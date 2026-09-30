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Medya
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 16:05
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 16:07

Ekranlarda peş peşe final! A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin için veda kararı

Televizyon ekranlarında yeni sezon hareketliliği sürerken üç dizi için peş peşe final kararı geldi. A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin dizilerinin ekran macerası sona erecek. Üç yapımın final yapacağı haberi izleyicileri şaşırtırken, dizilerin son bölümleriyle ilgili detaylar da merak konusu oldu.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Ekranlarda peş peşe final! A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin için veda kararı
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 16:05
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 16:07

Televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı sürerken bazı yapımlar için final kararı geldi. Yayın hayatına devam eden A.B.İ., ve dizilerinin ekran macerasının sona ereceği öğrenildi. Peş peşe gelen final haberleri, söz konusu yapımların izleyicilerini de şaşırttı. Üç iddialı yapım 4-7 Ekim tarihleri arasında yayın hayatını noktalayacak.

HABERİN ÖZETİ

Ekranlarda peş peşe final! A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin için veda kararı

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Televizyon ekranlarında yayınlanan A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin dizileri için peş peşe final kararı alındı.
A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin dizileri 4-7 Ekim tarihleri arasında yayın hayatını noktalayacak.
Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'in başrollerinde yer aldığı ATV dizisi A.B.İ., yeni sezonda beklenen reyting çıkışını yakalayamadığı için ekranlara veda ediyor.
Akın Akınözü, Merjem Siljak ve Simay Barlas'ın rol aldığı büyük bütçeli Aşk ve Taht dizisi, yalnızca 5 bölüm ekranlarda kalarak erken final yapacak.
Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın başrollerini paylaştığı Çirkin dizisi, yeni sezonda beklenen reytinge ulaşamayarak 11. bölümde sona erecek.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

A.B.İ. DİZİSİ FİNAL YAPIYOR

ve Bergüzar Korel’i 11 yıl aradan sonra yeniden aynı projede buluşturan ATV dizisi A.B.İ. için final kararı alındı. İlk sezonunda Total grubunda 11’in üzerinde reyting alarak dikkat çeken yapım, Afra Saraçoğlu’nun ayrılığının ardından yenilenen kadrosuyla ikinci sezona başladı. Ancak dizi, yeni sezonunda beklenen reyting çıkışını yakalayamayınca ekran macerasını noktalama kararı aldı.

Ekranlarda peş peşe final! A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin için veda kararı

AŞK VE TAHT DA EKRANLARA VEDA EDİYOR

Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat karakterine ’nün hayat verdiği Aşk ve Taht dizisi için final kararı alındı. Merjem Siljak ve Simay Barlas’ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı büyük bütçeli yapım, yalnızca 5 bölüm ekranlarda kalabildi. Reytinglerde beklenen ilgiyi göremeyen dizi, erken final yaparak yayın hayatını noktalayacak.

Ekranlarda peş peşe final! A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin için veda kararı

ÇİRKİN DİZİSİ YENİ SEZONDA DA TUTUNAMADI!

Çirkin dizisi, ilk sezonunun ardından yeni sezonda da ekran macerasını sürdürdü ancak beklenen reyting performansına ulaşamadı. Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın başrollerini paylaştığı yapım, ikinci sezonuna 8. bölümle başladı. Yeni sezonda yalnızca üç bölüm yayınlanan dizi için final kararı alındı. Yapım ekibi de dizinin 11. bölümde sona ereceğini duyurdu.

Ekranlarda peş peşe final! A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin için veda kararı

Yeni sezonla birlikte ekranlarda çok sayıda dizi izleyiciyle buluşurken, yapımlar arasındaki reyting mücadelesi de hız kazandı. Bazı diziler izleyiciden beklenen ilgiyi göremeyince final kararları peş peşe gelmeye başladı.

Ekranlarda peş peşe final! A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin için veda kararı

A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin için alınan final kararları da yeni sezonun dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı. Önümüzdeki haftalarda ekranlara gelecek yeni yapımlarla birlikte reyting yarışının nasıl şekilleneceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

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#Akın Akınözü
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#abi
#çirkin
#Aşk Ve Taht
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