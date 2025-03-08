Çözen Kazanır’da 200. bölüm heyecanı!

TGRT Haber'in sevilen yarışma programı "Çözen Kazanır", Alper Altun'un sunumuyla 200. bölüme ulaştı. İzleyicilerin yoğun katılımıyla dikkat çeken program, bu özel bölümü pasta keserek kutladı.
TGRT Haber’de izleyicilerin aktif katılım gösterdiği, farklı formatıyla dikkat çeken yarışma programı "Çözen Kazanır", 200. bölümünü Alper Altun’un sunumuyla ekranlara getirdi. 200’üncü bölüm sebebiyle programın süregelen başarısı kutlanarak, pasta kesildi.
Her gün 5 bin TL hediye çeki ve iPhone 15 gibi çeşitli ödüllerin dağıtıldığı yarışmada, ilerleyen dönemlerde araba, arsa ve ev gibi büyük ödüller de verilecek. 30 dakika süren programda yarışmacılara 15 soru yöneltiliyor.
"Çözen Kazanır" yarışmasının sonuçları, birinciden ilk on sıraya kadar olan isimlerin listesi ve doğru cevaplar, her gün saat 21.30'da tgrthaber.com ve TGRT Haber'in sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.