Çirkin 11. bölüm final tanıtımı seyirciyi kızdırdı! Beklenmedik veda sosyal medyayı karıştırdı

Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın paylaştığı Çirkin’in finali için geri sayım başlarken yayınlanan fragman tanıtımları seyirciyi kızdırmaya başladı. 11. bölümde ekran macerasını sonlandıracak olan Çirkin, beklenmedik vedasıyla sosyal medyayı karıştırdı. Gelen final bölümü tanıtımları tepki üstüne tepki almaya başladı.

ÇİRKİN 11. BÖLÜM FİNAL TANITIMI SEYİRCİYİ KIZDIRDI!

Star TV’nin geçtiğimiz sezon başında ekranlara getirdiği Çirkin, yayınlandığı zaman büyük bir heyecanla izlenirken şimdilerde reyting yarışını kaybetti. Yayın gününde 3 yapımla yarışan Çirkin, beklenilen reytinglerin altında kalınca istenmeyen sonla gündeme geldi.

İkinci sezonunda reyting savaşına yenik düşen Çirkin, 11. bölümle ekranlara veda edecek. 4 Ekim Pazar günü final yapacağı bilinen Çirkin dizisinin tanıtımları da yayınlanmaya başladı. Geri sayıma gidilen dizi de final tanıtımları seyirciyi kızdırdı.

Yayınlanan fragmanlar kısa süre de tepki çekti. Diziyi sevenler ve takip eden seyirci ‘harcadınız diziyi’, ‘final olmayı hakketmiyor’, ‘keşke final olmasa’ gibi yorumlar yapılarak dizinin final tanıtımı olay oldu.

BEKLENMEDİK VEDA SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Beklenmedik bir şekilde final yapan Çirkin sosyal medyanın da diline düştü. Henüz ikinci sezonuna geçtiğimiz haftalar de yeni bir şekilde başlayan Çirkin, 11. Bölüm de final yapacağı haberlerini gündeme gelmesinin ardından sosyal medyayı karıştırdı. Hayranları dizinin erkenden final yapmasına tepki gösterdi.

Reytingler de beklenilen sonuçların altında kalan Çirkin, Pazar günü yayınlanan dizilere yenik düştü. Oyuncularının bile şok olduğu bu erken veda konuşulsa da dizi bu hafta finale gidiyor. Pek çok kişi dizinin neden final yaptığıyla ilgili yorumlarını yapsa da dizi için geri sayım başladı.

ÇİRKİN 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

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