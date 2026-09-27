Çirkin dizisi için final iddiası! Çirkin dizisi bitiyor mu? Çirkin dizisi neden final oluyor?

Star TV’de Pazar akşamları izleyicisiyle buluşan Çirkin dizisi 2. Sezon bölümleriyle ekrana geliyor. Geçtiğimiz haftalarda 2. Sezon bölümleriyle başlayan Çirkin dizisi yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına geldi. Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın başrollerinde oynadığı Çirkin dizisi için final yapacağına dair sosyal medyada iddialar ortaya atıldı. Peki, Çirkin dizisi neden bitiyor? Çirkin dizisi neden final oluyor? Çirkin dizisi bitiyor mu?

ÇİRKİN DİZİSİ NEDEN BİTİYOR?

Star TV ekranlarında yayınlanan, başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın paylaştığı Çirkin dizisi hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Kulislerde konuşulan bilgilere göre dizinin beklenen reyting seviyelerine ulaşamaması halinde ekran macerasının erken sona erebileceği öne sürülüyor.

İddialara göre yapım için 13. bölümde final ihtimali masada bulunuyor. Ancak şu ana kadar ne yapım şirketinden ne de yayıncı kanaldan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil. Önümüzdeki haftalarda açıklanacak reyting sonuçlarının dizinin geleceği açısından belirleyici olabileceği konuşulurken, izleyiciler ise Çirkin dizisiyle ilgili resmi açıklamaları merakla bekliyor.

ÇİRKİN DİZİSİ NEDEN FİNAL OLUYOR?

Çirkin dizisinin final iddialarının gündeme gelmesinin temel nedeni, yapımın reyting performansına ilişkin ortaya çıkan değerlendirmeler oldu. Pazar akşamları yayınlanan Teşkilat ve Daha 17 dizi, aynı gün ekrana gelen güçlü yapımlarla rekabet ediyor. Özellikle geniş izleyici kitlesine sahip dizilerin karşısında yer alması, reyting yarışını daha da zorlu hale getiriyor.

Geçtiğimiz hafta açıklanan izlenme oranlarının beklentilerin altında kaldığı yönündeki yorumlar, dizinin geleceğine dair soru işaretlerini artırdı. Ancak diziyle ilgili henüz kesinleşmiş bir final kararı bulunmuyor. Yapımın ekran yolculuğunun devam edip etmeyeceği, önümüzdeki haftalarda gelecek reyting sonuçlarına göre netlik kazanacak.

ÇİRKİN DİZİSİ 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kadir ve Meryem’in boşanmasının sonuçları, her iki taraf için de ağır olur. Kadir’in gerçekleri açıklamadan evliliklerini bitirmesiyle yıkılan Meryem, hayatıyla ilgili nasıl bir karar alacak?

Cennet’in Kadir’i evlatlıktan reddetmesi ise Tunalı ailesindeki bağları kopma noktasına getirir. Ancak hiç kimse, Kadir’in Meryem’i cezaevinden kurtarabilmek için nasıl bir anlaşma yaptığını bilmemektedir.

Cennet, Meryem’in geleceği için yeni bir karar alırken Engin de Meryem’e olan aşkını itiraf eder. Kadir’in Meryem’e karşı davranışları, Lale’nin şüphelerini artırır. Lale’nin Cennet’le olan ilişkisini düzeltmek için attığı adımla iki aile, Karataşların evinde bir araya gelir. Bu buluşmada Cennet’in yapacağı beklenmedik hamle, Kadir, Meryem, Lale ve Engin’in hayatını nasıl değiştirecek?