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Medya
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 11:51

Tuzlu Kahve eski dizilere göndermeler yaptı ancak reytinglerde düştü! 29 Eylül 2026 reytingler

Star TV ekranlarının yeni sezon için hazırladığı Tuzlu Kahve dizisi son haftalarda eski dizilere yaptığı göndermelerle izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Yayınlandığı günden bu yana reytinglerdeki başarısıyla dikkat çeken dizi geçtiğimiz akşam yayınlanan 5. bölümüyle reytinglerde düşüşe geçti. Televizyon izleyicileri 29 Eylül 2026 reyting sonuçlarını merak etti. Peki, Tuzlu Kahve reytinglerde kaçıncı oldu? 29 Eylül 2026 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Tuzlu Kahve eski dizilere göndermeler yaptı ancak reytinglerde düştü! 29 Eylül 2026 reytingler
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 11:51

Yayınlanan yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisinin 29 Eylül 2026 Salı günü yayınlanan bölümünün sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz akşam 5. bölümüyle izleyici karşısına çıkan sevilen dizi son haftalarda eski dizilere yaptığı göndermelerle izleyicilerden tam not almayı başardı. Hem etkileyici hikayesiyle hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizi, son bölümüyle de yoğun ilgi gördü. Yayınlandığı günden bu yana reytinglerdeki başarısıyla dikkat çeken dizi geçtiğimiz akşam yayınlanan 5. bölümüyle reytinglerde düşüşe geçti. Televizyon izleyicileri 29 Eylül 2026 Salı reyting sonuçlarını merakla araştırmaya başladı. Peki, Tuzlu Kahve reytinglerde kaçıncı oldu? 29 Eylül 2026 reyting sonuçları açıklandı mı? Tuzlu Kahve reyting sonuçlarını sizler için araştırdık. İşte 29 Eylül 2026 reyting sonuçları...

TUZLU KAHVE REYTİNGLERDE DÜŞÜŞE GEÇTİ!

Aşk, aile bağları ve geleneklerin çatışmasını sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyan Tuzlu Kahve dizisi 29 Eylül 2026 Salı akşamı 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren dizi, son bölümlerinde eski dizilere yaptığı göndermelerle yoğun ilgi gördü. Televizyon izleyicilerinin yanı sıra sosyal medya kullanıcılarının da büyük ilgisiyle karşılanan Tuzlu Kahve dizisi geçtiğimiz haftalara oranla reytinglerde düşüşe geçti.

Tuzlu Kahve eski dizilere göndermeler yaptı ancak reytinglerde düştü! 29 Eylül 2026 reytingler

İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Derin ile uzun yıllar Amerika'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen holding veliahdı Mehmet'in kesişen hayatlarını konu alan Tuzlu Kahve dizisi, son iki bölümünde eski dizilere yaptığı göndermelerle dikkatleri üzerine çekti. Doktorlar ve Kavak Yelleri dizilerine yaptığı göndermelerle hem televizyon ekranlarında hem de sosyal medyada yoğun ilgi gören dizinin reytingleri düştü. Yayınlandığı günden bu yana reytinglerdeki başarısıyla adından söz ettiren iddialı proje, geçtiğimiz akşam yayınlanan yeni bölümüyle düşüşe geçti.

Tuzlu Kahve eski dizilere göndermeler yaptı ancak reytinglerde düştü! 29 Eylül 2026 reytingler

Tuzlu Kahve dizisi reytinglerde üç kategoride de zirvede yerini alsa da rakamlarda düşüş yaşadı. Salı akşamlarının yeni iddialı projeleri arasında yer alan Tuzlu Kahve, Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında 1. sırada yer aldı. Fenomen dizi, Total'de 5.23, AB'de 6.48, ABC1'de ise 7.10 reytingle üç ana reyting grubunun tamamında da zirveyi yakaladı. Aşkın sadece iki insan arasında değil, aileler, gelenekler ve hayatın dayattığı beklentiler arasında da sınandığı Tuzlu Kahve dizisi bu haftada zirveyi yakalasa da geçtiğimiz haftaki oranlara göre reytingler de düşüş yaşadı.

Tuzlu Kahve eski dizilere göndermeler yaptı ancak reytinglerde düştü! 29 Eylül 2026 reytingler

Geçtiğimiz hafta Total'de 5.57 reyting alan dizi bu hafta 0.34 oranında düşüşe geçerek 5. 23 reyting aldı. Yine geçtiğimiz hafta AB'de 7.42 reyting alan proje bu hafta 0.94 oranında düşüş yaşayarak 6.48 reytinge imza attı. ABC1'de geçtiğimiz hafta 7.40 reyting alan Tuzlu Kahve, bu hafta 0.30 oranında düşüş yaşayarak 7.10 reytingle zirveyi kapattı.

Tuzlu Kahve eski dizilere göndermeler yaptı ancak reytinglerde düştü! 29 Eylül 2026 reytingler

29 EYLÜL 2026 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Televizyon kanallarında 29 Eylül 2026 Salı akşamı birbirinden başarılı birçok yapım izleyiciyle buluştu. TRT1 ekranlarında Mehmed: Fetihler Sultanı, ekranlarında Tuzlu Kahve, Kanal D'de Haysiyet, NOW TV'de Anne Yarısı, ATV'de ise A.B.İ dizileri yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Televizyon izleyicileri ve dizi severler ise 29 Eylül 2026 Salı reyting sonuçlarını merakla araştırmaya başladı.

Tuzlu Kahve eski dizilere göndermeler yaptı ancak reytinglerde düştü! 29 Eylül 2026 reytingler

29 Eylül 2026 Salı akşamının lideri yine Tuzlu Kahve dizisi oldu. Tüm kategorilerde ilk sıraya yerleşen Tuzlu Kahve dizisi reytinglerde düşüşe geçse de zirveyi kaptırmadı. 4. bölümüyle reyting oranları yükselten Haysiyet dizisi Total kategorisinde 3., AB kategorisinde 3., ABC1 kategorisinde ise 4. sırada yer aldı. Ekran macerasına geçtiğimiz haftalarda başlayan Anne Yarısı ise izlenme oranlarını yükselterek, Total kategorisinde 4., AB kategorisinde 6., ABC1 kategorisinde ise 5. sıraya yerleşti.

Tuzlu Kahve eski dizilere göndermeler yaptı ancak reytinglerde düştü! 29 Eylül 2026 reytingler

TRT1 ekranlarının vazgeçilmez dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 86. bölümüyle salı akşamı izleyici karşısına çıktı. İddialı tarihi proje reytinglerde yükselişe geçerek Total kategorisinde 8., AB kategorisinde 5., ABC1 kategorisinde ise 7. sırada yerini aldı. Geçtiğimiz sezon ekran macerasına başlayan A.B.İ. dizisi ise reyting oranlarındaki düşüşünü sürdürerek, Total grubunda 9., AB grubunda 12., ABC1 grubunda ise 10. sıraya yerleşti.

 

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#reyting
#Mehmed Fetihler Sultanı
#Star TV
#Tuzlu kahve
#29 Eylül 2026
#Medya
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