Ayvalık ve Balıkesir taraflarında çekimi yapılan Cennetin Çocukları, güzel görüntüleri ekranlara getirirken izleyicinin de seyir zevkini iki katına çıkarıyor. Özellikle de Ayvalık’ın doğal güzelliği, dizinin ruhunu tam anlamıyla yansıtıyor. Dizideki aile sıcaklığı izleyiciye geçiyor.

Cennetin Çocukları hem konusu hem de oyuncularıyla sevilen yapımlar arasında yer alırken Ege’nin de eşsiz güzelliklerini ekranlara getirmeye devam ediyor. Dizi de kullanılan köy isimleri kurgu olup dizi Ayvalık, Balıkesir çevresinde çekimleri yapılmaktadır.