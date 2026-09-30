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Medya
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 11:26

Tuzlu Kahve 5. bölümünde Kuzey Güney’e selam çaktı! Önce Doktorlar sonra Kavak Yelleri şimdide Kuzey Güney

Star TV’nin Salı akşamları yayınlanan ve yayınlandığı günden beri yoğun ilgi ile izlenen yapımları arasında yer alan Tuzlu Kahve, her bölümüyle eski dizilere yaptığı göndermelerle gündemdeki yerini alıyor. Tuzlu Kahve 5. bölümüyle ekranlarda yer alırken daha önceki bölümlerinde Doktorlar dizisine daha sonra Kavak Yelleri’ne şimdi de Kuzey Güney dizisine selam çaktı.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Tuzlu Kahve 5. bölümünde Kuzey Güney’e selam çaktı! Önce Doktorlar sonra Kavak Yelleri şimdide Kuzey Güney
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 11:26

Son zamanların en çok izlenen yapımlarından biri olan , izleyicinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Adeta şampiyonlar ligi gibi oyuncu kadrosu bulunan Tuzlu Kahve’nin 5. Bölümünde dizisine gönderme de bulunuldu. Dizi Daha öncesinde dizisine sonrasında da ’ne selam çakarken şimdi de bir zamanların en çok izlenen dizisi Kuzey Güney’i de gündeme getirdi.

TUZLU KAHVE 5. BÖLÜMÜNDE KUZEY GÜNEY’E SELAM ÇAKTI

Star TV’nin kısa süre de yoğun ilgi gören dizisi Tuzlu Kahve, son zamanlarda ekranlara nostalji şovlarını getiriyor. 5. Bölümüyle ekranlara damga vurmaya devam eden Tuzlu Kahve sosyal medya da konuşulmaya devam etti. Özellikle de bir döneme damga vuran Kuzey Güney dizisine yapılan gönderme dikkat çekti.

Tuzlu Kahve 5. bölümünde Kuzey Güney’e selam çaktı! Önce Doktorlar sonra Kavak Yelleri şimdide Kuzey Güney

’un Tuzlu Kahve dizisinde Mehmet rolünde rol alırken, 2011 ve 2013 yılları arasında Kanal D ekranlarında yer alan Kuzey Güney’e dizisinde de oynamıştı. Şimdiler de yeni dizisinde eski rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ’un karakteri olan Kuzey Tekinoğlu’nun klasikleşmiş telefon açama sahnesini tekrardan gündeme getirdi.

Tuzlu Kahve 5. bölümünde Kuzey Güney’e selam çaktı! Önce Doktorlar sonra Kavak Yelleri şimdide Kuzey Güney

Buğra Gülsoy’un da Güney Tekinoğlu olarak oynadığı yapım, yayınlandığı döneme adeta damga vururken birbirine hiç benzemeyen iki kardeşin hikayesini ele almıştı. Yıllar geçse de dizi izleyicinin aklından çıkmıyor. Öyle ki, Tuzlu Kahve’de Mehmet, annesi Hatun’la konuştuktan sonra telefonu eline alarak Kuzey Tekinoğlu gibi tutmasıyla izleyiciyi yıllar öncesine götürdü.

Tuzlu Kahve 5. bölümünde Kuzey Güney’e selam çaktı! Önce Doktorlar sonra Kavak Yelleri şimdide Kuzey Güney

Nostaljinin dibine vuran Tuzlu Kahve, her hafta yeni bölümünde eski ve yayınlandığı döneme damga vuran yapımlara selam çakmaya devam ediyor. Her hafta izleyicisi tarafından yoğun bir merakla beklenen yapım, izleyicisinden de tam not aldı.

Tuzlu Kahve 5. bölümünde Kuzey Güney’e selam çaktı! Önce Doktorlar sonra Kavak Yelleri şimdide Kuzey Güney

ÖNCE DOKTORLAR SONRA KAVAK YELLERİ ŞİMDİDE KUZEY GÜNEY

Önce Doktorlar dizisindeki Levent ve Ela sahnesini yayınlayan Tuzlu Kahve, her hafta nostaljinin dibine vurmaya devam ediyor. Levent karakterini oynayan Kutsi ve Ela karakterini oynayan Yasemin Ergene’yi yıllar sonra ekranlarda yan yana gören izleyiciler adeta nostaljiyi iliklerine kadar yaşadılar.

Tuzlu Kahve 5. bölümünde Kuzey Güney’e selam çaktı! Önce Doktorlar sonra Kavak Yelleri şimdide Kuzey Güney

İkiliyi yan yana gören izleyiciler daha Doktorlar şokunu atlatamadan dizi yeni bölümünde Kavak Yelleri dizisini ekranlara getirdi. Kavak Yelleri’nin Efe’si Dağhan Külegeç ve Aslı’sı Pelin Karahan konuk oyuncu olarak geldi. Tuzlu Kahve’de Murat ve Aybüke karakterlerini oynayan Sarp Apak ve Ceren Moray ise Kavak Yelleri’nde Güven ve Su karakterini oynuyorlardı.

Tuzlu Kahve 5. bölümünde Kuzey Güney’e selam çaktı! Önce Doktorlar sonra Kavak Yelleri şimdide Kuzey Güney

Tuzlu Kahve’de adeta Güven, Su, Aslı ve Efe’nin yıllar sonra buluşması gerçekleşti. Dizi daha sonra Kavak Yelleri’ni de dahil etmesiyle izleyicinin gönlünde taht kurmayı başardı. Dizi kısa süre de sosyal medyada en çok konuşulan yapımlar arasında yer aldı.

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#buğra gülsoy
#kavak yelleri
#doktorlar
#Tuzlu kahve
#Kuzey Güney
#Medya
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