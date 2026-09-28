Çirkin dizisi final mi yapıyor, bitti mi? Çirkin ne zaman final yapacak?

Yeni sezona girişle beraber birçok dizi final kararı aldı. Düşük reytingler ve artan maliyetler sonucunda ABİ, Aşk ve Taht gibi diziler final kararı alırken bir diğer haber de Çirkin dizisinden geldi.

ÇİRKİN FİNAL Mİ YAPIYOR?

Yeni sezona heyecanla başlayan Çirkin'in reytinglerinin düşük gelmesi ve maliyetlerin artması sonucunda final kararı alındı.

Pazar akşamları yayınlanan dizi 11. Bölümde ekrana veda etmeye hazırlanıyor. Kış sezonuna girişte birçok dizi final kararı alırken, Çirkin de onlardan bir tanesi oldu.

ÇİRKİN FİNAL Mİ YAPACAK, BİTTİ Mİ?

Özlem İnci Hekimoğlu, Nil Güleç Ünsal'ın senaryosunu yazdığı Çirkin ilk sezonu ile dikkatleri üzerine çekmişti. Kış sezonuna girilmesiyle beraber yeni sezona başlayan dizinin reytingleri beklenileni karşılaşmadı. Birçok dizi gibi Çirkin de final kararı aldı.

ÇİRKİN NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Star TV ekranlarında yayınlanan Çirkin dizisi de bu sezon final kararı alan projelerden biri oldu. 29 Mart 2026 tarihinde ilk bölümünü yayınlayan dizi ilk sezonda beğeni toplamıştı fakat ikinci sezonda beklenilen olmadı. Reytinglerin düşmesi ve maliyetlerin artması sonucunda final kararı alındı. Çirkin, 11. bölümü ile seyirciye veda edecek.

ÇİRKİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Star TV'de yayınlanan dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Çağlar Ertuğrul — Kadir Tunalı

Derya Pınar Ak — Meryem Tunalı

Nur Sürer — Cennet Tunalı

Çetin Tekindor — Ökkeş Karataş

Başak Gümülcinelioğlu — Lale Karataş

Baran Bölükbaşı — Engin Karataş



Olgun Toker — Ferhat

Cahit Gök — Selim

Gözde Kansu — Hande

Sema Gültekin — Nehir Tunalı

Eylül Ersöz — Yaren Tunalı

Özlem Kaya — Hediye

Buse Badurlar — Seher