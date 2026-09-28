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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 22:30
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 22:30

Çirkin dizisi final mi yapıyor, bitti mi? Çirkin ne zaman final yapacak?

Star TV’nin Çirkin dizisi yeni sezona heyecanla başlamıştı fakat beklenilen ilgi gösterilmedi. Yeni sezona başlayan Çirkin dizisi için final kararı alınırken seyirciler Çirkin dizisi final mi yapıyor araştırmalarına başladı.

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Editor
 Gonca Işık
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Çirkin dizisi final mi yapıyor, bitti mi? Çirkin ne zaman final yapacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 22:30
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 22:30

Yeni sezona girişle beraber birçok dizi final kararı aldı. Düşük reytingler ve artan maliyetler sonucunda ABİ, Aşk ve Taht gibi final kararı alırken bir diğer haber de dizisinden geldi.

ÇİRKİN FİNAL Mİ YAPIYOR?

Yeni sezona heyecanla başlayan Çirkin'in reytinglerinin düşük gelmesi ve maliyetlerin artması sonucunda final kararı alındı.

Çirkin dizisi final mi yapıyor, bitti mi? Çirkin ne zaman final yapacak?

Pazar akşamları yayınlanan dizi 11. Bölümde ekrana veda etmeye hazırlanıyor. Kış sezonuna girişte birçok dizi final kararı alırken, Çirkin de onlardan bir tanesi oldu.

Çirkin dizisi final mi yapıyor, bitti mi? Çirkin ne zaman final yapacak?

ÇİRKİN FİNAL Mİ YAPACAK, BİTTİ Mİ?

Özlem İnci Hekimoğlu, Nil Güleç Ünsal'ın senaryosunu yazdığı Çirkin ilk sezonu ile dikkatleri üzerine çekmişti. Kış sezonuna girilmesiyle beraber yeni sezona başlayan dizinin reytingleri beklenileni karşılaşmadı. Birçok dizi gibi Çirkin de final kararı aldı.

Çirkin dizisi final mi yapıyor, bitti mi? Çirkin ne zaman final yapacak?

ÇİRKİN NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

ekranlarında yayınlanan Çirkin dizisi de bu sezon final kararı alan projelerden biri oldu. 29 Mart 2026 tarihinde ilk bölümünü yayınlayan dizi ilk sezonda beğeni toplamıştı fakat ikinci sezonda beklenilen olmadı. Reytinglerin düşmesi ve maliyetlerin artması sonucunda final kararı alındı. Çirkin, 11. bölümü ile seyirciye veda edecek.

Çirkin dizisi final mi yapıyor, bitti mi? Çirkin ne zaman final yapacak?

ÇİRKİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Star TV'de yayınlanan dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:

— Kadir Tunalı
— Meryem Tunalı
— Cennet Tunalı
Çetin Tekindor — Ökkeş Karataş
Başak Gümülcinelioğlu — Lale Karataş
Baran Bölükbaşı — Engin Karataş

Çirkin dizisi final mi yapıyor, bitti mi? Çirkin ne zaman final yapacak?


Olgun Toker — Ferhat
Cahit Gök — Selim
Gözde Kansu — Hande
Sema Gültekin — Nehir Tunalı
Eylül Ersöz — Yaren Tunalı
Özlem Kaya — Hediye
Buse Badurlar — Seher

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#nur sürer
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#Derya Pınar Ak
#Star TV
#çirkin
#Diziler
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