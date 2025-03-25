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 | Dilek Ulusan

Çılgın Bediş dostluğu senelerdir devam ediyor! Yonca Evcimik, Cenk Torun'un doğum gününü kutladı

Şimdilerde Esaret dizisiyle ekranda olan Cenk Torun 51. yaş gününü sevenleriyle birlikte kutladı. Yıllar önce Çılgın Bediş dizisinde başrolü paylaştığı Yonca Evcimik ise Cenk Torun'un doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

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Çılgın Bediş dostluğu senelerdir devam ediyor! Yonca Evcimik, Cenk Torun'un doğum gününü kutladı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 10:36

İlk bölümü 1996 yılında yayınlanan Çılgın Bediş dizisi oyuncuları yıllar geçmesine rağmen dostluklarını sürdürüyor. Oktay rolü ile şöhreti yakalayan Cenk Torun, daha önce ekip arkadaşlarıyla görüştüğünü açıklamıştı. Torun, "Görüşüyoruz. Whatsapp grubumuz var. Hepimiz oradayız" demişti. Yonca Evcimik son olarak Cenk Torun doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştı.

YONCA EVCİMİK'TEN CENK TORUN PAYLAŞIMI

1996-2001 yılları arasında yayınlanan Çılgın Bediş dizisinde Oktay karakteriyle yer alan Cenk Torun Esaret dizisiyle ekranda yer alırken, partneri Yonca Evcimik ise şarkıcılık kariyerine ağırlık verdi.

Cenk Torun 51 oldu: Yonca Evcimik'ten kutlama - 2

Sık sık bir araya gelen ve yıllardır süren dostluklarıyla takdir edilen Yonca Evcimik ile Cenk Torun yine hayranlarından takdir topladı. Partner olan ikiliden Yonca Evcimik, eski rol arkadaşıyla paylaşımına "Mutlu yaşlar Oktay. İyi ki doğdun" notunu düştü. Evcimik'in paylaşımı büyük ilgi gördü.

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