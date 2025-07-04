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 | Dilek Ulusan

Çift Kişilik Oda final oluyor! Veda edeceği tarih belli oldu

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ile Devrim Özkan'ın paylaştığı Çift Kişilik Oda dizisi ekrana veda ediyor. Son olarak 6. bölümü yayınlanan dizi, erken vedasıyla şaşırttı.

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Çift Kişilik Oda final oluyor! Veda edeceği tarih belli oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 16:26
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 16:26

“Çift Kişilik Oda” dizisi için karar verildi. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve ‘ın paylaştığı dizi kulislerden sızan haberlere göre ekrana veda ediyor.

ÇİFT KİŞİLİK ODA BİTİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Reytingleri beklentiyi karşılamayan Kore uyarlaması projenin 8. bölümde final yapacağı öğrenildi. Son olarak 6. bölümle ekrana gelen Çift Kişilik Oda bugün 7. bölümle ekrana gelecek.

Çift Kişilik Oda final oluyor! Veda edeceği tarih belli oldu

Perşembe günleri yayınlanan Kore televizyonlarının çok izlenen dizisi King the Land'in yerli uyarlaması Çift Kişilik Oda bir otelin mirasçısı Kaan ile Nilüfer'in romantik ilişkisine odaklanıyor.

Çift Kişilik Oda final oluyor! Veda edeceği tarih belli oldu
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ETİKETLER
#devrim özkan
#reyting
#dizi finali
#Çift Kişilik Oda
#Ulaş Tuna Astepe
#Kore Uyarlaması
#Romantik Dizi
#Medya
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