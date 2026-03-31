Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Çirkin dizisinin ilk bölümden sonra 5 yıllık serüveni gündem oldu! Dizinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

Çirkin dizisinin ilk bölümü yayınlandıktan sonra 5 yıllık serüveni sosyal medyada gündem oldu. 2021’den beri “çekiliyor, çekilecek” denilen dizi, kadrosu ve rejisiyle tamamen yenilenerek ekranlara geldi. Hayranlar ve izleyiciler, dizinin yıllardır süren hazırlık sürecini ve perde arkasındaki detayları öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Çirkin’in 5 yıllık yolculuğu, Türk televizyon tarihinin en sabırlı projelerinden biri olarak adlandırıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 20:57
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 21:03

Çirkin dizisinin ilk bölümü yayınlandı ve perde arkasındaki 5 yıllık serüven ortaya çıktı. 2021’den beri “çekiliyor, çekilecek” denilen dizi, kadrosu ve yönetmen ekibiyle tamamen yenilenmiş şekilde ekranlara geldi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu gelişme, izleyicileri hem şaşırttı hem de meraklandırdı. Yapımcılar, projenin uzun hazırlık sürecinde pek çok revizyon ve değişimden geçtiğini açıkladı. Çirkin dizisi, Türk televizyon tarihinde nadir görülen sabırlı projelerden biri olarak dikkat çekiyor ve ilk bölüm performansı ile izleyicilerden olumlu yorumlar almaya devam ediyor.

HABERİN ÖZETİ

Çirkin dizisinin ilk bölümden sonra 5 yıllık serüveni gündem oldu! Dizinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

Bilgi Okunma süresi 48 saniyeye düşürüldü.
Star TV'de yayınlanan 'Çirkin' dizisi, 5 yıllık hazırlık sürecinin ardından ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu ve farklı kanallarda ve kadrolarla çeşitli denemelerden geçtiği ortaya çıktı.
'Çirkin' dizisi, 2021'den beri farklı kanallar ve ekiplerle çekim aşamalarına geldi ancak defalarca rafa kaldırıldı.
İlk olarak 2021'de Star TV için 25 Film tarafından Mahinur Ergun senaristliğinde, Altan Sönmez yönetmenliğinde hazırlanmış, ancak proje rafa kaldırılmıştı.
2022'de TV8 için Mesude Erarslan yönetmenliğinde ve Yıldırım Beyazıt, Filiz Ekinci senaristliğinde görüşmeler yapılmış ancak proje tekrar beklemeye alınmıştı.
2023-2024 yıllarında NOW (eski adı FOX) kanalı için Medyapım ile ortak çalışma planlanmış, Bahar Şahin başrol olarak öne çıkmış ve afişleri sızmıştı ancak proje yine rafa kaldırılmıştı.
2025-2026'da dizi, başladığı yer olan Star TV'ye geri dönerek Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul başrollerinde, Nur Sürer ve Çetin Tekindor'un da kadroda yer aldığı şekilde Burcu Alptekin ve Merve Çolak yönetmenliğinde, Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal senaristliğinde ekranlara geldi.
Dizinin ikinci bölümü 5 Nisan 2026 Pazar akşamı saat 20:00'da Star TV'de yayınlanacak.
ÇİRKİN DİZİSİNİN PERDE ARKASI HİKAYESİ

Star Tv kanalında yayınlanan Çirkin dizisi ilk bölümüyle izleyenlerin kalbine taht kurdu. Oyuncu kadrosuyla ve hikayesiyle adından söz ettiren Çirkin dizisinin perde arkasını duyanlar şok oldu. Çirkin dizisi 2021 yılından bugüne kadar birçok süreçlerden geçtiği ortaya çıktı. 2021 yılında projeyi ilk kez 25 Film, Star TV için hazırlanmış. Senarist koltuğunda Mahinur Ergun yer alırken, yönetmenlik görevini Altan Sönmez üstlenmişti. Çirkin dizisi hazırlık aşamasındayken proje rafa kaldırıldı ve uzun bir adından söz edilmedi.

2022’de Çirkin dizi, bir sonraki sezonda TV8’in akışında yer alması için görüşülmeye başlanmıştı. Yönetmen Mesude Erarslan, senaristler Yıldırım Beyazıt ve Filiz Ekinci ile kadro çalışmaları başlamıştı. Proje bir kez daha hayata geçirilemeden tekrar beklemeye alındı.

2023-2024 yıllarında Çirkin dizisi, bu kez NOW kanalı için yeniden gündeme geldi. Başrol için Bahar Şahin ismi öne çıktı ve proje Medyapım ile ortak bir çalışmayla Adana’da çekileceği iddia edildi. Afişleri sosyal medyaya sızdı ve hâlâ Medyapım’ın resmi sayfasında duruyor. Fakat hazırlıklar sürerken proje yine sessizliğe gömüldü ve rafa kaldırıldı. Bu süreçte Medyapım, “Kopuk” dizisini öncelikli projeye aldı.

2025-2026’da Çirkin dizisi, başladığı yere yani Star TV’ye geri dönüş yaptı. Başrolleri Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul üstlenirken, Nur Sürer ve Çetin Tekindor da kadroya renk kattı. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak otururken, senaristlik görevini Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal üstlendi.

ÇİRKİN DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İlk bölümüyle sosyal medyada gündem olan ve adından söz ettiren Çirkin dizisi ikinci bölümü ne zaman diye aranmaya başlandı. Dizinin yeni bölümüne dair fragman yayınlanır yayınlanmaz, Çirkin dizisi 2. bölüm ne zaman soruları sorulmaya başlandı.

Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'un başrollerinde oynadığı Çirkin dizisi 2. bölüm 5 Nisan 2026 Pazar akşamı saat 20:00'da Star tv kanalında izleyicisiyle buluşacak.

ETİKETLER
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.