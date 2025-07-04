Çift Kişilik Oda final oluyor! Veda edeceği tarih belli oldu

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ile Devrim Özkan'ın paylaştığı Çift Kişilik Oda dizisi ekrana veda ediyor. Son olarak 6. bölümü yayınlanan dizi, erken vedasıyla şaşırttı.

“Çift Kişilik Oda” dizisi için karar verildi. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan‘ın paylaştığı dizi kulislerden sızan haberlere göre ekrana veda ediyor.

ÇİFT KİŞİLİK ODA BİTİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Reytingleri beklentiyi karşılamayan Kore uyarlaması projenin 8. bölümde final yapacağı öğrenildi. Son olarak 6. bölümle ekrana gelen Çift Kişilik Oda bugün 7. bölümle ekrana gelecek.

Perşembe günleri yayınlanan Kore televizyonlarının çok izlenen dizisi King the Land'in yerli uyarlaması Çift Kişilik Oda bir otelin mirasçısı Kaan ile Nilüfer'in romantik ilişkisine odaklanıyor.