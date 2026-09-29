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Medya
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 10:43

Çirkin dizisi için final kararı verildi! 11. bölümde ekranlara veda ediyor

Star TV ekranlarının geçtiğimiz sezon büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Çirkin'den seyirciyi üzen haber geldi. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizi için final kararı verildi. Yeni sezona geçtiğimiz haftalarda başlayan dizinin 11. bölümde ekranlara veda edeceği öğrenildi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Çirkin dizisi için final kararı verildi! 11. bölümde ekranlara veda ediyor
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 10:43

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla geçtiğimiz sezon büyük ses getiren için final kararı alındı. ekranlarında geçtiğimiz sezona damga vuran Çirkin dizisinden seyirciyi üzen haber geldi. Yeni sezon için nefeslerin tutulduğu Çirkin dizisi beklenen reyting rakamlarını karşılayamadı. Başrollerinde ve 'un yer aldığı projenin 11. bölümde ekranlara veda edeceği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon reytinglerdeki üstün başarısıyla yeni sezon onayı almayı hak eden proje 2. sezonunda seyirciden istediği ilgiyi göremedi. Pazar akşamları ekranlarda yerini alan Çirkin dizisinin final bölümü için geri sayım başladı. Yeni sezona birbirinden başarılı birçok yapımın dahil olmasıyla birlikte Çirkin dizisi reyting tablosunda beklenen rakamları göremedi. Fenomen proje için final kararı ise kaçınılmaz oldu.

ÇİRKİN DİZİSİ İÇİN FİNAL KARARI ALINDI!

Star TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen projeleri arasında yer alan Çirkin dizisinden izleyiciyi üzen haber geldi. Yeni yayın döneminin başlamasıyla birlikte dizilerden final haberleri peş peşe gelmeye başladı. Geçtiğimiz sezonun iddialı projeleri ve yeni sezonun birbirinden başarılı yapımlarının bir araya gelmesiyle birlikte reyting mücadelesi de kendini göstermiş oldu. Final kararları tek tek duyurulurken, Çirkin dizisi için de sona gelindiği öğrenildi.

Çirkin dizisi için final kararı verildi! 11. bölümde ekranlara veda ediyor

Geçtiğimiz sezon reytinglerdeki üstün başarısıyla yeni sezon onayı almayı hak eden proje için final kararı alındığı öğrenildi. Yayınlandığı günden bu yana seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başaran Çirkin dizisinin yeni sezonda da büyük bir ilgiyle takip edileceği düşünülüyordu. Hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizi, 2. sezonunda beklentiyi karşılayamadı. Geçtiğimiz haftalarda yeni sezona start veren projenin beklenen reyting rakamlarını yakalayamadığı ortaya çıktı.

Çirkin dizisi için final kararı verildi! 11. bölümde ekranlara veda ediyor

Gazeteci 'ın haberine göre; artan maliyetlerle beraber değişen seyirci alışkanlıkları reytinglere olumsuz etki yaptı. Önce A.B.İ, ardından Aşk ve Taht dizileri için final kararın alınırken, bir kötü haber de Çirkin'den geldi. Yapımını 25 Film'in, yapımcılığını Fırat Parlak ve Koray Şahin'in üstlendiği Çirkin dizisi için de final kararı verildi.

Çirkin dizisi için final kararı verildi! 11. bölümde ekranlara veda ediyor

Geçtiğimiz sezon ekran macerasına başlayan ve kısa sürede reytinglerde büyük başarı yakalayan Çirkin dizisi, 8. bölümde sezon finali yaparak yayın hayatına ara vermişti. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak'ın oturduğu fenomen projenin çok yakında final olacağı duyuruldu. Aşk, hırs ve hesaplaşmanın derinlemesine işlendiği Çirkin dizisinin yeni sezon macerası kısa sürdü.

Çirkin dizisi için final kararı verildi! 11. bölümde ekranlara veda ediyor

11. BÖLÜMÜYLE EKRANLARA VEDA EDİYOR!

Başrollerinde Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'un yer aldığı Çirkin dizisi yeni sezon macerasına kötü bir giriş yaptı. Artan maliyetlerle beraber değişen seyirci alışkanlıklarının reytinglere olumsuz etki yapmasıyla birlikte dizi için final kararı verildi. Senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı Çirkin dizisi, 17 Mayıs Pazar 2026 tarihinde 8. bölümüyle ilk sezonu kapatmıştı.

Çirkin dizisi için final kararı verildi! 11. bölümde ekranlara veda ediyor

Yeni sezonda yenilenen oyuncu kadrosu ve hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemesi beklenen dizi, 'Teşkilat', 'Daha 17' ve 'Ömür Usta' ya karşı reyting pastasından pay almaya çalıştı. Reytinglerde özellikle Daha 17 ve Teşkilat dizilerinin gerisinde kalan Çirkin dizisinin 11. bölümüyle ekranlara veda edeceği öğrenildi.

Çirkin dizisi için final kararı verildi! 11. bölümde ekranlara veda ediyor

Çirkin dizisinin final kararına ise izleyiciden büyük tepki geldi. Seyirciler, geçtiğimiz sezon oldukça yüksek reytingler görmüş dizisinin 8. bölümde sezon finali yapmasının büyük bir hata olduğunu dile getirdi. Sezonu erken kapatıp geç başlatan dizinin stratejik hatalar yüzünden final olmak zorunda kaldığı iddia edildi. 

Seyirci aynı zamanda dizinin erken sezon finali yapıp 2. sezona geç başlamasına da tepki gösterdi. Birçok izleyici ise çok iyi bir hikayeye sahip olan Çirkin dizisinin yarım kalmasına üzüldü. 11. bölümde final yapacak dizinin nasıl bir sonla biteceği ise merak edilenler arasında yer aldı. 

 

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#çağlar ertuğrul
#birsen altuntaş
#Derya Pınar Ak
#Star TV
#çirkin dizisi
#Medya
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