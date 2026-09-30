Tuzlu Kahve 5. bölümünde Kuzey Güney’e selam çaktı! Önce Doktorlar sonra Kavak Yelleri şimdide Kuzey Güney

Son zamanların en çok izlenen yapımlarından biri olan Tuzlu Kahve, izleyicinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Adeta şampiyonlar ligi gibi oyuncu kadrosu bulunan Tuzlu Kahve’nin 5. Bölümünde Kuzey Güney dizisine gönderme de bulunuldu. Dizi Daha öncesinde Doktorlar dizisine sonrasında da Kavak Yelleri’ne selam çakarken şimdi de bir zamanların en çok izlenen dizisi Kuzey Güney’i de gündeme getirdi.

TUZLU KAHVE 5. BÖLÜMÜNDE KUZEY GÜNEY’E SELAM ÇAKTI

Star TV’nin kısa süre de yoğun ilgi gören dizisi Tuzlu Kahve, son zamanlarda ekranlara nostalji şovlarını getiriyor. 5. Bölümüyle ekranlara damga vurmaya devam eden Tuzlu Kahve sosyal medya da konuşulmaya devam etti. Özellikle de bir döneme damga vuran Kuzey Güney dizisine yapılan gönderme dikkat çekti.

Buğra Gülsoy’un Tuzlu Kahve dizisinde Mehmet rolünde rol alırken, 2011 ve 2013 yılları arasında Kanal D ekranlarında yer alan Kuzey Güney’e dizisinde de oynamıştı. Şimdiler de yeni dizisinde eski rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ’un karakteri olan Kuzey Tekinoğlu’nun klasikleşmiş telefon açama sahnesini tekrardan gündeme getirdi.

Buğra Gülsoy’un da Güney Tekinoğlu olarak oynadığı yapım, yayınlandığı döneme adeta damga vururken birbirine hiç benzemeyen iki kardeşin hikayesini ele almıştı. Yıllar geçse de dizi izleyicinin aklından çıkmıyor. Öyle ki, Tuzlu Kahve’de Mehmet, annesi Hatun’la konuştuktan sonra telefonu eline alarak Kuzey Tekinoğlu gibi tutmasıyla izleyiciyi yıllar öncesine götürdü.

Nostaljinin dibine vuran Tuzlu Kahve, her hafta yeni bölümünde eski ve yayınlandığı döneme damga vuran yapımlara selam çakmaya devam ediyor. Her hafta izleyicisi tarafından yoğun bir merakla beklenen yapım, izleyicisinden de tam not aldı.

ÖNCE DOKTORLAR SONRA KAVAK YELLERİ ŞİMDİDE KUZEY GÜNEY

Önce Doktorlar dizisindeki Levent ve Ela sahnesini yayınlayan Tuzlu Kahve, her hafta nostaljinin dibine vurmaya devam ediyor. Levent karakterini oynayan Kutsi ve Ela karakterini oynayan Yasemin Ergene’yi yıllar sonra ekranlarda yan yana gören izleyiciler adeta nostaljiyi iliklerine kadar yaşadılar.

İkiliyi yan yana gören izleyiciler daha Doktorlar şokunu atlatamadan dizi yeni bölümünde Kavak Yelleri dizisini ekranlara getirdi. Kavak Yelleri’nin Efe’si Dağhan Külegeç ve Aslı’sı Pelin Karahan konuk oyuncu olarak geldi. Tuzlu Kahve’de Murat ve Aybüke karakterlerini oynayan Sarp Apak ve Ceren Moray ise Kavak Yelleri’nde Güven ve Su karakterini oynuyorlardı.

Tuzlu Kahve’de adeta Güven, Su, Aslı ve Efe’nin yıllar sonra buluşması gerçekleşti. Dizi daha sonra Kavak Yelleri’ni de dahil etmesiyle izleyicinin gönlünde taht kurmayı başardı. Dizi kısa süre de sosyal medyada en çok konuşulan yapımlar arasında yer aldı.