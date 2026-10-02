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Medya
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 12:46
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 12:46

Çirkin 11. bölüm final tanıtımı seyirciyi kızdırdı! Beklenmedik veda sosyal medyayı karıştırdı

Star TV ekranlarında yayınlanan Çirkin dizisi için karar verildi. 11. bölümde final yapacağı belli olan Çirkin’in final fragmanı yayınlanarak seyirciyi kızdırdı. Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın başrollerini paylaştıkları dizinin beklenmedik vedası sosyal medyayı karıştırdı.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Çirkin 11. bölüm final tanıtımı seyirciyi kızdırdı! Beklenmedik veda sosyal medyayı karıştırdı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 12:46
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 12:46

Başrollerini ve ’ın paylaştığı ’in finali için geri sayım başlarken yayınlanan fragman tanıtımları seyirciyi kızdırmaya başladı. 11. bölümde ekran macerasını sonlandıracak olan Çirkin, beklenmedik vedasıyla sosyal medyayı karıştırdı. Gelen final bölümü tanıtımları tepki üstüne tepki almaya başladı.

ÇİRKİN 11. BÖLÜM FİNAL TANITIMI SEYİRCİYİ KIZDIRDI!

’nin geçtiğimiz sezon başında ekranlara getirdiği Çirkin, yayınlandığı zaman büyük bir heyecanla izlenirken şimdilerde reyting yarışını kaybetti. Yayın gününde 3 yapımla yarışan Çirkin, beklenilen reytinglerin altında kalınca istenmeyen sonla gündeme geldi.

Çirkin 11. bölüm final tanıtımı seyirciyi kızdırdı! Beklenmedik veda sosyal medyayı karıştırdı

İkinci sezonunda reyting savaşına yenik düşen Çirkin, 11. bölümle ekranlara veda edecek. 4 Ekim Pazar günü final yapacağı bilinen Çirkin dizisinin tanıtımları da yayınlanmaya başladı. Geri sayıma gidilen dizi de final tanıtımları seyirciyi kızdırdı.

Çirkin 11. bölüm final tanıtımı seyirciyi kızdırdı! Beklenmedik veda sosyal medyayı karıştırdı

Yayınlanan fragmanlar kısa süre de tepki çekti. Diziyi sevenler ve takip eden seyirci ‘harcadınız diziyi’, ‘final olmayı hakketmiyor’, ‘keşke final olmasa’ gibi yorumlar yapılarak dizinin final tanıtımı olay oldu.

Çirkin 11. bölüm final tanıtımı seyirciyi kızdırdı! Beklenmedik veda sosyal medyayı karıştırdı

BEKLENMEDİK VEDA SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Beklenmedik bir şekilde final yapan Çirkin sosyal medyanın da diline düştü. Henüz ikinci sezonuna geçtiğimiz haftalar de yeni bir şekilde başlayan Çirkin, 11. Bölüm de final yapacağı haberlerini gündeme gelmesinin ardından sosyal medyayı karıştırdı. Hayranları dizinin erkenden final yapmasına tepki gösterdi.

Çirkin 11. bölüm final tanıtımı seyirciyi kızdırdı! Beklenmedik veda sosyal medyayı karıştırdı

Reytingler de beklenilen sonuçların altında kalan Çirkin, Pazar günü yayınlanan dizilere yenik düştü. Oyuncularının bile şok olduğu bu erken veda konuşulsa da dizi bu hafta finale gidiyor. Pek çok kişi dizinin neden final yaptığıyla ilgili yorumlarını yapsa da dizi için geri sayım başladı.

Çirkin 11. bölüm final tanıtımı seyirciyi kızdırdı! Beklenmedik veda sosyal medyayı karıştırdı

ÇİRKİN 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

ve ’in boşanmasının ardından her iki taraf için de ağır oldu. Kadir’in gerçekleri açıklamadan evliliklerini bitirmesi Meryem’i yıkar. Cennet’in Kadir’i evlatlıktan reddetmesi Tunalı ailesindeki tüm bağları kopma noktasına getirir. Ancak hiç kimse Kadir’in Meryem’i cezaevinden kurtarmak için anlaşma yaptığını bilmemektedir.

Çirkin 11. bölüm final tanıtımı seyirciyi kızdırdı! Beklenmedik veda sosyal medyayı karıştırdı

Meryem için yeni bir yol açılırken Engin de Meryem’e aşkını itiraf eder. Kadir’in Meryem’e karşı davranışları, Lale’nin şüphelerini artırır. Lale’nin Cennet’le olan ilişkisini düzeltmek için attığı adımla iki aile Karataşların evinde bir araya gelirler.

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#kadir
#meryem
#çağlar ertuğrul
#Derya Pınar Ak
#Star TV
#çirkin
#Medya
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