Çözen Kazanır’da 200. bölüm heyecanı!

TGRT Haber’de izleyicilerin aktif katılım gösterdiği, farklı formatıyla dikkat çeken yarışma programı "Çözen Kazanır", 200. bölümünü Alper Altun’un sunumuyla ekranlara getirdi. 200’üncü bölüm sebebiyle programın süregelen başarısı kutlanarak, pasta kesildi.

15 SORU YÖNELTİLİYOR

Her gün 5 bin TL hediye çeki ve iPhone 15 gibi çeşitli ödüllerin dağıtıldığı yarışmada, ilerleyen dönemlerde araba, arsa ve ev gibi büyük ödüller de verilecek. 30 dakika süren programda yarışmacılara 15 soru yöneltiliyor.

"Çözen Kazanır" yarışmasının sonuçları, birinciden ilk on sıraya kadar olan isimlerin listesi ve doğru cevaplar, her gün saat 21.30'da tgrthaber.com ve TGRT Haber'in sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.