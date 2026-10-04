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Medya
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 19:52
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 19:52

Çirkin dizisi final öncesi sürpriz geldi! Başak Gümülcinelioğlu Çirkin dizisine özel şarkı yazdığını duyurdu

Çirkin dizisi bu akşam yayınlanacak final bölümüyle ekran macerasını noktalarken, Başak Gümülcinelioğlu’ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çirkin dizisi için özel bir şarkı yazdığını duyurdu. Final heyecanının yaşandığı günde gelen paylaşım, dizinin takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı. Başak Gümülcinelioğlu’nun diziye veda niteliği taşıyan sürprizi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 19:52
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 19:52

dizisinde final heyecanı yaşanırken, ’nun paylaşımı dikkat çekti. Bu akşam son bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizi için özel bir çalışma yaptığını açıklayan oyuncu, sosyal medya hesabından Çirkin’e özel bir şarkı yazdığını duyurdu. Final öncesinde gelen bu paylaşım, dizinin takipçileri arasında büyük ilgi gördü.

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU’NDAN ÇİRKİN DİZİSİNE ŞARKI

Çirkin dizisi bu akşam yayınlanacak final bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanırken, dizinin oyuncularından Başak Gümülcinelioğlu’ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. 

Çirkin dizisi final öncesi sürpriz geldi! Başak Gümülcinelioğlu Çirkin dizisine özel şarkı yazdığını duyurdu

Başarılı oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Çirkin dizisi için özel bir şarkı yazdığını duyurdu. Final heyecanının yaşandığı günde gelen paylaşım, dizinin takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. 

Çirkin dizisi final öncesi sürpriz geldi! Başak Gümülcinelioğlu Çirkin dizisine özel şarkı yazdığını duyurdu

Gümülcinelioğlu’nun diziye özel hazırladığı şarkının, ekibin ve karakterlerin hikâyesine duyduğu bağlılığın bir yansıması olduğu değerlendirildi. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, hayranları da final bölümü öncesinde duygularını dile getirdi.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN BEĞENİ YAĞDI

Çirkin dizisinin final bölümü öncesi Başak Gümülcinelioğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü. Başarılı oyuncu, diziye veda ederken Çirkin için özel bir şarkı yazdığını duyurdu. Kısa sürede yayılan paylaşım, dizinin takipçilerinden yoğun beğeni aldı. Sosyal medya kullanıcıları, şarkının sözlerine övgü dolu yorumlarda bulundu. 

Çirkin dizisi final öncesi sürpriz geldi! Başak Gümülcinelioğlu Çirkin dizisine özel şarkı yazdığını duyurdu

Birçok izleyici, “Bitmeseydi çok güzel bir diziydi”, “Final kararı çok erken oldu”, “Bu hikâyeyi izlemeye devam etmek isterdik” ve “Dizinin duygusunu en güzel anlatan veda olmuş” yorumlarını yaptı. Başak Gümülcinelioğlu’nun paylaşımı, final gecesinde dizinin hayranlarını bir kez daha duygulandırdı.

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU KİMDİR?

Başak Gümülcinelioğlu Çıtanak, 22 Ekim 1991 tarihinde 'da dünyaya geldi. Oyunculuğun yanı sıra mimar kimliğiyle de tanınan Gümülcinelioğlu, eğitim hayatı boyunca yurt dışında farklı programlara katıldı ve bir dönem ABD'de eğitim gördü. Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesinde yüksek lisans eğitimine devam etti. 

Çirkin dizisi final öncesi sürpriz geldi! Başak Gümülcinelioğlu Çirkin dizisine özel şarkı yazdığını duyurdu

Oyunculuk alanındaki eğitimlerini Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve Londra'daki LAMDA'da aldı. İstanbul Halk Tiyatrosu ve BKM Tiyatrosu'nda sahneye çıkan başarılı isim, televizyon dizilerindeki performansıyla geniş kitlelere ulaştı. 

Çirkin dizisi final öncesi sürpriz geldi! Başak Gümülcinelioğlu Çirkin dizisine özel şarkı yazdığını duyurdu

Sen Çal Kapımı dizisinde seslendirdiği ve söz-bestesine katkı sunduğu şarkıyla ödül kazanan oyuncu, 2022 yılında oyuncu Çağrı Çıtanak ile evlendi. Müzikle de yakından ilgilenen Gümülcinelioğlu, dijital platformlarda akustik performanslar paylaşmayı sürdürüyor.

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#İstanbul
#Başak Gümülcinelioğlu
#sen çal kapımı
#çağrı çıtanak
#çirkin
#Medya
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