Star ekranlarının yeni gözdesi Çirkin dizisi, yayınladığı ilk bölümle Pazar akşamına adeta damga vurdu. Çirkin dizisinin cast seçiminde Ali Talha Gürbüz ve Çağlar Ertuğrul benzerliği ise ilk bölümden itibaren izleyiciyi şaşırtan detaylar arasında yerini aldı. Sosyal medya kullanıcıları 'bu kadar benzerlik ancak olur' yorumları yaparken, Çirkin dizisine dair merak edilen detaylar haberimizde...

HABERİN ÖZETİ Çirkin dizisindeki genç oyuncunun Çağlar Ertuğrul'a benzerliği ezber bozdu! Ali Talha Gürbüz izleyiciden tam not aldı Star TV ekranlarında yayınlanan 'Çirkin' dizisinin ilk bölümüyle birlikte Çağlar Ertuğrul'un gençliğini canlandıran Ali Talha Gürbüz'ün oyunculuğu ve Çağlar Ertuğrul'a olan benzerliği izleyicilerin dikkatini çekti. 'Çirkin' dizisi yayınladığı ilk bölümle Pazar akşamına damga vurdu. Dizide Çağlar Ertuğrul'un gençliğini oynayan Ali Talha Gürbüz, gösterdiği benzerlik ve oyunculuk performansıyla izleyiciden tam not aldı. Sosyal medya kullanıcıları Ali Talha Gürbüz ve Çağlar Ertuğrul arasındaki benzerliği yorumlarda dile getirdi. Ali Talha Gürbüz, 2009 doğumlu olup şu anda 17 yaşındadır ve daha önce 'Barbaroslar', 'Atiye', 'Çukur' ve 'Mucize Doktor' gibi yapımlarda rol almıştır. 'Çirkin' dizisi, ilk bölümüyle reytinglerde ilk 5 arasına girerek iddialı bir çıkış yaptı.

ÇİRKİN DİZİSİNDEKİ GENÇ OYUNCUNUN ÇAĞLAR ERTUĞRUL'A BENZERLİĞİ EZBER BOZDU!

Star TV'nin dikkat çeken yeni dizisi Çirkin, ilk bölümüyle hem reyting listelerini salladı hem de izleyicide hikayesiyle merak uyandırdı.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın yer aldığı dizinin ilk bölümü geçen Pazar Star TV ekranlarında yayınlandı. Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken dizide asıl şaşırtan detay flashbacj sahnelerindeki oyuncu tercihi yer aldı. Çağlar Ertuğrul'un gençliğini oynayan Ali Talha Gürbüz, inanılmaz benzerliği ile gündemin merkezine oturdu.

ALİ TALHA GÜRBÜZ İZLEYİCİDEN TAM NOT ALDI

Çirkin dizisinde Çağlar Ertuğrul'un oynadığı karakterin çocukluk ve gençlik yıllarını oynayan Ali Talha Gürbüz, oyunculuk performansıyla izleyiciden tam not alırken, ekranda göründüğü an, izleyiciler de bir şok yaşadı.

Genç oyuncunun özellikle mimikleri 'Çağlar Ertuğrul ile sıra dışı bir benzerlik olmuş' yorumlarını sıralarken, 'Kast direktörü tarih yazmış' yorumları da peş peşe yağdı. Çirkin dizisi daha ilk bölümle beraber zirveye göz dikerken, Çağlar Ertuğrul ve Ali Talha Gürbüz arasında yakalanan bu uyum daha uzun süre gündemi meşgul edecek gibi görünüyor.

ÇİRKİN DİZİSİ EKRANLARDA FIRTINA GİBİ ESTİ

Pazar akşamlarının dikkat çeken Teşkilat ve Doktor Başka Hayatta gibi dizilerine karşı zorlu bir sınav veren 25 Film imzalı Çirkin dizisi, daha ilk bölümle ilk 5 arasına girerek, sezonun iddialı çıkışlarından birini yakalamayı başardı.

Fırat Parlak ve Koray şahin'in yapımcılığını üstlendiği Çirkin dizisi, yüksek izlenme oranıyla uzun soluklu olacağının sinyallerini de vermiş oldu. Her Pazar Star TV ekranlarında 20:00'de yeni bölümü yayınlanacak Çirkin dizisinin şimdiden 2. bölümü de heyecanla bekleniyor.

ALİ TALHA GÜRBÜZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ali Talha Gürbüz 2009 doğumlu olup şu anda 17 yaşındadır. İstanbul doğumlu olan genç oyuncu Çirkin dizisinden önce Barbaroslar, Atiye, Çukur ve Mucize Doktor gibi yapımlarda boy göstermiştir.