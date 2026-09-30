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Medya
Avatar
Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 11:38
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 11:41

Çirkin final mi yapıyor? Çirkin dizisi neden final yapacak? Final fragmanı yayınlandı!

Çirkin final mi yapıyor? sorusu dizinin son bölümünün ardından gündeme geldi. Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Çirkin isimli dizi 11. bölümünde final kararı aldı. Final fragmanının yayınlanmasının ardından dizi izleyicisi erken final kararının nedenini merak ediyor. Peki Çirkin dizisi neden final yapacak? Final bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Avatar
Editor
 İrem Yarbasan
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Çirkin final mi yapıyor? Çirkin dizisi neden final yapacak? Final fragmanı yayınlandı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 11:38
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 11:41

ve 'ı başrollerde buluşturan dizisi 11. bölümünde ekranlara veda ediyor. Dizinin ikinci sezona yeni başlamışken erken final kararı alması izleyicilerini şoka uğrattı. Ekranlara veda eden dizinin 10. bölümünün hemen ardından gözler dizinin final fragmanına çevrildi.

HABERİN ÖZETİ

Çirkin final mi yapıyor? Çirkin dizisi neden final yapacak? Final fragmanı yayınlandı!

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın başrollerini paylaştığı Star TV dizisi Çirkin, 11. bölümüyle ekranlara veda ediyor.
Dizinin ikinci sezona yeni başlamışken erken final kararı alması izleyicileri şoka uğrattı.
Kararın, ikinci sezonda beklenen reytinglere ulaşılamaması nedeniyle alındığı belirtiliyor.
Çirkin'in final bölümü 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 20.00'de ekrana gelecek.
Dizinin konusu, çocukluk aşkı olan iki gencin yıllar sonra sırlar, güç savaşları ve büyük bir hesaplaşmanın ortasında yeniden kesişen hayatlarını konu alıyor.
Oyuncu kadrosunda Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Nur Sürer ve Tamer Levent gibi isimler yer alıyor.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

ÇİRKİN DZİSİ NEDEN ERKEN FİNAL YAPIYOR?

Geçtiğimiz günlerde dizinin resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılan veda yazısının ardından dizinin başrol oyuncuları Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak da diziye veda eden sosyal medya gönderileri paylaştılar. İlk sezonunda güçlü bir reyting performansı gösteren dizinin erken final kararı ikinci sezonun ilk haftalarında geldi.

Çirkin final mi yapıyor? Çirkin dizisi neden final yapacak? Final fragmanı yayınlandı!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi son reytinglerin ardından final kararı aldı. İkinci sezonda beklenen reytinglere ulaşamayan dizinin final kararı ile birlikte 11. bölümde ekranlara veda edeceği bildirildi.

ÇİRKİN FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Çirkin dizisi önümüzdeki pazar günü yayınlanacak olan 11. bölümüyle ekranlara veda edecek. Dizinin final bölümü 4 ekim 2026 Pazar günü saat 20.00'de ekrana gelecek.

Çirkin final mi yapıyor? Çirkin dizisi neden final yapacak? Final fragmanı yayınlandı!

ÇİRKİN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Çirkin dizisi, çocukluk aşkı olan iki gencin yıllar sonra sırlar, güç savaşları ve büyük bir hesaplaşmanın ortasında yeniden kesişen hayatlarını konu alır.

Küçük yaşta ailesini kaybeden, saf ve masum bir genç kız olan Meryem Tunalı ansızın ortadan kaybolur. Meryem'in çocukluk aşkı olan Kadir ise aradan geçen yıllar içinde hırsına yenik düşmüş; güç ve para tutkusuyla tamamen bambaşka, acımasız bir insana dönüşmüştür.

Çirkin final mi yapıyor? Çirkin dizisi neden final yapacak? Final fragmanı yayınlandı!

Yıllar sonra yolları tekrar kesiştiğinde, geçmişin karanlık sırları tek tek açığa çıkmaya başlar. Meryem saf masumiyetini korumaya çalışırken, Kadir güç ile aşkı arasında büyük bir kırılma yaşar. Yapım, bu iki karakterin geçmişle yüzleşmesini ve etraflarındaki ailelerin güç mücadelelerini dramatik bir dille anlatmaktadır.

ÇİRKİN DİZİSİ OYUNCUMARI KİMLER?

Yapımını 25 Film’in üstlendiği dizinin yapımcıları Koray Şahin ve Fırat Parlak. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak bulunurken senaryoyu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal kaleme alıyor.

Çirkin final mi yapıyor? Çirkin dizisi neden final yapacak? Final fragmanı yayınlandı!

Oyuncu kadrosunda Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Nur Sürer ve Tamer Levent’in de aralarında bulunduğu isimler yer alıyor.

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ETİKETLER
#çağlar ertuğrul
#Derya Pınar Ak
#Star TV
#çirkin
#25 Film
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