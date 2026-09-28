Çirkin dizisi final mi yapıyor, bitti mi? Çirkin ne zaman final yapacak?

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İstanbul
Yeni sezona girişle beraber birçok dizi final kararı aldı. Düşük reytingler ve artan maliyetler sonucunda ABİ, Aşk ve Taht gibi diziler final kararı alırken bir diğer haber de Çirkin dizisinden geldi.
Yeni sezona heyecanla başlayan Çirkin'in reytinglerinin düşük gelmesi ve maliyetlerin artması sonucunda final kararı alındı.
Pazar akşamları yayınlanan dizi 11. Bölümde ekrana veda etmeye hazırlanıyor. Kış sezonuna girişte birçok dizi final kararı alırken, Çirkin de onlardan bir tanesi oldu.
Özlem İnci Hekimoğlu, Nil Güleç Ünsal'ın senaryosunu yazdığı Çirkin ilk sezonu ile dikkatleri üzerine çekmişti. Kış sezonuna girilmesiyle beraber yeni sezona başlayan dizinin reytingleri beklenileni karşılaşmadı. Birçok dizi gibi Çirkin de final kararı aldı.
Star TV ekranlarında yayınlanan Çirkin dizisi de bu sezon final kararı alan projelerden biri oldu. 29 Mart 2026 tarihinde ilk bölümünü yayınlayan dizi ilk sezonda beğeni toplamıştı fakat ikinci sezonda beklenilen olmadı. Reytinglerin düşmesi ve maliyetlerin artması sonucunda final kararı alındı. Çirkin, 11. bölümü ile seyirciye veda edecek.
Star TV'de yayınlanan dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:
Çağlar Ertuğrul — Kadir Tunalı
Derya Pınar Ak — Meryem Tunalı
Nur Sürer — Cennet Tunalı
Çetin Tekindor — Ökkeş Karataş
Başak Gümülcinelioğlu — Lale Karataş
Baran Bölükbaşı — Engin Karataş
Olgun Toker — Ferhat
Cahit Gök — Selim
Gözde Kansu — Hande
Sema Gültekin — Nehir Tunalı
Eylül Ersöz — Yaren Tunalı
Özlem Kaya — Hediye
Buse Badurlar — Seher