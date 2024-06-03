''Çözen Kazanır'' TGRT Haber'de başladı

03 Haziran 2024 21:00 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 21:09

TGRT Haber, izleyicilerin yarışacağı, farklı ve interaktif formatta yarışma ile ekranlara damga vuruyor.

''Çözen Kazanır'' yarışma programı TGRT Haber'de yayınlanıyor.

Her akşam saat 21.00’de Alper Altun soruyor, yarışmacılar tablet ve telefonlarından QR kodunu okutarak oturdukları yerden sürpriz hediyeler kazanıyor.

HERKES KATILABİLECEK

Yarışmada mülakat ve başvuru yok!

Alper Altun’un sunduğu ''Çözen Kazanır'' isimli yeni jenerasyon yarışma programı hafta içi her gün Türkiye saati ile 21.00'de, Avrupa saati ile 20.00'de izleyicilerle buluşuyor.

NASIL OYNANIR?

30 dakika süren programda 9 bilgi sorusunun yanı sıra 2 tahmin sorusu yer alıyor. İlk 9 soru bilgiye dayalı 4 şıktan oluşuyor.

PROGRAMA NASIL KATILIRIM?

Programa sadece seyirci değil yarışmacı olarak da katılım sağlanabiliyor. Evde veya herhangi bir yerde program yarışmacı olarak takip edilebiliyor. ''Çözen Kazanır''da sorular televizyon ekranlarından görülebilecek. Cevaplar ise telefon, bilgisayar ya da tabletten verilebilecek. Hızlı bir şekilde cevap verip en fazla puanı yapan yarışmacı sürpriz hediyelere ulaşacak.

5 bin TL’lik hediye çeki finalde sizleri bekliyor!

Yarışmaya katılmak için ekranda çıkan QR kodu ya da web bağlantısı tgrthaber.com sitesine girerek yarışma bağlantısına tıklayabilirsiniz.

Yarışmacı olduktan sonra 11 adetlik soru televizyon ekranlarına gelecek ve 5 saniye içerisinde cevap hakkı verilecek. Katılım hakkı 2,3 veya 4. gibi sorulardan da sağlanabilecek. Yarışmaya ertesi gün tekrar katılabilirsiniz...

Son dakika haberinin detayları geliyor...