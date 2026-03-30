Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Çirkin dizisindeki genç oyuncunun Çağlar Ertuğrul'a benzerliği ezber bozdu! Ali Talha Gürbüz izleyiciden tam not aldı

Çirkin dizisi başrolü Çağlar Ertuğrul ve gençliğini oynayan Ali Talha Gürbüz benzerliği adeta ezber bozdu. Flasback sahnelerindeki uyum sosyal medyanın gündemine otururken, genç oyuncu Ali Talha Gürbüz oyunculuğuyla da izleyenden tam not aldı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 19:34
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 19:34

Star ekranlarının yeni gözdesi Çirkin dizisi, yayınladığı ilk bölümle Pazar akşamına adeta damga vurdu. Çirkin dizisinin cast seçiminde Ali Talha Gürbüz ve benzerliği ise ilk bölümden itibaren izleyiciyi şaşırtan detaylar arasında yerini aldı. Sosyal medya kullanıcıları 'bu kadar benzerlik ancak olur' yorumları yaparken, Çirkin dizisine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Star TV ekranlarında yayınlanan 'Çirkin' dizisinin ilk bölümüyle birlikte Çağlar Ertuğrul'un gençliğini canlandıran Ali Talha Gürbüz'ün oyunculuğu ve Çağlar Ertuğrul'a olan benzerliği izleyicilerin dikkatini çekti.
'Çirkin' dizisi yayınladığı ilk bölümle Pazar akşamına damga vurdu.
Dizide Çağlar Ertuğrul'un gençliğini oynayan Ali Talha Gürbüz, gösterdiği benzerlik ve oyunculuk performansıyla izleyiciden tam not aldı.
Sosyal medya kullanıcıları Ali Talha Gürbüz ve Çağlar Ertuğrul arasındaki benzerliği yorumlarda dile getirdi.
Ali Talha Gürbüz, 2009 doğumlu olup şu anda 17 yaşındadır ve daha önce 'Barbaroslar', 'Atiye', 'Çukur' ve 'Mucize Doktor' gibi yapımlarda rol almıştır.
'Çirkin' dizisi, ilk bölümüyle reytinglerde ilk 5 arasına girerek iddialı bir çıkış yaptı.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

ÇİRKİN DİZİSİNDEKİ GENÇ OYUNCUNUN ÇAĞLAR ERTUĞRUL'A BENZERLİĞİ EZBER BOZDU!

'Çirkin' dizisinin dikkat çeken yeni dizisi Çirkin, ilk bölümüyle hem reyting listelerini salladı hem de izleyicide hikayesiyle merak uyandırdı.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın yer aldığı dizinin ilk bölümü geçen Pazar Star TV ekranlarında yayınlandı. Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken dizide asıl şaşırtan detay flashbacj sahnelerindeki oyuncu tercihi yer aldı. Çağlar Ertuğrul'un gençliğini oynayan Ali Talha Gürbüz, inanılmaz benzerliği ile gündemin merkezine oturdu.

ALİ TALHA GÜRBÜZ İZLEYİCİDEN TAM NOT ALDI

Çirkin dizisinde Çağlar Ertuğrul'un oynadığı karakterin çocukluk ve gençlik yıllarını oynayan Ali Talha Gürbüz, oyunculuk performansıyla izleyiciden tam not alırken, ekranda göründüğü an, izleyiciler de bir şok yaşadı.

Genç oyuncunun özellikle mimikleri 'Çağlar Ertuğrul ile sıra dışı bir benzerlik olmuş' yorumlarını sıralarken, 'Kast direktörü tarih yazmış' yorumları da peş peşe yağdı. daha ilk bölümle beraber zirveye göz dikerken, Çağlar Ertuğrul ve Ali Talha Gürbüz arasında yakalanan bu uyum daha uzun süre gündemi meşgul edecek gibi görünüyor.

ÇİRKİN DİZİSİ EKRANLARDA FIRTINA GİBİ ESTİ

Pazar akşamlarının dikkat çeken Teşkilat ve Doktor Başka Hayatta gibi dizilerine karşı zorlu bir sınav veren 25 Film imzalı Çirkin dizisi, daha ilk bölümle ilk 5 arasına girerek, sezonun iddialı çıkışlarından birini yakalamayı başardı.

Fırat Parlak ve Koray şahin'in yapımcılığını üstlendiği Çirkin dizisi, yüksek izlenme oranıyla uzun soluklu olacağının sinyallerini de vermiş oldu. Her Pazar Star TV ekranlarında 20:00'de yeni bölümü yayınlanacak Çirkin dizisinin şimdiden 2. bölümü de heyecanla bekleniyor.

ALİ TALHA GÜRBÜZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ali Talha Gürbüz 2009 doğumlu olup şu anda 17 yaşındadır. İstanbul doğumlu olan genç oyuncu Çirkin dizisinden önce Barbaroslar, Atiye, Çukur ve Mucize Doktor gibi yapımlarda boy göstermiştir.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.