Çirkin dizisinin ilk bölümden sonra 5 yıllık serüveni gündem oldu! Dizinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

Çirkin dizisinin ilk bölümü yayınlandı ve perde arkasındaki 5 yıllık serüven ortaya çıktı. 2021’den beri “çekiliyor, çekilecek” denilen dizi, kadrosu ve yönetmen ekibiyle tamamen yenilenmiş şekilde ekranlara geldi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu gelişme, izleyicileri hem şaşırttı hem de meraklandırdı. Yapımcılar, projenin uzun hazırlık sürecinde pek çok revizyon ve değişimden geçtiğini açıkladı. Çirkin dizisi, Türk televizyon tarihinde nadir görülen sabırlı projelerden biri olarak dikkat çekiyor ve ilk bölüm performansı ile izleyicilerden olumlu yorumlar almaya devam ediyor.
Star Tv kanalında yayınlanan Çirkin dizisi ilk bölümüyle izleyenlerin kalbine taht kurdu. Oyuncu kadrosuyla ve hikayesiyle adından söz ettiren Çirkin dizisinin perde arkasını duyanlar şok oldu. Çirkin dizisi 2021 yılından bugüne kadar birçok süreçlerden geçtiği ortaya çıktı. 2021 yılında projeyi ilk kez 25 Film, Star TV için hazırlanmış. Senarist koltuğunda Mahinur Ergun yer alırken, yönetmenlik görevini Altan Sönmez üstlenmişti. Çirkin dizisi hazırlık aşamasındayken proje rafa kaldırıldı ve uzun bir adından söz edilmedi.
2022’de Çirkin dizi, bir sonraki sezonda TV8’in akışında yer alması için görüşülmeye başlanmıştı. Yönetmen Mesude Erarslan, senaristler Yıldırım Beyazıt ve Filiz Ekinci ile kadro çalışmaları başlamıştı. Proje bir kez daha hayata geçirilemeden tekrar beklemeye alındı.
2023-2024 yıllarında Çirkin dizisi, bu kez NOW kanalı için yeniden gündeme geldi. Başrol için Bahar Şahin ismi öne çıktı ve proje Medyapım ile ortak bir çalışmayla Adana’da çekileceği iddia edildi. Afişleri sosyal medyaya sızdı ve hâlâ Medyapım’ın resmi sayfasında duruyor. Fakat hazırlıklar sürerken proje yine sessizliğe gömüldü ve rafa kaldırıldı. Bu süreçte Medyapım, “Kopuk” dizisini öncelikli projeye aldı.
2025-2026’da Çirkin dizisi, başladığı yere yani Star TV’ye geri dönüş yaptı. Başrolleri Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul üstlenirken, Nur Sürer ve Çetin Tekindor da kadroya renk kattı. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak otururken, senaristlik görevini Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal üstlendi.
İlk bölümüyle sosyal medyada gündem olan ve adından söz ettiren Çirkin dizisi ikinci bölümü ne zaman diye aranmaya başlandı. Dizinin yeni bölümüne dair fragman yayınlanır yayınlanmaz, Çirkin dizisi 2. bölüm ne zaman soruları sorulmaya başlandı.
Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'un başrollerinde oynadığı Çirkin dizisi 2. bölüm 5 Nisan 2026 Pazar akşamı saat 20:00'da Star tv kanalında izleyicisiyle buluşacak.